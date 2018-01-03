الإستخبارات تتمكن من إعتقال داعشي في المنصور

الجبهة التركمانية تعد إغتيال أحد قادتها محاولة لإسكاتها

بغداد – قصي منذر

عدت الجبهة التركمانية اغتيال أحد مسؤولي مقراتها بهجوم مسلح جنوبي محافظة كركوك بأنه ضمن سلسلة هجمات لمحاولة إسكات صوتها، فيما اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن اعتقال احد الارهابيين في منطقة المنصور غربي بغداد، مبينا أن المعتقل هارب من مدينة الفلوجة. وقال نائب رئيس الجبهة النائب حسن توران في تصريح امس ان (مسؤول الجبهة التركمانية في منطقة الحي العسكري بكركوك علاء الدين عبد المقصود الصالحي تم اغتياله بأطلاق نار على رأسه وفارق الحياة متأثرا بجراحه). مشيرا الى أن (هذا الهجوم هو ضمن سلسلة هجمات استهدفت مقرات الجبهة التركمانية والمناطق السكنية للتركمان حيث اطلقت قذائف يوم امس على منطقة تسعين التركمانية في كركوك).وبين أن (عملية اغتيال الشهيد المغدور مسؤول مقر الحي العسكري تأتي ضمن محاولات إسكات صوت الجبهة في الدفاع عن العراق وكركوك). مؤكدا (بقاء نهج الجبهة التركمانية العراقية ثابتًا امام جميع الممارسات التي تحاك ضدها). وتابع أنه (تلقى اتصالًا من محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري الذي قدم تعازيه واعدا باتخاذ كافة التدابير الامنية بعد استهداف المناطق التركمانية ومقرات الجبهة بعد احداث 16 تشرين الاول 2017).

لون أحمر

مشددا أن (ما يميز الجبهة التركمانية عن الاخرين هو اللون الاحمر القاني المرسوم بدماء شهدائها).وقال مصدر امس ان (مجموعة مسلحة هاجمت مسؤول مقر الحي العسكري للجبهة التركمانية في منطقة الحي العسكري بكركوك). مبينا ان (المسلحين فروا الى جهة مجهولة بعد اصابة المسؤول بعدة طلقات نارية اردته قتيلاً). وقالت مديرية الاستخبارات في بيان تلقه (الزمان) امس (ضمن توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية القاضية بملاحقة وتعقب فلول ما تبقى من عصابات داعش المندحرة ومطاردة الهاربين من مناطق سكناهم المحررة الى مناطق اخرى، تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية من الفرقة السادسة من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة المنصور غربي بغداد).وأضاف، أن (المعتقل هو احد الهاربين من مدينة الفلوجة). مشيرة الى انه (تمكن من الاندساس بين النازحين في المنصور ومطلوب للقضاء من قبل مكافحة ارهاب الفلوجة بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 / 1 ارهاب). وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد امس ان (القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة ابي غريب). وأضاف ان (القوات ضبطت وفككت اعتدة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة في منطقتي الحلابسة، وناحية الخيرات). وقال مصدر امس ان (دوريات النجدة عثرت على جثة رجل مغدور مرمية باحدى الساحات الترابية المتروكة بمنطقة حي البساتين في منطقة الشعب). مشيرا الى ان (الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الصدر). وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة زرعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبي بمنطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد انفجرت، ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة).وأضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارة الاسعاف المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج).