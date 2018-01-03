سلطة الطيران: لاصحة لتوقف العمل في بغداد بسبب عطل أجهزة ملاحة

مطار كربلاء يستبدل 150 ألف مترمكعب من تربته الجبسية

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

أنجزت إدارة مشروع مطار كربلاء الدولي عملية استبدال نحو 150 ألف متر مكعب من التربة الجبسية بأخرى مطابقة للمواصفات الهندسية من تحت المنشآت الدائمة للحقل الجوي،فيما نفت سلطة الطيران المدني الشائعات بشأن توقف العمل بمطار بغداد بسبب عطل اجهزة الملاحة الجوية. وقال مدير عام المشروع غوردن داونز في بيان تلقته (الزمان) امس انه (وعلى غرار المناطق الأخرى في العراق تضمنت التربة في موقع المطار مناطق ذات محتوى جبسي عالي وقد أوصى المستشار الجهة التنفيذية إلى تحسين التربة عن طريق إستبدالها من تحت المنشآت الدائمة للحقل الجوي والتي من أهمها المدرج والتاكسي وموقف الطائرات)، وأضاف انه (ومن اجل المشاكل التي يمكن أن تواجهها التربة في مشروع المطار أجرت الجهة الاستشارية في المشروع اختبارات للتربة واستنادا إلى نتائج الاختبار وجهت المقاول إلى إجراء تحسينات في التربة لضمان جودة العمل)، وأشار البيان الى ان (الأعمال الترابية المنجزة في المشروع بلغت 5 ملايين متر مكعب اشتملت على القص والتسوية والردم والحدل الهندسي والاستبدال). وعلى صعيد متصل شاركت وزارة النقل في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة العراقية السورية للنقل البري.وتابع البيان ان (الوكيل الاداري لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب شارك في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة العراقية السوريةً للنقل البري بحضور وزير النقل السوري علي حمود واعضاء الجانب العراقي كل من رئيس مجلس ادارة الشركة العراقية السورية عماد الاسدي واسامة الصدر ويعقوب الموسوي وعن الجانب السوري معاون وزير النقل السوري محمد عمار وظافر عثمان ومحمود اسعد).

تطور العمل

وقال الوكيل الاداري للوزارة ان (الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة النقل السورية ناقش مواضيع ذات صلة بنشاط الشركةً وتم اتخاذ قرارات مهمة تصب في صالح تقدم وتطور العمل)، وأضاف أن (متابعة وتوجيه وزير النقل جعل الشركة تحقق ارباحا جيدة لعام 2017 وتم على ذلك وضع خارطة طريق لعام 2018 بهدف تطوير الاداء في العمل للاعوام المقبلة). وعلى صعيد اخر نفت سلطة الطيران المدني العراقي الشائعات بشأن توقف العمل بمطار بغداد الدولي. وقال بيان امس ان (أي مطار يحوي على أجهزة ملاحية تستخدم في حالة الهبوط الى المدرج و المسؤول المباشر عن عمل هذه الاجهزة الملاحية هو قسم الاتصالات وقسم الرقابة الجوية وفي جميع المطارات العالمية تعمل الاجهزة الملاحية بصلاحية محددة فهي تحتاج الى اعادة فحص بين الفينة والاخرى ويتم الفحص عن طريق طائرة خاصة معنية بهذا الامر تقوم بالاقتراب من المدرج لتعطي نتائج واجازة رسمية بصلاحية هذه الاجهزة اي الاجهزة الملاحية)، وأضاف ان (ماجرى في مطار بغداد الدولي يوم 1/1/2018 هو ليس كما أشاع البعض من ان أجهزة المطار تعرضت لعطل كبير وان المطار سيتوقف، وما جرى هو تأخير صدور نتائج فحص جهاز..اي. ال .سي من قبل الشركة المعنية بهذا الامر وان النتائج التي تنبثق عن هذا الفحص تعد اجازة رسمية تسمح للطائرات بالهبوط)، مشيرا الى ان (تأخر صدور نتائج هذا الفحص كان بسبب نهاية السنة والتي رافقها سوء الاحوال الجوية لمطار بغداد في الوقت ذاته وهذا ما أدى الى عدم قدرة عدد من الطائرات بالهبوط في مدرج المطار، علما ان توقف الاجهزة والذي كان بسبب تأخر صدور نتائج الفحص بلغت به جميع شركات الطيران التي لديها رحلات متوجهة الى مطار بغداد رسميا).

سلامة المسافرين

وأوضح البيان، ان (السلطة ومن منطلق الحفاظ على سلامة المسافرين والحرص الشديد على مواكبة التطورات الحاصلة في المطارات العالمية والعمل وفقا للتعليمات والمعايير المعمول بها عالميا عملت هذا الاجراء الشائع في جميع المطارات العالمية وما اشيع من ادعاءات كاذبة حول ايقاف عمل المطار وعطل الاجهزة الملاحية الغاية منها هو تشويش المشهد وتظليل الرأي العام لأبعادٍ لا يخلو السياسي منها).