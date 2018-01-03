17 فرقة للإطفاء تخمد حريقاً داخل بناية قيد الإنشاء بالكرادة

مصرع وإصابة سبعة أشخاص جراء تسرب غاز في أربيل

بغداد – محمد الصالحي

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم واصيب اربعة اخرون جراء تسرب للغاز داخل منزلهم في اربيل، فيما اعلنت مديرية شرطة السليمانية عن انتحار عامل في احدى محطات الوقود بأطلاق النار على نفسه بالمحافظة فيما دعت مديرية الدفاع المدني العامة المواطنين الى تجنب اطلاق وشراء الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية لخطورتها على الناس والأملاك العامة.

وقال مصدر امس ان (ثلاثة أشخاص بينهم امرأة لقوا مصرعهم واصيب اربعة آخرون من اسرة واحدة باختناقات اثر تسرب غازات سامة من المدفأة داخل منزلهم في منطقة خبات غرب اربيل).وأضاف أنه (تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، فيما نقلت جثث المتوفين إلى الطب العدلي). وقالت مديرية شرطة السليمانية في بيان امس ان (شابا في 29 من عمره انتحر بأطلاق النار على نفسه في مكان عمله باحدى محطات الوقود في مدينة السليمانية).

نقل جثة

وأضاف ان (الشرطة نقلت الجثة إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث). الى ذلك وقال مدير العلاقات والإعلام بمديرية الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن داود في بيان امس (لسلامة أبنائكم والحفاظ على الهدوء العام وللتقليل من الضوضاء المصاحبة لانفجارات الالعاب النارية، فضلاً عن خطورتها عند الاستخدام الخاطئ، يرجى حث ابناءكم على عدم شراء الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية ذات الصجم لخطورتها من خلال استخدامها الخاطئ). مشددا على ضرورة أنه (في مناسبات الاعياد والافراح يكون استخدام هذه الالعاب النارية بإشراف الاباء أو الكبار، والأفضل الابتعاد عنها مطلقاً).وأضاف (أبدل ثقافة استخدام الاسلحة البلاستيكية بألعاب اخرى رياضية لتنميتها الروح العدائية لدى الاطفال). مشيرا الى أنه (في حالة اقتناؤكم للألعاب النارية، وخلال المناسبات، ابعدها عن مصادر الطاقة خشية حصول حوادث الحرائق).وحث داود على (الابتعاد كلياً عن العبث والمزاح بالألعاب النارية لخطورتها على الاماكن الحساسة في الوجه، كما أنها تكون أحد مصادر الحرائق). محذرا من (الاستخدام الخاطئ لبعض الالعاب النارية ذات الاحجام الكبيرة لتسببها بقطع الابهام أو السبابة وهي من الاصابات الخطرة). وطالب مدير العلاقات والإعلام التجار (بخزن الالعاب النارية بمخازن ذات مواصفات خاصة خشية تعرضها لأي شرارة وبالتالي انفجارها) مؤكدا على ضرورة (تأمين متطلبات الدفاع المدني في المخازن والتي يتم خزن الالعاب النارية فيها وكـذلك العجلات الناقلة لهذه الالعاب).ودعا الى (عدم ترك مطلق الحرية للأطفال للعب بالألعاب النارية او الاسلحة البلاستيكية). لافتا الى أنه يجب (سرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني 115 المجاني ومن مختلف الشبكات في حصول أي طارئ).

ممارسة عمل

من جهتها تمكنت 17 فرقة اطفاء تابعة لمديرية الدفاع المدني من اخماد حريق في بناية قيد الانشاء بمنطقة الكرادة خارج، فيما كشف مصدر في المديرية ان اسباب اندلاع الحريق تعود لشرارة لحيم من قبل احد العمال اثناء ممارسة عمله. وقال المصدر لـ (الزمان) امس ان (17 فرقة تابعة للدفاع المدني من ضمنها عجلات السنوكر انهوا مهامهم واخمدوا حريق في عمارة قيد الانشاء يعود لقناة فضائية بالقرب من مرطبات الفقمة في منطقة الكرادة خارج). واضاف ان (الحريق لم يتسبب باي خسائر بشرية وانما اقتصرت على المادية). مشيرا الى انه (الفرق انهت عمليات التبريد ايضا لضمان عدم نشوب حريق مجددا في البناية). وتابع ان (فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق قبل الوصول الى استديوهات القناة ومبانيها الادارية). وكشف المصدر عن ان (سبب الحريق هي شرارة لحيم من قبل احد العمال اثناء ممارسة عمله، تسببت باندلاع النيران في المكان المكون من طابقين ساندوشبنل).