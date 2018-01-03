بغداد – فاضل ميراني

بعيدا عن الرابطة الروحية او بالقرب منها، فهي عاصمتنا، طالما بقينا دولة واحدة، ليست هي حكرا لقرار حزبي ام سياسي فردي ام جماعي، فالقرارات ليست احكاما، وكلاهما يمكن التراجع عنهما بطرق ضمنها القانون. قد يصور من لم ولا يريد فهم التاريخ، وان يختصر العواصم بحكام، لكن الواقع دفع حكاما الى المجد واخرين الى حفير النار، وابقى المكان لأخرين، هكذا هي الحياة، فبغداد ليست مختصرة لا بفيصل الاول ولا بكريم قاسم او بصدام ولا بغيرهم من الاخرين. بغداد مدينة شهدت فيما شهدت لنا انعقاد مؤتمر حزبنا الديمقراطي الكردستاني فيها عام 1946، وبغداد استقبلت بعد البصرة البارزاني مصطفى واحتفاء كريم قاسم به، وبغداد وفي اشهر ساحتها اعلن منها بيان اذار الخالد، وفيها لاحقا كتبنا مع المؤسسين للدولة الجديدة دستورا استفتينا الشعب عليه، اما قطع الارزاق وقبلها سنوات الحرب ضدنا وضد باقي اسرة المعارضة، ومسلسلات الخنق بالغاز والاغتيالات، فلا تلام بغداد عليها، بل يتهم ويدان من احتكر بغداد وصيرها تابعة ومركز شرعية لفرض شريعته الخاصة بالدمار، ولذا حاكم القضاء العراقي رموزا بعينها مصابة بجنون التسلط. بغداد لنا عاصمة الشراكة في الوطن ودليل مواطنة نفهمه ونرجو من الاخرين ان يفهموه، ولقد اعجبني قول رئيس الوزراء بكردستان السيد نيجيرفان بارزاني في مخاطبته مسؤولين عن القرار في المركز″ ليس من الصحيح ان نرد على بعضنا في مؤتمرات صحفية”. الان ماذا جنينا من علاقة تأججت لسببين، دوافع انتخابية وقلة ادراك لمعنى مستقبل بلاد متعددة الاعراق؟ مرة قبل سنوات وكان الرئيس بارزاني قد استقبل صحفيين عربا قرب موقع تراكمت فيه بقايا سلاح الجيش في هجمات الثمانينات، وسجلوا المه من النتائج بجملة صرح بها مستهلا الحديث” هذا المال لو انفق على البناء لكن افضل من سفح الدم”. هاته الشهور المتبقية لعمر الانتخابات الجديدة توشك على بدء العد التنازلي لحقبة لتليها حقب جديدة، اترى ان الحدث لشركاء الوطن كان يستوجب كل هذا الشد والكسر؟ بغداد عمرها من عمر مؤسسها ابي جعفر عبدالله بن محمد العباسي، فهل ياترى يجيء وقت لتصدر احكاما وقرارات تعيد عصرها الذهبي عصر علمها وفقهها وادابها وفنونها، حكما يليق بمايزيد على الالف سنة، بدل ارتجال ردات الفعل والتجريب غير المختبر؟ من يقدم للشعب الامان هو من تمزجه الاماكن معها.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

أربيل