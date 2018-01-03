أنا ..والعراق – ماركريت خاميس

– ما لك كل يوم تكسر اقلام الكتابة..وتزيد عدد المفردات الممنوعة!!

كل يوم توبخ سطوري..سطور من احبك؟!ولهج باسمك كايقونة ،بل كصلاة خمس يتلوها منذ الصبح حتى المساء !!صلاتي لرب الجلال وكل الانبياء!!

كل يوم تكسر اقلامي ..وتستجير باقلام جواسيس وعملاء!!كل يوم تمزق مقالاتي..وقصائد شعري..وتدعي انها غير صالحة للنشر!!

– لماذا تمزق اوراقي ، وانا عن الحب اكتب لا سياسة،ولا اقتصاد،اكتب عن……….

ليس وقت الحب والصب..وحبال الوصل الان!!

– اذا متى؟!

عندما تنتهي الحرب وتنتهي المهمة!!

– اية مهمة؟!

بعد ان نفوز وننتصر!!

– لكني اكتب لاساعد على الفوز!

لا تجادلي ..الم تري عدد المدن المحررة ،انظري حولك وصوري الانتصارات!!

– اسأل قلبي وعقلي اين هي هذه المدن المحررة ؟!انها ابدا لا تشبه مدن العراق!!

– اين الانتصارات ؟!؛اخجل ان اسأل كل الذين يقفون من حولي..ربما انا وحدي لا ارى!!انظف نظاراتي المكبرة !!اضعها على عيوني من جديد!!اسمع صوته يحثني لامعن النظر!!

– اين الانتصارات ..ياالهي لماذا اليوم ذاته تفقدني نعمة البصر؟!والتفت من جديد انظر ..واخجل ان اسأل كل هولاء الذين يحدقون ،فأنا ربما الجاهلة الوحيدة بخطط المعارك وخرائط النصر، لن افضح جهلي ونفسي !!

– نعم أنا الجاهلة لمعنى الانتصار ..فلم اقابله منذ زمان ..زمان!!

حررنا نينوى

ويكرر الامر مجددا..هيا (شوفي)!!لقد حررنا نينوى ..وللتو تلعفر!!وقبلها صلاح الدين..وقبلهاحررنا الانبار..وعلى سارية ملوية سامراء علقنا راية الله اكبر!!

– انظر ..فاجفل.. فعلى مد بصري المصاب بقصر النظر،لا ارى الا مدنا دمرت..ومساجد دون قباب ،ومن على علو تتدلى اجراس الكنائس بعد ان شنقت نفسها في حالة انتحار!!هاهو الثور المجنح واثار اشور وبابل وتراث الاهل ، قد اعلنت كلها الاستسلام، لقد قررتاريخ كل الحضارات ان يغادر في ليلة ظلماء وعلى عجل وقف على بوابة مدن الغربة ليطلب حق اللجوء !!

– لماذا لا ترى ياقلبي الا الحطام والركام!!لا مدن ولا قرى لا ساحات احتفال، لا ارى سوى رايات بكل الالون والاشكال، رايات زرعت على الحطام وقد ضيعت اتجاه قبلتها ، وراحت تؤدي صلاتها دون حماسة ودون تسبيح!! واصبحت تدورحول نفسها منذ زمان ، رايات تشعر بالملل وهي ترفرف تائهة على سارية العلم!!

– اسكت ياقلب (وشوف) النصر!!

– ياالهي اين رايات النصر.. انهم اهلي الذين يقتلون !! انها لافتات تنع رجال بمختلف السحنات والاعمار،وارى وجوه نساء واطفال لم يتعرف عليها احد فهي لا تشبة صورهم في شهادة الميلاد !!

– وعلى مد البصر انظر فلا ارى حجر على حجر !لا ارى سوى قوافل المهجرين والنازحين والمشردين ،من مختلف الاقوام والملل ،مسلمين ،مسيحيين ،اكراد وعرب ،ومن كل الطوائف.. يسيرون في صفوف طويلة موحدة ، نعم اراهم موحدون ،فقد حلوا المعادلة الصعبة !! واكتشفوا اخيرا ان الرب واحد والموت واحد !!

لماذا لا ارى الا طوابير من البشر بملابس قد تهرأت ، يمشون خلف موكب الجوع والمرض ،تختلط لغاتهم ولهجاتهم ، فأعـــــرف بعد حين انهم قد طلبوا استغاثة عاجلة ،وهم لا ينشدون سوى خيمة في الصحراء!!

– ادقق في الكاميرا!!فاجد صوراخذت في موقع ابعد ..افزع من جديد وانا ارى صور اطفال عراقيين وسوريين تفقأ عيونهم النوارس وهم على شواطئ البحر ينامون..واعرف ان هذا البحر قداعلن الحداد، ومن على منصة الامم طلب ان يغير اسمه من الابيض الى الاسود ،ناشد مجلس الامن ان يفرض عقوبات على امواجه الهائجة بعد ان اصبحت كل يوم تزف الى اعماقه رجال بعمر الشباب وصبايا جميلات ، ومراسم الزفاف تعقد على اصوات موسيقى العزاء ، ورقصات الفرح بالعرس لا تؤديها الا اسماك القرش والحيتان التي تكاثرت في اعماق اليم !!

– اه من افكاري لماذا لا ترى سوى مآساة تتسع وتمتد !!

افزع مرة اخرى ،وانا اسمع الصوت يأمرني من جديد :

هيا اخرجي لا وقت لي للقاء صحفي!

– اذا متى ؟!

لا تجادلي ! مالكم انتم الصحفيون والكتاب لا تريدون غير السبق الصحفي ..ولا تفكرون كم نحن نعاني في الحرب!!

معارك الوطن

– بل اعرف وقد شاركت تقربيا في كل معارك الوطن …

نعم بالكتابة؟!

– نعم!!

هيا ارحلي ! !انتم الصحفيون لا ترضون لا بالحق ولا الباطل!!

– ابدا ..اقلامنا هي من تبحث عن الحق والحقيقة وتحارب الباطل!!

هيا لملمي اوراقك وارحلي !! ليس لي وقت للجدال..فانتم لا ترضون حتى بالعجب!!

– حقا لا نرضى بالعجب اذا كان عبارة عن ركام وحطا……

هيا ..ارحلي !

– نعم سيدي..سارحل

مهلا،انت لم تخبريني باسمك..وفي اية صحيفة تعملين..

– انا العراق..واعمل في الوطن!!

العراق ؟! اذا كنت انت العراق فمن اكون انا؟!

– انت من تحكم العراق ! انت من تسللت عبرالحدود في غفلة من الزمن ، لتنصبك الرذيلة باغلبية ساحقة على راس بلادي ، بعد ان اجتاحت دبابات وطائرات الفترة المظلمة ارضي ودياري ، لتطفئ نور الوطن من جديد !

هيا ارحلي ..دون فلسفة!!

– حاضر سيدي..ساذهب ..ساترك لكم الميدان ، سأكسر كل اقلامي ،سامزق اوراق انتمائي من جديد ، واقطع تذكرة للسفر ، فقد تعودت منذ سنوات ان اتناول مع الغربة كل يوم وجبتي ،وكل عام اوقع معها عقد حياتي المتبقية ، نعم ساحتضن غربتي من جديد وانام!!!