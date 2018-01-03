تجاذبات الزمن القادم – جاسم مراد

اجتاز الحشد الشعبي ثلاث سنوات من ولادته ، وحقق في هذه السنوات انجازات ميدانية عجز الكثير عن تحقيقها ، وتمكن من افشال محاولات طعنه باحادية التشكيل ، فكان الجامع لكل فصائل المجتمع العراقي ، وبعد عجز المشككين لجأوا لتشويه السمعة ، فكان الرد التضحية بالنفس لإنقاذ طفل محاصر وشيخ عاجز وامرأة على وشك الهلاك في حي الزنجيلي بالموصل ، كانت بغداد محاصرة بوجوه تقطر من اســــــنانها دماء المذبوحين في تكريت والموصل والرمادي وديالى ، فاستشرفت المرجعية الدينية العليا الخطر ، فاصدرت الجهاد الكفائي، ، فكان الزحف البشري ، الذي يبحث عن الموت من اجل الشهادة في وطن استباحته كل كلمات التشويه ودعوات تغيير الوقائع ، فاندحر المشوهون وسقط الذباحون وتحررت المدن ووصل الاستشهاديون الى حافات حدود الوطن يحاكون في الطرف الاخر بني عمومتهم القادمين الى الجبهة المقابلة من ارض الشام .

تحقق الانتصار الميداني في مدينة الموصل ، التي اراد منها ( ابو بكر البغدادي ) ابراهيم عواد البدري ، في الاول من تموز عام 2014 ان تكون بوابة لإمارته لكي يحكم العراق وسوريا ويتوسع لباقي ارض العرب ، اندحر المشروع الالغائي لكل ماهو انساني ، فظل الباحثون عن مكان لهــــم في دول الغدر علّهم يعطلون المشتركات الوطنية .

في ايار من عام 2018 تجري الانتخابات التشريعية لمجلس نواب جديد ، الذي بدوره ينتخب حكومة جديدة،ونعتقد إن زمن هذه الانتخابات إذا تم قراءاتها بشكل موضوعي وبعقلية وطنية مخلصة للبلاد ، تكون مختلفة عما سبقها ، فعملية الاتكاء على المحاصصة والطائفية اثبتت فشلها ، وكانت احد الاسباب في زحف داعش للمدن العراقية ، وكانت ضحية ذلك الاف الابرياء وتدمير عشرات المدن وتعطيل خطوات العمل في الاقتصاد والبنية التحتية والصحة والزراعة والتربية والتعليم وهدر مليارات من العملة الصعبة ، اضافة الى توسع وازدياد مافيات النهب للمال العام وضعف اداء مؤسسات الدولة .

حقائق ملموسة

هذه حقائق ملموسة للرأي العام العراقي والمتتبعين للوضع السياسي ، وبالتالي فلابد من نقلة مهمة لتلك الانتخابات ، فعملية الاصرار على الابقاء على تلك السياسات الفاشلة وعلى اجندة التحالفات المبنية على الاستئثار بالسلطة دون التفكير بضرورة التغيير للانتقال بالعراق الى حالة اخرى غير تلك التي افرزتها التحالفات المذهبية والطائفية والعرقية وادت بالعراق الى ماوصل اليه ، نقول عملية الاصرار ستؤدي بالضرورة الى شلل البلاد ، والى امكانية تحولها من دولة موحدة الى شظايا دولة ، وتتحمل كل الاطراف والكيانات والكتل السياسية مسؤولية ذلك .

اصحاب قرار

نحن لسنا ماوراء العصر ، وإنما جزء من هذا العصر ، والامر يتطلب من اصحاب القرار وكل من له تأثير في ادارة صياغة القرارات او محاكاتها ، بان الرؤية المطلوبة لما بعد تموز عام 2014 حيث اجتاحت داعش المدن العراقية ، هي ليست رؤية مابعد طرد داعش ميدانيا من الارض العراقية ، فهناك قوة فعلية قد برزت وقاتلت داعش ، وهناك اطراف لازالت تتعكز على مخلفات داعش ، واطراف ومجموعات اخرى تتصيد عوامل الوهن والضعف في اداء السلطة ، مستغلة رخاوة التعامل معها ، فلابد بعد هذه المتغيرات أن تسقط كل اشكال المجاملات ، وتصبح قضية البلاد ووحدة موقفها وصلابة قراراتها السياسية وقوة اجراءاتها هي الاساس، وهذا يحتم التفاعل مع من شعر بخطورة داعش وقاتلها ومع من يضع اساسيات الوطنية العراقية والسلم الاهلي المجتمعي ضمن اولوياته ومن يعتبر وحدة العراق قضية مركزية غير قابله للثلم تحت اي مسمى كان .

تجاذبات سياسية

ان التجاذبات السياسية الجارية ، وكذلك التحركات نحو التهيؤ للانتخابات القادمة ، لم تفرز حتى الان ، مشروعا جديدا يصعد فوق جثة المشروع القديم ، ويحاكي الناس بان تحالفات المحاصصة ، والمجاملات السياسية ، هي التي اضعفت العراق ، وهي التي تسببت بكثير من النكسات والازمات ، وهي التي دفعت بشخصيات وعناصر رخوة انانية ذاتية نهابة الى المواقع الامامية ، وجعلت من اصحاب الهمة والنخوة والاخلاص للوطن في الاماكن الخلفية متهمة تارة ومحاصرة تارة اخرى .

انه من الضرورة بمكان أن تكون المرحلة والزمن القادم لانتخابات ايار 2018 مختلفة في الاداء والبرامج والمتغيرات ، فالعراق ليس ارضا سبخة غير ولادة ، وليس مقبولا تماما أن يكون وزير المالية مثلا متنقلا على كل الوزارات لانه ينتمي للجهة الفلانية ، كما ليس مقبولا ابدا ان تبقى التحالفات والعلاقات المذهبية والحصصية والمناطقية والعــــــرقية حاكمة العراق رغم فشــــــــــلها طوال 15)) عاما .