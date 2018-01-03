آه يا أمي – عبد المحسن عباس الوائلي

احن اليك كثيرا ولا اتذكر ملامح وجهك فقد فقدتك صغيرا ولم ار منك شيئا غير الذي سمعته عنك فأنت الحنان لامثيل لك وما اذكره عنك كنت مؤمنة تحبين كل افراد اسرتنا من جدتي وعماتي وكل امنياتك بان اكبر وكنت تذرعينني اي تقسيني بين الحين والحين وتقولين متى تكبر فهذا حقك وانا ابنك الوحيد ولكن الزمن غدار وارادة الله تعالت قدرته هي الغالبة فخطفك الموت على حين غرة وانا بأمس الحاجة اليك والى الان احن اليك واذكرك كلما رأيت امرأة وهي بصبحة ابنها واسف لانني لم اصحبك يوما لذا قرأت كثيرا عن الام والمرأة فأيقنت ان لاتوجد في الدنيا امرأة تضارع الام العربية في حبها وعطفها واهتمامها باولادها. فالام عادة تتولى رعاية الابناء وهم صغار ثم تبتعد عنهم عاطفيا عندما يكبرون ويعتمدون على انفسهم ويعيشون حياتهم المستقلة ولكن مشاعر الامومة في قلب المرأة العربية تظل تتدفق وتغمر الابناء والبنات حتى بعد ان يصبحوا رجالا ونساء فتظل تسأل عنهم وتفكر فيهم وتحمل همهم وتزورهم كثيرا اذا كانوا قريبين منها وتتحمل مشقة السفر لتطمئن عليهم اذا اقاموا في بلد بعيد بل يمكن القول انها تبالغ في حبها وحنانها عليهم صغارا وكبارا. فلا تهدأ (الام) الا اذا عاد الابناء من الخارج، ولايغمض لها جفن اذا لزم احدهم الفراش، وفي فترة الامتحانات تبدو قلقة متوترة وكانها هي التي ستجلس في اللجنة وتجيب على ورقة الاسئلة وقد قالت لي صديقة معروفة بحنانها الزائد على صغارها انها تجرعت ادوية مختلفة كثيرة رغم انها لم تمرض في حياتها وعندما ابديت دهشتي لما تقول، قالت مفسرة كلامها: كلما مرض احد الصغار ووصف له الطبيب دواء تجرعته معه عدد المرات التي يأمر بها الطبيب فقد يكون الدواء مرا فاشارك ابني في مرارته لأن قلبي لايطاوعني ان اراه طريح الفراش يعيش على السوائل او الخضار المسلوق وانا في صحة جيدة اكل ما لذ وطاب.. ولذلك اشاركه في شرب الدواء وتناول شورية الخضار حتى يتم شفاؤه!

ونعبر الحدود الى شخصية الام الاوربية والامريكية فنجدها على النقيض تماما من الام العربية فهي فاترة او معتدلة في عواطفها نحو ابنائها حتى وهم اطفال. فلا نجدها ملهوفة قلقة متوترة دائما. صحيح انها تحبهم وتحنو عليهم ولكنها تفضل ان تحملهم المسؤولية منذ طفولتهم.

فالام الاوربية تترك اطفالها يذهبون الى مدارسهم ويعودون منها وحدهم بينما تصر الام العربية على مرافقتهم في رحلة الذهاب والعودة بل وحمل حقائبهم.

وكثيرا ما ترى الام في بيتها منهمكة في اعمال البيت من طهو وغسيل وتنظيف بينما يجلس الابناء مسترخين يقرأون الصحف أو يصفقون للفريق الفائز في مباراة للكرة امام الشاشة الصغيرة.. ومن الغريب انها لاتشكو ولا تطلب ان يساعدوها كما انها انهم لايقدرون تعب الام ولايعرضون عليها المساعدة! ورغم هذا الحب الزائد عن الحد نجد الام العربية تسيء الى ابنائها في بعض الاحيان عن جهل او بحسن نية وذلك عندما تفضل احد ابنائها وتخصه برعايتها واهتمامها لاسباب ليست خافية. ربما يكون اشهرها انه ولد فلا يزال الذكر في مجتمعنا يتمتع بمكانة اهم من الانثى. ويظهر هذا التمييز واضحا عندما يكون الولد الوحيد او اخر العنقود اي الاصغر سنا في اخواته البنات. ففي مثل هذه الحالات يصبح (المحروس) محور اهتمام جميع اهتمام افراد اسرته حتى اخوته البنات. ولاشك ان مثل هذا الاهتمام يضر الولد اكثر مما يفيده ويصيبه بصفات سيئة كثيرة مثل الانانية والغرور والميوعة وعدم تقدير المسؤولية فيتصور مثلا اثناء دراسته انه اذكى من زملائه او افضل منهم لاي سبب ويعتمد على عبقريته المزعومة فيهمل دراسته ويزعج مدرسيه ويتعالى على اقرانه. وعندما يكبر ويبدأ حياته العملية يتصور انه مخلوق من طينة مختلفة عن بقية خلق الله بل قد ينجرف هذا الشاب المدلل في تيار الجريمة لسبب بسيط وواضح وهو انه لم يعرف في طفولته الخطأ من الصواب فلم تعاقبه امه ولم يحاسبه ابوه على فعل او قول واذا كان تفضيل الام للولد على البنت له ما يبرره فأن هناك اسبابا اخرى غير منطقية تدفع الى الام الى التفرقة في معاملة الابناء كأن تحب ابنتها الكبرى او الصغرى اكثر من اخوتها او تفضل بنتا على شقيقتها لانها اجمل منها او تهتم بأبن اكثر من اشقائه لانه اذكى منهم. فلاشك ان الابويين يتمنيان ان يتفوق ابنهما ويتصوران ان التجريح سيدفعه الى الجد والاجتهاد.. وهو تفكير بعيد عن الصواب فقد اصيب الولد بالاكتئاب وامتلأ قلبه الصغير بالكراهية. ولو ان الام شجعت ابنها واقنعته بأنه لايقل عن اخويه ذكاء لجد واجتهد.. فالحب يصنع المعجزات يعجل بشفاء المريض ويحول الخائب الى نابه واليأس الى امل اما القسوة وسوء المعاملة وخاصة من الام فانها تملأ القلوب الصغيرة بالغيرة وتجعل الابناء اعداء الداء. ان افهم واقدر انه يفضل المدرس تلميذا على بقية زملائه في الفصل لانه اهدأ طبعا او اذكى عقلا او اكثر ادبا وافهم واقدر ان تخص المدرسة تلميذة بالحب والرعاية لانها مجتهدة او مهذبة او مطيعة ولكن لاننتظر من الام ان تمارس التفرقة في معاملة ابنائها فتحب النابه وتكره البليد فهي ام الجميع ومن حقهم ان ينعموا بحنانها ورعايتها.. ان بذور التفرقة التي تغرسها الام بين افراد الاسرة تنمو وتثمر عداء وحقدا وكرها بين ابناء الوطن لان الحقد ملأ قلبه فيموت وهو حاقد دون حق فحسبنا الله ونعم الوكيل ان الله يمهل ولايهمل.