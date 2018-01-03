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محاصصة التكنوقراط وحطام الإنتخابات المقبلة – مازن صاحب

تختلف رؤية الكثير من القيادات الحزبية العراقية عن تلك التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة للتسويات المفترضة فيما يطرح من حلول مقترحة للمعضلات التي تواجه مستقبل عراق ما بعد داعش.

لذلك يقبض المتمسكون بمفاسد المحاصصة على مقاليد السلطة بكل قوة، ويعتبرون أي طروحات لتسوية الأوضاع العامة ما بعد داعش وابرزها سيناريوهات المصالحة الوطنية ، وإلغاء مظاهر الحكومة العميقة ، الزام الدولة بتطبيقات التقييم المؤسسي وغيرها من الأمور التي تفترض الانتقال الى تطبيقات اقتصاد السوق الاجتماعي ، بمفاهيم ما زالت هذه القوى السياسية تسوقها تحت عناوين (( قانون المساءلة والعدالة وعدم التسامح مع من تلوثت يديه بدماء العراقيين )) فيما تسامحت ذات القوى مع حيتان الفساد في قانون العفو العام ، وجعلت الجهات الرقابية امام فراغ قانوني مريع ذهب بجهود سنوات لتحقيق في ملفات كبرى الى لا شيء !!

هكذا تحرق هذه القوى مستقبل العراق في معادلة تفترضها بان خروج حيتان الفساد من السلطة تعني سقوط اجنداتها الحزبية في هاوية التاريخ ، ومساومة الجميع على ضمان عدم محاسبة حيتان الفساد بالحصانة البرلمانية التي في حالة حصولهم عليها خلال الانتخابات المقبلة ، فلن تكون سفينة هذه الانتخابات اكثر من حطام من حطام في بحر هائج من الاستحقاقات الشعبية تبدأ بعودة النازحين وإعادة اعمار مدنهم المدمرة ، ولا تنتهي عند حسابات عدم ظهور داعش جديدة من معطف الفساد ذاته الذي عبر منه الدواعش المنهزمون الى مدن العراق .

وهناك الكثير من السيناريوهات المطروحة للتداول، وأكثر منها ما يسرب من بالونات اختبار إعلامية لقياس ردود الأفعال بين مختلف الفرقاء، لكن الكثير من هذه السيناريوهات تتوقف عند المنعطف الاقتصادي المفترض مواجهته في الانتقال الى ما وصفه صندوق النقد الدولي باقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يواجه مفاسد المحاصصة يسعى لتطبيق نوع من العدالة الاجتماعية، وجميع الفرقاء العراقيين، ممن هم في واجهة السلطة او المتسابقين الى مقاعدها في الانتخابات المقبلة امام استحقاق كبير في الانتقال الى تطبيقات هذا النموذج الذي اعدت له خطة خمسية مطلوب تنفيذها ، فيما الكثير من استحقاقاتها تتعارض فعليا مع مكاسب مفاسد المحاصصة ، ويصل هذا التعارض الى درجة الإلغاء ، والسؤال من يتمكن الغاء الاخر ، خط إعادة الاعتبار للقانون ومحاربة الفساد ، ام خطوط مفاسد المحاصصة ؟

وهناك ثلاث فرضيات واقعية ، الأول ، ان واشنطن ولندن والاتحاد الأوربي يبحثون عن حلول عراقية تضمن مرحلة ما بعد داعش في عراق جديد ، والثانية ، مساع إقليمية لضمان لبننة العراق بما يحقق مصالحهم من خلال طيف واسع من القوى السياسية التي تمول من هذه الدولة وهي الأغلبية الغالبة من القوى المتصدية للسلطة في عراق ما بعد 2003 ? والثالث ، فرضية ظهور “عبد الكريم قاسم ” جديد في عراق اليوم ، تبدو الفرضية الأضعف، فيما ترتبط مساعي الدول الإقليمية بنتائج موقف القوى الدولية ، وهي اليوم تضغط بشدة من خلال بعثة الأمم المتحدة وما تطرحه تقاريرها من تسويات سياسية ومجتمعية ما بعد داعش ، مما يجعل الوكلاء المحليون لهذه القوى ، دولية وإقليمية ، امام خيارين ، الأول الفرار من سفينة الانتخابات المقبلة والاكتفاء بغنائم مفاسد المحاصصة ، وهذا يعني غياب وجوه معروفة عن مجلس النواب المقبل، والثانية تصدي هذه القوى للتسوية بما يحقق نموذجا جديدا من المحاصصة ربما يكون عنوانها (( محاصصة التكنوقراط))