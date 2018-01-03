ماذا بعد البيع الأخير ؟ – خالد عبد الكريم

عندما بيعت نصفُ البلادِ بصفقةٍ واحدةٍ وبلا تردد وبدون أي تأنيب للضمير، وتحت شعار قانون السوق العراقي الشهير (من يدفعْ أكثر يربحْ الصفقةَ )!

بهذا القانون السائد تُدارُ اليوم كلُ الأمورِ في بلدِي!. بحيث لا يمكنك فعل أي شيء بدون أن تخضعَ لهذا القانون العَريق؛ الذي أصبح لهُ تاريخٌ مجيد و حافلٌ يضاف إلى تراث وحضارة بلاد الرافدين خصوصاً في مطلعِ القرن الحالي! حيث صارَ كلَ شيء مباح للبيع ولتبدأ المزاداتُ التي تباعُ فيها الذّممُ من قبلِ العالم الديني، والســـــــياسي، والحـــاكم ،والوزير والمدير، والقاضي ، والمحامي والموظف البسيط ،وحتى المعلم والأستاذ، والشيخ ، وحتى الأطفال !

كل شيءٌ أصبح مباحاً للبيعِ والشراءِ ويخضعُ لقانونِ السوقِ الأول والأخير وهو

من يدفعْ أكثر يربحْ الصفقةَ .

ولا يخفى عليكم نزاهةُ الكثير من الأشخاصِ في بلدِي وهم دائماً ما يمجدون أنفسهم أمامَ وسائلِ الإعلامِ ، و يطالبون من عامةِ الشعبِ بأنتخابِهم لأنّهم رمزٌ من رموزِ النزاهةِ والشفافيةِ .

حيث بدأَ العالمُ الديني وهو الأساسُ بالبيعِ وأُفتتَِّح المزادُ ببيعِ أبناءِ جلدته

بيعاً مباركاً ؛ وكما تروّنهم اليوم يسكنون في العراءِ ويذبحون بلا رحمةٍ على يدِ كفارِ العصرِ والزمانِ داعش وأخواتها.

وكذلك شاركَ في تلكَ الصفقةَ القذرةَ السياسيون والزعماءُ ورؤساءُ القبائلِ وبعضُ كلابِ السلطةِ !! من اجلِ الحصول على بعضِ الدولاراتِ وبعض المناصبِ التي كانوا ولا زالوا يحلمون بها ، متناسين أمّراً غريباً لم ينتبْهُ لهُ وهم يعقدون تلكَ الصفقة بأنهم باعوا الوقودَ الذي يعتاشونَ عليه فلم يبقَ لهم اليوم

اي مواطنٍ يستطيعون أن يبيعوه أو يشتروه أو حتى يحكموه!

هؤلاء هم اغبياءُ العصرِ الذين سيكتبُهم التاريخَ في أسوءِ سجلاتِه، و سيكتبُ فيهم بأنهم باعوا كل شيء حتى أنفسهم من أجلِ أحلامٍ حقيرةٍ

كانوا ولا زالوا يتمنون تحقيقها

وهم إلى الآن لن يفيقوا من الصدمةِ التي حلّت بهم من جراءِ ممارساتهم في عملياتِ البيع والشراء للذمم والمناصب ..

والسؤال المهم هنا هل ستتوقفُ اليوم عملياتُ للبيعِ والشراءِ بالذممِ؟!!

وبعد كل تلك المكاسب التي تحققتْ في صفقة البيعِ الاخير!!

هل هناك شيءٍ ما يوجدُ أصلاً لبيعهِ من جديدٍ ؟!!

تلكَ هي أهم التســـــــاؤلات التي تطرحُ اليومَ على طاولةِ السوقِ العراقي الكبير؛؛

والسؤال الأهم هو من سيـــــــشتري هذه المرة تلكَ الذممِ القذرةِ من جديدٍ ؟!

لكَ الله أيها الشعبُ العراقي

مادمتَ صامتاً سوف تُباعُ

في اليوم ألف مرة! ولا من مجيب …