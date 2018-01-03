يوم التحرير عطلة رسمية – طارق حرب

يوم 2018/1/2 أعلن رئيس الوزراء اعتبار يوم 12/10 عطلة رسمية كونه يوم اكمال التحرير من داعش وان مجلس الوزراء قرر اكمال مشروع قانون ويتم ارساله الى البرلمان لإضافته الى العطل الرسمية الواردة في مشروع قانون العطلات الرسمية الذي تم ارساله الى البرلمان منذ سنوات وعجز البرلمان عن تشريع هذا القانون بسبب الاختلافات وخاصة بالنسبة لليوم الوطني والذي اقترحنا ان يكون يوم 10/3 لكون هذا اليوم منذ سنة 1932 وافق مجلس عصبة الامم واصدر قراراً بانهاء الانتداب على الاقليم الخاضع للانتداب البريطاني واعلان دولة جديدة اسمها العراق وهي الدولة 57 في تسلسل دول العالم حيث كان القانون الدولي لا يعترف بالدولة مالم توافق عليه عصبة الامم وهذا ما حصل عندما تحول الاقليم الى دولة اسمها العراق فهو اليوم الوطني العراقي طبقا للقانون الدولي والذي يجب ان يتبناه البرلمان ويتم ادخاله في قانون العطلات الجديد كذلك لا بد ان نلاحظ بعض الخلافات حول العطلات الدينية وفي جميع الاحوال فأن البرلمان الحالي سيكون كالبرلمان السابق اذ لم يتبقى وقت لتشريعه فالباقي اربعة اشهر لا تكفي لتشريعه ليحل محل قانون العطلات الحالي رقم 110 لسنة 1972 ولأن بعض العطلات الرسمية الموجودة في القانون 110 النافذ حاليا توجد فيه عطلات كعطلة 17 تموز وعطلة 8 شباط والتي هي ايام لحزب البعث المنحل وللنظام السابق

والكلام عن العطلات الرسمية يعود بنا الى اول قانون عطلات صدر برقم (72) لسنة 1931 الذي كـــــــــان يحدد بعض العطلات غير الموجودة حاليا ولم يتطرق القانون الحالي الى هذه العطلات منها يوم النهضة اي قيام الثورة العربية ضد الدولة العثمانية في9 شعبان ويوم ولادة الملك ويوم تتويجه واعياد الموسويين يوم رأس السنة الموسوية ويوم الكفارة وعيد المظلة وعيد الفصح وفي جميع الاحوال فان اعتماد مجلس الوزراء ليوم التحرير من داعش واكمال التحرير فضيلة تحسب للمجلس .