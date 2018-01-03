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الكلمات المتقاطعة – فيصل جاسم العايش

ليست الرياضة أن تركض مهرولاً في الشوارع أو تحمل الحديد بيديك لكي تكتنز عضلاتك فتصبح منفوخة كأنها كرة قدم صغيرة ، كما انها ليست الاشتراك في قاعات الالعاب الجمناستيكية لتشد من عضلات ساقيك واستقامة عمودك الفقري ، فهذا النوع من الرياضة ، هو الرياضة الجسدية التي تنشط الاعصاب والاوردة والشرايين ، ولكن هناك نوعاً من انواع الرياضة ، هو الرياضة الذهنية حيث تعتبر الكلمات المتقاطعة من ابرزها .

والكلمات المتقاطعة جدول افقي وعمودي يحدد اتجاهات الكلمة المطلوب وضعها في داخل المربعات وفي العدد الرقمي المقابل لها بعد أن تكون قد حددت اجابتك الصحيحة ، وهي حقاً رياضة عقلية ابتكرها الصحفي الامريكي آرثروين عام 1913 كمادة ترفيهية للقراء ، وسرعان ما انتشرت واصبحت الشغل الشاغل لكثير من الصحف التي تفرد لها مواقع خاصة على صفحاتها ينشغل بها القراء لتقوية معارفهم وقياس مدى معلوماتهم الى ان يتحقق كاملاً المبتغى من هذه الفعالية الصحفية التي اصبح لها محررون متخصصون يعرفون سرارها ويمعنون في تعريف القراء بقدراتهم الذهنية وكمية المعلومات التي يخزنونها في ذاكرتهم في ميادين العلوم والتاريخ والطب والادب والفنون والرياضة وسواها من مشاغل الحياة الاخرى.

يقتني القارئ صحيفة وبعد ان يتم التعرف على اخبارها ومقالاتها ورسوماتها الكاريكاتيرية وزواياها الاخيرة ، ينتقل في فترة راحته الى حقل الكلمات المتقاطعة فيبدأ بالحل ، وحين يستعصي عليه شيء ما يسال من يكون قريباً منه ، فيشارك الجميع في وضع الاجوبة ، وكم تكون الفرحة غامرة حين ينتهي القارئ من حل الغازها فيضع قلمه جانباً وهويشعر بالزهو والانتصار !.

ولكن اتعس مايمكن ان يمر عليك من حديــــــــث الكلمات المتقاطعة ، ان تدخــــــــل الى موظــــــــف ما لانجازات معاملة لك فتجده منشغلاً بحل الكلمات المتقاطعة وهو يفرش ورق الجريدة على مكتبة غير آبة بك ولا بمعاملتك فــــــــلتذهب انت ومعاملتك الى الجحيم لأن السطر الخامس او السادس استعصى عليه مما يستوجب سؤال الموظف الآخر عن الجواب الذي لن يأتي متوافقاً مع ما تتطلبه المربعات ، فتلعن الكلمات المتقاطعة ومبتكرها في آن واحد !.