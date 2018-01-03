مؤسس سناب شات ينفق 4 ملايين دولار على حفل رأس السنة

موقع عالمي: ليلة أسطورية يشهدها العراق مفعمة بالبهجة والأمان

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وصف موقع عالمي ليلة رأس السنة في مدينة الموصل بـ(الليلة الأسطورية) جراء الاحتفالات التي احياها الموصليون بالمناسبة للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات وذلك بعد تحرير المدينة بشكل نهائي من تنظيم داعش.

وقال موقع سيوتينك الروسي في تقرير له ان (محافظة نينوى تحولت وتحديداً في مركزها الموصل، ليلة توديع العام الماضي، إلى ألماس أسطوري زين وجه العراق سعادة وتغييراً نحو الأجمل بعد سنوات قضتها المدينة في رعب وإبادة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي). مضيفًا ان ( ملايين العراقيين أناروا في منصة الاحتفالات قرب جامعة الموصل، أطول شجرة ميلاد في العراق، ليلة عيد الميلاد التي غادرت بها 2017 مع ذكريات تفاوتت ما بين الحزينة والسعيدة).

احتفالات الموصل

ورصدت مراسلة الموقع في العراق، بالصور، احتفال الموصل بالمناسبة، وسط أجواء من الفرح الذي غمر جميع أهالي المدينة بعد ثلاث سنوات تجرعوا خلالها الألم والخوف والعزلة عن الحياة بشـــــــــكل يومي منذ منتصف عام 2014.

ومضى التقرير قائلاً ان (الموصل التي نالت من أذى داعش الإرهابي، الضرر الكبير في ملامحها وتاريخها ومكوناتها،تنهض مرة أخرى لأجل حاضر ومستقبل أفضل خال من العنف والدمار، بإصرار أهلها لاسيما في الساحل الأيسر حيث أقاموا الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد والألعاب النارية).

وخلص التقرير الى القول ان (العاصمة بغداد شهدت أيضًا احتفالا ساحرًا أخلى البيوت من سكانها ليتجمهروا في الشوارع وقاعات الاحتفالات الفنية والثقافية والمراكز التجارية منها مول بغداد في الحارثية الذي أفتتح في أواخر آب الماضي)، مشيراً الى ان الاحتفال(وثّق ليلة لا تنسى في ذاكرة العراقيين من البهجة والأمان).

وفضّل ضابط برتبة نقيب الاحتفال مع عوائل الشهداء اعياد راس السنة الميلادية على مرافقة اسرته اثناء الاحتفالات.

وبحسب رسالة تلقتها(الزمان) الثلاثاء عبر البريد الالكتروني فقد شارك مدير اعلام الدفاع المدني في واسط النقيب علي عويد التميمي عوائل شهداء الدفاع المدني أفراحهم ومسراتهم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد اذ ترك افراحه مع اهله ومحبيه وتفقد ابناء الشهداء متجولآ في المحافظة بدءًا من مركز المحافظة – الكوت – وانتهاء بقضاء النعمانية. وقدم التميمي شرحًا مفصلًا لأبناء الشهداء عن تضحيات ابائهم ونيلهم الشهادة وتم تقديم هدايا رمزية لتلك الاسر البالغ عددها سبع اسر بواقع ثلاث اسر في مركز المحافظة وواحدة في كل من النعمانية والصويرة واثنتان في العزيزية. وفي الشأن نفسه، أنفق مؤسس تطبيق سناب شات العالمي مبلغ 4 ملايين دولار على حفلة رأس السنة التي أقامها في مدينة لوس أنجلس الأمريكية.

حفلة كبيرة

وفي التفاصيل، أقام ايفان شبيغل حفلة كبيرة في مدينة خاصة داخل لوس أنجلس تسمى بمدينة (إل أيه لايف) الذي يعد أشهر وأضخم مجمع ترفيهي في الولايات المتحدة الامريكية، ويحتوي المجمع على عدد كبير من المطاعم والمسارح.

وقام شبيغل بتأجير مسرح مايكروسوفت وجميع المحال والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع. وبلغت تكلفة الحفلة مع جميع تفاصيلها نحو 4 ملايين دولار دفعها من جيبه الخاص.

ودعا شبيغل 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفو سناب شات في الخارج. كما أحيا المغني الكندي المعروف دريك الحفل بعرض خاص.وفي الولايات المتحدة ايضًا، تحوّل احتفال بالمناسبة في ولاية نيوجيرسي إلى فاجعة، بعد أن أقدم مراهق في السادسة عشرة من عمره، على قتل والديه وأخته وضيفتهم العجوز قبيل منتصف ليل رأس السنة. وأستخدم المراهق، الذي اعتقل من دون أي مقاومة، سلاحا شبه أوتوماتيكي.وقالت الشرطة أنها ما زالت لا تملك حتى الآن أي تفسير لجريمته.

اطلاق نار

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عند الساعة 23:43 من ليل الأحد، بوجود إطلاق نار داخل منزل في لونغ برانش، على بعد نحو نحو كيلومترا جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرسي. وقال المدعي العام في منطقة مونماوث أن (عناصر الشرطة عثرت في المكان على 4 جثث، تعود لستيفن كولوغي -44 عاما – والد مطلق النار، ووالدته – 42 عاما- وشقيقته – 18عاما- وصديقة للعائلة في السبعين من عمرها.ونجا شقيق مطلق النار وجدّه لأنهما كانا خارج المنزل وقت وقوع الجريمة.

ووجهت إلى الجاني الذي يعد بالغًا بنظر القضاء، 4 تهم بالقتل، فضلا عن امتلاكه سلاحاً ناريًا استخدم لغايات غير قانونية.وفي فرنسا، أسفرت أعمال الشغب التي شهدتها ليلة رأس السنة، والتي أصبحت بمثابة تقليد يتكرر سنويا، عن إحراق أكثر من ألف سيارة واعتقال أكثر من 500 مشتبه به.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان إن عدد السيارات التي أحرقت ليلة 31 كانون الاول ارتفع من 935 سيارة العام الماضي إلى 1031 سيارة هذا العام، في حين ارتفع عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب من 456 العام الماضي، إلى 510 هذا العام.

ونغّصت أعمال الشغب أجواء الاحتفالات في شامينيي سور مارن، الضاحية الشرقية لباريس، حيث تعرض شرطي وشرطية لضرب مبرّح على أيدي حشد كبير كان يشارك في حفلة بمناسبة العام الجديد. ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر الاعتداء ووصفه بأنه (جبان ومجرم على شرطيين كانا يؤديان واجبهما). متوعدا المعتدين بأنه (سيتم العثور عليهم واعتقالهم).

واعرب وزير الداخلية جيرار كولومب عن اسفه لوقوع مثل هذه الحوادث، مستركًا (لكن في الإجمال فقد تمكن الناس من الاحتفال بليلة رأس السنة بطريقة سلمية).

ونشرت السلطات نحو 140 ألف عنصر أمن وطوارئ في أنحاء البلاد لضمان سلامة المحتفلين بحلول العام الجديد.