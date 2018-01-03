لجنة ثلاثية لإزالة الإجتثاث من ضباط ومراتب قاتلوا داعش

النزاهة والداخلية تتعّهدان بالقضاء على الفساد وفتح ملفات ضخمة

بغداد – محمد الصالحي

أبدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة استعدادها لإعادة النظر بالضباط والمراتب من الذين شاركوا بعملية تحرير العراق من داعش والمشمولين بقانونها، مشيراً إلى أحقية وزارة الداخلية في طلب الاستثناء للمشمولين بقرارات الهيئة, فيما شكلت الوزارة مع هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لجنتين لتنفيذ أوامر قبض على المتهمين بالفساد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير الداخلية قاسم الاعرجي والوفد المرافق المكون من الفريق ياسين مستشار وزير الداخلية والفريق موفق وكيل شؤون الشرطة واللواء على الغريري قائد شرطة بغداد ومحمد مهدي مصطفى مفتش عام الوزارة زاروا الهيئة الوطنية العليا للمساءلة العدالة).

وأضاف ان (الاعرجي دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للنظر في القضايا العالقة للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من ضباط ومراتب ممن نالوا شرف المشاركة في تحرير العراق من زمرة داعش).

اجراءات الوزارة

من جهته أعرب رئيس هيئة المساءلة باسم البدري عن (ثقته بإجراءات الوزارة في هذا الجانب). مبديًا (استعداد الهيئة للتعاون والتنسيق المشترك من اجل تطبيق الإجراءات بشكلها الأمثل).

وأكد البدري، وفقاً للبيان أن (للوزير المختص الحق في طلب الاستثناء للمشمولين بإجراءات الهيئة بعد مفاتحة مجلس الوزراء كما نصت المادة 12 من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008). داعياً الى (ابعاد المحسوبية والمنسوبية من إجراءات الاستثناء في الوزارة).

وأشار البدري الى أن (ترقيات الضباط لا تتعارض مع إجراءات الهيئة، شرط أن لا تكون الترقية تؤهل المشمولين بإجراءات الهيئة لمنصب مدير عامٍ فما فوق).

مضيفاً أن (الهيئة تصحح إجراءاتها إذا ثبتت لها معلومات جديدة مع تأكيد أولوية إعطاء الحقوق لمستحقيها). بحسب البيان.

وقال مصدر امس ان (وزارة الداخلية وهيئة النزاهة شكلتا لجنة لتنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين بالفساد).

وأضاف أن (الداخلية والمساءلة والعدالة شكلتا أيضا لجنة لتسهيل إجراءات عملها مع الأخذ بالحسبان الحالات الاستثنائية من شهداء وجرحى وزارة الداخلية والقوات الأمنية). الى ذلك قال مصدر امس ان (الاعرجي رفض عقداً مع شركة بولي الصينية). عازيا سبب الرفض الى (وجود مبالغة في الكلفة التخمينية في عقود التسليح). وأضاف أن (الاعرجي وجه بعدم التعامل مع هذه الشركة). وكان اعضاء في مجلس النواب قد كشفوا في العام 2016 عن مخالفات وشبهات فساد بصفقة تسليح بين شركة بولي الصينية ووزارة الدفاع. فيما قال مصدر امس ان (الاعرجي اجتمع برئيس هيئة النزاهة حسن الياسري).

شبهات فساد

واضاف ان (الاعرجي ناقش مع الياسري عقود التسليح السابقة بالوزارات وشبهات الفساد التي تحوم حولها).

مشيرا الى ان (الاعرجي توعد بتسليم اي شخص او مسؤول متورط بتلك الملفات). وتابع ان (الاعرجي بحث مع الياسري ملف التحقيق بجهاز كشف المتفجرات الاي دي).

واضاف ان (الاعرجي تعهد بتقديم جميع المتورطين بهذا الملف الى القضاء). مشيرا الى ان (الجانبين اكدا ان هذا الجهاز مسؤول على قتل العديد من المواطنين).