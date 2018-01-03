البصرة تبحث حلولاً لمشكلة العاملين في البلديات

الإتصالات تمهل شركات الإنترنت 72 ساعة لإزالة التجاوزات

بغداد- شيماء عادل

البصرة – الزمان

امهلت الشركة العامة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات الشركات المزودة بخدمة الانترنت الـ (اي سي بي) ومكاتب تجهيز خدمة الانترنت واصحاب ابراج تجهيز الخدمة 72 ساعة فقط لازالة التجاوزات الحاصلة على شبكاتها.

وقال بيان للشركة تلقته (الزمان) امس ان (الشركة اصدرت انذارا للشركات ومجهزي خدمة الانترنت وامهلتهم 72 ساعة فقط لازالة التجاوزات الحاصلة على شبكاتها وعدم الدعم والتعامل مع هذه الحالات وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين).

واضاف ان (الشركة ستقوم بحملة مركزية كبرى لازالة هذه التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين وتحميلهم التبعات القانونية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ومنها عمليات بغداد لان هذه الاعمال تسهم بتخريب البنى التحتية واحداث فوضى تنظيمية وامنية اضافة الى هدر المال العام).

واوضح البيان ان (هذا الانذارياتي بعد انتشار ظاهرة التجاوز من قبل اصحاب ابراج توزيع خدمة الانترنت بمدهم الكابلات الضوئية ونصب الاجهزة والبوكسات على اعمدة الكهرباء والاتصالات والبعض منها على اسطح المنازل والجدران للتجهيز بخدمة الانترنت خارج الضوابط والتعليمات وبدون استحصال الموافقات الاصولية).

شبكة بيانات

على صعيد متصل تتواصل جهود الملاكات الهندسية والفنية لهيئة صيانة الكابل الضوئي التابعة لشعبة التراسل وشبكة البيانات في مديرية اتصالات الكرخ بمد وايصال الكابل الضوئي.

واضاف البيان ان (المديرية باشرت بتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية لمبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء اذ نفذت المسار الضوئي من مقر مكتب رئيس الوزراء الى فندق الرشيد في المنطقة الخضراء وبمسافة الف متر والعمل لايزال مستمراً لانهاء كافة المسارات).

من جهة اخرى توقع عضو مجلس محافـــــــــظة البصرة احمد السليطي ان تتوصل الحكومة المحلية خلال الاجتماع الذي سيعقد قريبا لوضع الحلول لملف ايقاف عمل الاجراء اليوميين في بلديات المحافظة. وقال في تصريح امس ان (السبب في تلك الازمة يعود الى عدم المصادقة حتى الان على موازنـــة عام 2018 فضلا عن عدم تمكن مديرية بلديات المحافظة من الاستفادة من فقرة 1/12 من المصروف الفعلي لكل مديرية كون الاخيرة لم يقع على عاتقها خلال العام الماضي مهمة تمويل ملف التنظيف من ايراداتها الذاتية، وان نقل ذلك الملف تم خلال هذا العام).

واضاف ان (من الحلول المزمع طرحها في الاجتماع المقبل هو ان تقوم مديرية البلدية بتقدير الاموال التي تحتاجها لادارة ملف التنظيف خلال العام الحالي كي يتم اعتماد نظام صرف 1 على 12 من تلك الاموال تمهيدا لصرفها على ذلك الملف).

ايقاف العمل

وتابع السليطي ان (الحكومة المحلية عازمة لمناقشة ملف ايقاف عمل الاجراء اليوميين في بلديات المحافظة للوصول الى صيغة قرار بقضي باستمرار عمل هؤلاء الاجراء)، مشيرا الى ان (العمال المنسبين الى عدد من الدوائر الحكومية والبالغ عددهم 1500 عامل لن يتم تجديد عقودهم ما لم يتم ادراج التخصيصات المالية لهم).

وتابع البيان ان (قائممقام قضاء الزبير التابع للمحافظة عباس ماهر، قد كشف في تصريح سابق عن إيقاف عمل الأجراء اليوميين التابعين للبلديات في الاقضية والنواحي، فيما طالب حكومة البصرة المحلية بمفاتحة وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والأشغال العامة والحكومة الاتحادية بحل مشكلة تسريح العاملين بالأجر اليومي في هذا المجال وتحمل مسؤولية تكدس النــــــــفايات في الاقضية والنواحي وأثرها البيئي على المواطنين).

واضاف البيان ان (المجلس المحلي في قضاء القرنة التابع للمحافظة كشف عن توقف الخدمات العامة التي يقوم بها ملاك البلدية بعد قرار ايقاف عمال الاجر اليومي العاملين في البلديات).

محذراً ( من انتشار النفايات في الشوارع والأماكن العامة، فيما طالب الحكومة المحلية بالتدخل العاجل لتدارك الأزمة)، واضاف البيان ان (بلدية قضاء المدينة التابع للمحافظة اغلقت متنزه القضاء العائلي و الحدائق العامة التابعة لها بعد قرار انهاء خدمات العاملين فيها بصفة الاجر يومي، فيما دعت المواطنين في القضاء الى التعاون معها بغية ايجاد حل للازم).