مشروع الشباب الواعد – حامد الزيادي

تعول الشعوب والأمم على شبابها للنهوض بواقعها الشامل لإستيعاب التحديات والازمات المحدقة والمزمنة وبدون هذا التعويل والامل لن تستطيع ان تستمر او تبقى وسط كل هذه التحديات لهذا يتحتم عليها وضع الخطط العملية لرعاية الشباب ومنحهم الخصوصية التي توازي قدراتهم وإمكانياتهم وتحسسهم بدورهم ومكانتهم الصحيحة وعليها ايضا مراجعة التجارب الاخرى للوقوف على كيفية التعامل مع هذه الشريحة المهمة والحساسة من جانبها العاطفي والعملي فليس من اللائق إهمال حاجات واهتمامات الشباب عندما تغيب عن عقلية الدولة توفير الاسس والقواعد السليمة التي ترتكز عليها الدولة ومن اهم واخطر هذه الركائز هم الشباب والتقرب منهم والتعرف على ميولهم ورغباتهم وهواياتهم ونعني هنا عدم فرض نمط معين وتقييد تفكيرهم في اطار ضيق واحد او حصرهم في مسار يصب في مصلحة جهة ما وفي ذات الوقت عدم تركهم من دون رقابة او رعاية ليكونوا فريسة لفطرتهم او قلة خبرتهم او مراهقتهم الزائدة لهذا عندما نقول انهم شريحة حساسة نعني ما نقصد كون البناء والرخاء يعتمد على الشباب واهم ما نريد التركيز عليه هنا هو البناء النفسي والعقائدي والوطني الذي نعتقد هو سر العطاء وبما انه بناء لهذا نحتاج لصبر وتحمل وفق خطة معدة ومدروسة تشترك فيها كل الجهات المعنية والمهتمة بهذه الشريحة وعلى الدولة رعاية هذه الخطة ودعمها وعدم التخلي او التقصير فيها فالقيم الواجب ضخها في الجسد الشبابي هو الثقة بالنفس وتعزيز روح الوطنية والولاء لديه كذلك تسليح تفكيره بالخطوط العريضة والعامة من قبيل نبذ التطرف والتكفير وتبني الخطاب المعتدل والوسطي.

فعندما يتسلحوا بكل ذلك سينعكس على مسار وهوية البلد وهذا ما نتمناه ونسعى اليه ان يكون الشباب سفراء البلد في كل المحافل والمنتديات والنشاطات لهذا يحتل الشباب خصوصية لا يمكن الاستغناء عنها او التفريط بها بل سنجد الارباك والتخبط يعم مؤشرات كل دولة تقصر او تهمل هذه الشريحة.

لهذا نريد ان تعم ثقافة وطنية عند الجميع من فعاليات رسمية وشعبية تــطالب وتلح على منح الشباب الدور المطلوب واللائق ومن اهم هــــــذه المطالب هو منحهم حق التعليم والتعــــيين والتنمية البشرية وتوفير كافة الاحتياجات لبث روح الوعي وتنمية المواهب والطاقات الكامنة فالشباب الواعد هو من ياخذ فرصته ويفرض وجوده ويلفت الانظار له بل نجد لديه روح التحدي عندما يشعر ان هناك من يريد إقصاءه وابعاده والتضييق عليه لهذا نحذر الدولة وكافة قطاعاتها من الوصول لهذه المرحلة التي تشكل خطرا على لدولة ذاتها!!

وامام ما نعيشه اليوم من تجارب الشباب وفعالياتهم المتنوعة على الساحة العراقية استهوتنا تجربة رائدة وواعدة بدات تشق طريقها بقوة وصلابة مثيرة للاهتمام وهي تجربة مشروع الشباب المسلم الواعد الذي اخذ يستقطب طاقات مميزة ومهارات بارزة عبر المهرجانات المتعددة والنشاطات الفريدة وما ينشر في صفحات التواصل الاجتماعي من افكار وافعال تستحق الثناء والدعم بل ادعو كافة الشباب العراقي الاقتداء بهذه التجربة الجديدة والتي يمكن ان تكون مشروعا دائما تمتد له الايادي بالتصفيق والمساندة والمباركة لتوسيع قاعدة المشروع الذي يمس واقعنا ويرمم ما اصابه من عبث وتخريب واهمال.