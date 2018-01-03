أمريكا والعـصا الغليظة – خالد الخزرجي

لم تشهد ألعلاقات ألعربية ألامريكية موقفا سياسياً أيجابياً صدر من ألولايات ألمتحدة ألامريكية لصالح ألعرب بمختلف شؤونهم ألدولية … وأن صدر مثل هذا ألقرار في هذا ألمحفل ألدولي أو ذاك فعلى ألعرب دفع مبالغ طائلة مقابل ذلك ؟

هذه هي ألقاعدة ألسياسية ألثابتة ألمعتمدة في بوصلة ألسياسة ألامريكية تجاه ألعرب وألمسلمين … وأستمراراً لهذا ألنهج ألعدواني .. أعلان ألرئيس ألامريكي ترامب ألقدس عاصمة لأسرائيل .. ألذي رفضته كل ألدول ألاعضاء في ألامم ألمتحدة ألبالغ عددهم (191) أذا ما أستثنينا دولتي أمريكا وأسرائيل …

ولم تكتف أمريكا بذلك بل هدد رئيسها كل دول ألعالم وخصوصاً ألاعضاء ألتي أشرت أليهم أنفاً بقطع ألمعونات وألمساعدت عنها في حالة ألتأكيد على رفضها لهذا القرار من خلال ألاجتماع ألذي عقد في ألامم ألمتحدة يوم الجمعة المصادف 22/12/ 2017.

وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة .. هل هذه سياسة دولة تحترم ألنظام ألعالمي وألقانون ألدولي بعلاقــتها مع ألعالم ؟؟.. أَمْ أنها تعتمد سياسة ألبلطجة وألقوة في أجبار ألعالم للسير بأتجاه بوصلتها ألشريرة ؟؟

فأين هي ألديمقراطية ألدفاع عن ألحرية ألتي تتشدق بها دولة ألكاوبوي وألعصا ألغليظة ..؟؟

أعتقد أنه أمتحان صعب ستواجهه ألدول ألاعضاء في ألامم ألمتحدة وستكشف عن مدى موقفها ومبادئها من خلال تصويتها على هذا ألقرار …

ولابد من ألاشارة ألى بعض ألدول ألعربية ألثابتة على مبادئها وأخص بألذكر منها جمهوية مص ألعربية ..ألتي لن تحيد عن موقفها ألرافض لهذا ألقرار ألمسخ مهما علت ألتهديدات ألامريكية في قطع ألمساعدات والمعونات عنها … بل و ستعمل على تحريك ألعمليات ألارهابية في سيناء أكثر مما هي عليه ألان محاولة منها لزعزعة أمن مصر وأستقرارها … أضافة ألى أللعب بورقة حقوق ألانسان .. وتكريس ألاعلام للأساءة لمصر وشعبها .. ثم ألايعاز للطابور ألخامس لأخذ دوره في خلخلة ثقة ألشعب بدولته .. ؟؟

وبهذا ألصدد أناشد ألشعب ألمصري بضرورة وعي ما ستحوكه ألولايات ألمتحدة ألامريكية لمصر ..وأدعوهم جميعا للمشاركة بالحفاظ على ألجبهة ألداخلية وألوقوف ألى جانب حكومتهم ..وهذا ألامر ينبغي ألعمل عليه من كل أبناء ألشعب حتى ألمعارضين لسياسة ألحكومة ألمصرية ..

أما في ألعراق فلابد من وقفة مشرفة تتخذها حكومة ألعبادي تؤكد على صدق مشاعرها ألعربية وألاسلامية من خلال ألتمسك برفضها للقرار .. وعدم ألانصياع للضغوطات ألامريكية ..

فالشعب ألعراقي يعلم جيدا مافعله ألامريكان بالعراق شعبا وحضارة وثروات وبنية تحتية وأصبح يدرك أن أمريكا هي ألعدو ألاول للعرب وألمسلمين .. وألتي لم نجن منها سوى ألموت وألدمار وألحروب وألتخلف …

نعم ستعمل أمريكا على تحريك ألارهابيين مرة أخرى وألوقوف مع مطالب حكومة ألاقليم .. وستتبع كل ألوسائل من أجل جر ألعراق نحو بوصلة ترامب ألحاقدة على كل ماهو عربي وأسلامي ..وهكذا ستفعل أمريكا مع بقية ألدول ألعربية

وأخيرا أقول لرئيس ألولايات ألمتـــــــحدة ألامريكية أنكم بهذا ألاصرار على تنفيذ قراركم بأعتبار ألقدس عاصمة لأسرائيل ستعملون على تحــــــــويل ألعالم ألى غابة يأكل ألـــقوي فيها ألضعيف .. بل ســـتخسرون ألكثير من علاقاتكم ألدولية .. ولن تنفعكم خيانة بعض ألعملاء من ألحكام العرب ألتي من ألمتوقع منهم ألانجرار وراء سياستكم ألعنجهية وأستخفافكم بحكومات وشعوب ألعالم

وأتوقع ياســــــيادة ألرئيس أنه ســــيجري تنحيتك عن زعامة ألولايات ألمتحــــــدة قبل أنتهاء دورتك ألسياسية في ألحكم أن شاء الله .