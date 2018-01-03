ندوات تثقيفية في بغداد والمحافظات عن مشروع الخدمة والجباية

الكهرباء تنفّذ أعمال صيانة الوحدة التوليدية الثانية في النجيبية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تنفذ الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لكهرباء الجنوب بالتعاون مع شركة جي اي الأمريكية، أعمال الصيانة الدورية للوحدة التوليدية الثانية 125 ميكا واط في محطة كهرباء النجيبية الغازية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الاعمال تضمنت فتح غرف الاحتراق وصيانة المسار الحار، الى جانب فتح غطاء التورباين وتفكيك مراحل الضغط للتوربين وصمامات الوقود، حيث وصلت نسبة الانجاز الى 90بالمئة ومن المؤمل دخول الوحدة الى العمل في الوقت المقرر وربطها بمنظومة الشبكة الوطنية)، واضاف ان (هذه الأعمال تاتي ضمن العقد المبرم مع الشركة المنفذة لصيانة الوحدات وان إنتاج المحطة بالكامل 500 ميكا واط من تنفيذ شركة انكا التركية ).

نقل طاقة

واوضح المدرس ان (ملاكات نقل الطاقة في الجنوب تواصل اعمالها بصيانة وتاهيل الخطوط والمحطات التحويلية التابعة لها وتضمنت ربط مغذي 33 للمحولة رقم 2 في محطة علي الغربي التحويلية، الى جانب اجراء الفحص الفني للمحولة رقم 2 في محطة العماره القديمة، وفحص اجهزة الحماية لقابلو بصرة 400 – غرب البصرة رقم 1 جهة غرب البصرة، اضافة الى صيانة المحولة الرئيسية رقم 4 في محطة شمال الناصرية وصيانة محولة رقم 3 في محطة شمال السماوة التحويلية، فضلاً عن معالجة تجمر على خطي هارثة حرارية – هارثة قديمة 1و2)، وتابعى انه (تم كذلك استبدال فاصلة الجهد لخط خور الزبير رقم 1 في محطة باب الزبير القديمة، والعمل على صيانة محولة الفولتية التابعة لخط عمارة قديمة n رفاعي رقم 1 في محطة العماره القديمة، وكذلك صيانة خطي هارثة الحرارية – هارثة الثانوية رقم 1و2 وخط شمال عمارة n عمارة قديمة)، واضافالمدرس انه (تم ايضا صيانة خطي فاو – ابو فلوس 1و2 ، وخطي عماره 400/جنوب العماره 1 و2، وكذلك معالجة تجمر على خط رقم 2 خطي هارثة حرارية – هارثة قديمة 1 و2، اضافة الى استبدال لوبات خط خور الزبير – SSTرقم 1 في محطة الخور التحويلية، الى جانب صيانة محولة رقم 2 في محطة القرنة التحويلية، والمحوله رقم 2 في محطة النجيبية الحرارية، وصيانة محولة الفولتية خط عماره قديمة/ رفاعي رقم 1 في محطة العماره القديمة). واوضح البيان ان (محافظ المثنى فالح الزيادي، اطلع على سير العمل في محطة شمال السماوة بعد تعرضها للضرر كبير بسبب الحريق، واشاد بملاكات الوزارة مثمنا جهودهم الاستثنائية في اعادة التيار الكهربائي للمحافظة في وقت استثنائي)، واشار الى ان (العمل يتم من خلال التعويض بالمتنقلات بطاقة اجمالية 75 بالمئة على خط الشامية والرميثة والحمزة والعمل جار وبشكل مستمر، حيث باشرت الملاكات العاملة على استبدال الاجزاء المتضررة مباشرة بعد ان وصلت الى المحافظة). واضاف البيان انه (تنفيذا لتوجيهات الوزير قاسم الفهداوي، والخطة الاعلامية التي وضعها مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، نظمت المديريات التابعة للوزراة ندوات تثقيفية لشرح مفهوم مشروع الخدمة والجباية تضمنت العديد من المحاور بدأت بشرح محور المشكلات والمعوقات التي واجهت وتواجه عمل الوزارة والتخصيصات المالية، والخطط المستقبلية لإستراتيجية الوزارة في توفير الطاقة الكهربائية، أما المحور الثاني فقد تضمن شرحا مفصلا عن موضوع الخدمة والجباية وواجبات ومهام القطاع الخاص في هذا المجال، والأسباب التي دعت الوزارة إلى مشاركة القطاع الخاص كان في مقدمتها القضاء على التجاوزات وامتناع الكثير من المواطنين من دفع قائمة الكهرباء وزيادة الأحمال العشوائية التي تسبب في تلف المعدات الكهربائية مما انعكس سلبا على زيادة ساعات القطع على المواطنين)، وتابع ان (المحور الثالث تضمن رضا المواطنين الذين أصبحت مناطقهم تحت المشاركة مع القطاع الخاص واقتناعهم التام عن نجاح هذه التجربة وإمكانية تعميمها، بالاستناد إلى استطلاعات الرأي الموثقة بشكل رسمي لدى قسم الإعلام).

واضاف البيان انه (في نهاية تلك الندوات حصلت مداخلات وأسئلة من قبل الحضور كان اغلبها تصب في محور التسعيرة التي ستكون عليها قائمة الكهرباء بعد المشاركة وتخوف البعض من زيادتها، وقد تمت الإجابة على جميعها وتأكيد أن أسعار الوحدات الكهربائية هي من صلاحية الوزارة وثابتة ولا دخل للقطاع الخاص بها).

وتابع البيان ان (تلك الندوات عقدت في محافظات بابل وفي اعدادية ابي غرق الصناعية وفي جامعة جابر ابن حيان في محافظة النجف وبمديرية الشباب والرياضة في جامعة كربلاء وفي رئاسة جامعة البصرة و المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة وفي وزارة الزراعة وفي كلية الاداب جامعة الموصل لشرح مفهوم مشروع الخدمة والجباية).