عضو بمجلس المحافظة: سبعة مناصب إدارية مازالت تدار وكالة

محافظ ديالى يوجه بنصب إشارات ضوئية في تقاطعات بعقوبة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي مديرية بلدية بعقوبة بـ (نصب اشارات ضوئية في ثلاثة تقاطعات بمدينة بعقوبة من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين وتنظيم سير المركبات نتيجة للزخم الحاصـــل من حـــركة المرور). واضاف التميمي في بيان تلقته الــ (الزمان) امس ان (الاشارات الضوئية سيتم نصبها في ثلاث تقاطعات في بعقوبة هما تقاطع الطرق والجسور- تقاطع المصطفى- تقاطع البلدة ، على ان تكون تكلفة انجازها من ديوان محافظة ديالى). كما وجه التميمي بــ ( فتح أربعة طرق كانت مغلقة منذ سنوات لدواع أمنية في حي بعقوبة الجديدة كبرى أحياء شرقي بعقوبة، وإغلاق ثلاث مرائب لوقوف المركبات لعدم التزامها بالضوابط والتعليمات) . وبين التميمي، أن (فتح الطرق المغلقة في بعقوبة وبقية مدن ديالى مستمرا وفق آليات ممنهجة من اجل إعطاء مرونة اكبر لحركة المركبات وهو يمثل بذات الوقت رسالة بان الأوضاع الأمنية مستقرة وآمنة). الى ذلك اعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية عن (اعتقال عشرة مطلوبين على قضايا ارهابية وجنائية في عدة مناطق من المحافظة. وبين العطيه لــ (الزمان) ، ان (قوة امنية من قسم شرطة بعقوبة والمنصورية والخالص وبالاشتراك مع مفارز من مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في شرطة ديالى وخلال ممارساتها الامنية في تعقب وملاحقة المطلوبين للقضاء والمخالفين للقانون حيث تمكنت من القاء القبض على عشرة مطلوبين على قضايا ارهابية وجنائية). واضاف العطيه ، انه (من بين المطلوبين اربعة وفق المادة 4 ارهاب وتم ارسال الملقى القبض عليهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل ) .

طرق برية

من جهة اخرى اكد رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني ، ان منظومة الطرق البرية داخل المحافظة مهترئة بشكل عام، مشيرا الى ان تأهيلها يتطلب اكثر من 100 مليار دينار.وقال الدايني لـ (الزمان) ، ان ( الحمولات الكبيرة للشاحنات وعدم تحديد اوزان السير على طرق ديالى البرية وأبرزها بغداد – كركوك بني سعد القديم ومندلي بعقوبة ، جعل منظومة الطرق في اوضاع مزرية للغاية وتعاني تخسفات ومطبات بكافة مفاصلها، في ظل الازمة المالية وعدم توفر الامكانيات اللازمة لإعادة تأهيلها، الامر الذي جعل منها طرق موت تلتهم العشرات من الابرياء في حوادث السير التي تشهدها باستمرار) .واشار الدايني الى ان (عملية إعادة تأهيل وصيانة طرق المحافظة من جديد لإيقاف الدماء التي تسال بسبب الحوادث المرورية عليها تحتاج الان الى أكثر من 100 مليار دينار ) ، داعيا الحكومة المركزية والوزارات ذات العلاقة الى ( الالتفات الى ديالى والنظر اليها بأهمية خاصة كونها من أكثر المحافظات تضررا واهمالا) . فيما اكد عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي ، ان (هناك 7 مناصب ادارية في محافظ ديالى مازالت تدار بالوكالة بسبب التأثيرات الحزبية والعشائرية التي تشهدها المحافظة في الوقت الحاضر ) . واضــــــــاف العــــــبيدي لــ (الزمان ) ، ان ( المناصب التي تدار وكالة هي مدراء دوائر الصحة وبلدية بعقوبة والزراعة وقائممقام المقدادية ، اضافة الى النائب الثاني للمحافظ ) . ودعا العبيدي ، الى ( الاسراع بحسم موضوع ادارة هذه المناصب كون الدوائر التي يشغلونها تقدم خدمات كبيره لمواطني المحافظة ، خاصة وان المحافظة تشهد حاليا استقرار امني ملحوظ وهي متجهه نحو البناء والاعمار ) . الى ذلك قال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي ، لــ ( الزمان ) ، إن ( الوضع المعيشي للجزء الاكبر من عوائل العظيم مأساوي، وهي تعيش فقرا مدقعا بسبب تداعيات النزوح القسري الذي اثر بشكل اساس على احوال اغلب العوائل ) .

مناطق واسعة

واضاف العبيدي، أن ( انتشار حبة بغداد واجتياحه لمناطق واسعة من العظيم خاصة القرى الزراعية جعل العوائل أمـــــــــــام خيار صعب بين فقر قاس ومرض يلتهم اجساد الاطفال ) . واشار العبيدي ، أن ( اغلب العوائل الفقيرة لجأت الى بديل للعلاج الطبي من خلال استخدام السمسم بعد وضعه على النار، ومن ثم مزجه بزيت الزيتون، ليصبح اشبه بالمرهم الذي يوضع على مواقع الاصابة لمدة اسبوع ).واكد رئيس مجلس العظيم ، أن ( نتائج الدواء البديل أتت بنتائج طيبة حتى الان وفق مشاهدات بعض العوائل ويبدو ان الدواء ابتكار الفقراء الذين ليس بيديهم حيلة سوى هذا العلاج ) ، لافتا الى أن “محدودية الدواء في المركز الصحي، وعدم قدرة الكثير على الانفاق على رحلة العلاج، هو من دفع الفقراء لاعتماد السمسم كبديل لعلاج مرض حبة بغداد ) .