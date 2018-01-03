الإتحاد الأوربي يجدّد دعمه لجهود إعادة أعمار المناطق المحرّرة وخبير لـ (الزمان):

العراق الحلقة الأضعف بالمنطقة بسبب تعدّد الولاءات

بغداد – محمد الصالحي

وصف خبير استراتيجي العراق بأنه الحلقة الاضعف بالمنطقة لكثرة الولاءات السياسية والطائفية التي تتسم بها القوى السياسية العراقية ، مشيرا الى ان العراق اول البلدان المتأثرة بما يجري من حوله من احداث، عادًا اعادة النازحين وحل الازمة بين بغداد واربيل والازمة الاقتصادية واجراء الانتخابات في موعدها من ابرز التحديات التي تواجهها الحكومة خلال العام الجاري. وقال الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي لـ ( الزمان) امس ان (الحكومة تواجه ازمة انهاء ملف النازحين والقضاء على الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، فضلا عن حل الازمة الاقتصادية والنقص في الموارد المالية بالموازنة جراء انخفاض اسعار النفط العالمية).

حلقة اضعف

واضاف ان (العراق هو الحلقة الاضعف بالمنطقة لكثرة الولاءات السياسية والطائفية ما يعني ان أي ازمة في السعودية او ايران تنعكس على العراق بالعمق ما يسبب ازمة جديدة وتحديًا اخر للحكومة)، مشيراً الى ان(ما يجري في ايران من احتجاجات تدعمها القوى – السنية – اعلاميا وتعارضها القوى الشيعية تلقي بظلالها على العراق ). وتابع ان ( ابرز الملفات التي تحاول الحكومة عدم التصعيد فيه وحله بشكل سلمي هو نزع السلاح من الفصائل المسلحة وانهاء وجود امراء الحرب باي ثمن كان لأنهاء أي تهديد على السلم الاجتماعي )، مشيرًا الى ان (من ابرز التحديات التي ستواجه الحكومة على الصعيد السياسي هو اجراء الانتخابات في موعدها حيث تصر الاحزاب – السنية – على تأجيل الانتخابات بداعي وجود نازحين فيما تصر الاحزاب – الشيعية – على اجرائها في موعدها، فضلا عن الازمة مع اقليم كردستان التي تعد من اكثر الازمات السياسية الداخلية تعقيدا)، مشددًا على ان(تحقيق المصالحة المجتمعية بعد القضاء على عصابات داعش يعد واحداً من التحديات الاخرى). وتحدث تقرير صحفي عن مواجهة العراق خمسة تحديات جدّية في 2018. واوضح التقرير ان (العراقيين سواء على مستوى الموجودين في أعلى هرم السلطة أوعلى مستوى المواطنين العاديين، يعلمون أن الانتصار الذي تحقق خلال عام 2017 في الحرب على الإرهاب لا يقلل من أهمية التحديات الأخرى التي يجب على البلاد وحكومتها معالجتها في عام 2018 والأعوام اللاحقة، ذلك أن بعض تلك التحديات ربما يعود إلى الأعوام الأولى من الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وبعضها مرتبط بالأعوام التي أعقبته، وأخرى أفرزتها ظروف الحرب على داعش), واضاف ان (اغلب العراقيين يتفقون على أن التحدي الأهم الذي ينتظر العراق عموماً، والحكومة بوجه خاص في العام الجديد، هو قضية الفساد الذي ارتبط بالدولة ومؤسساتها منذ الأيام الأولى من عام 2003 وان هناك من يرى أن هذا الملف سبق ذلك التاريخ وابتدأ مع سنوات الحصار الدولي التي أعقبت غزو العراق لدولة الكويت في تسعينات القرن الماضي). وبحسب التقرير فإن (القضية الاخرى الابرز هي العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الاستقلال الكردي في أيلول الماضي، كواحدة من أهم التحديات التي تتطلب معالجات جذرية لحلها)، واشار الى ان (هناك تحدي إعادة إعمار المحافظات التي دمرتها الحرب، وبخاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد، والحديث عن عجز في الموازنة العامة لعام 2018 يقدّر بنحو 13 تريليون دينار ).واكد ان (الحكومة المركزية التي لم يبق سوى 5 أشهر على انتهاء ولايتها، تواجه تحدي إجراء الانتخابات المحلية والعامة في منتصف أيار المقبل، وسط معارضة أطراف وكتل سياسية – سنيّة – بذريعة عدم عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى ديارهم، وتدمير البنى التحتية في المحافظات التي احتلها داعش). واضاف التقرير ان (البعض يرى ان عملية نزع السلاح من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، بسبب انتشاره في عموم الأوساط العراقية), واشار الى ان ( رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد بالقضاء على الفساد المستشري في دوائر الدولة ومحاسبة الفاسدين،

عودة النازحين

فيما اكد في 30 كانون الأول 2017 ، أن اعادة الاعمار سيشمل جميع المحافظات، لان جميعها تضررت). وكان العبادي قد هنأ العراقيين بالعام الجديد ، متمنيًا الحفاظ على النصر وعودة النازحين. وقال في بيان التهنئة (سيبقى عام النصر الكبير خالداً في تأريخ شعبنا تتجدد ذكراه كل عام ، ونتطلع للعمل معا من اجل الحفاظ على النصر والوحدة والمضي بنفس الهمة والعزيمة من اجل اعادة الاستقرار والإعمار وإكمال عودة النازحين الى ديارهم)ن داعيًا الله ان (يجعله عام خير وسلام واستقرار لشعوب منطقتنا والعالم اجمع وان تتوقف فيه النزاعات والحروب وتتحقق فيه تطلعات الانسانية بمستقبل افضل). وفي الاطار نفسه، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي وأمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وجوب أن تكون التحالفات الانتخابية تصحيحية لأخطاء العملية السياسية، داعين الى عدم التجاوز على التوقيتات الدستورية للانتخابات. وقال بيان للمجلس تلقته(الزمان) امس ان الطرفين عقدا لقاءً في مقر عصائب أهل الحق خلال زيارة لوفد المجلس الأعلى للعصائب بارك فيها بالانتصار، مشيداً بالسبق الذي حققته العصائب في (التصدي لسرطان الارهاب الذي دهم العراق وتقديم التضحيات الجسيمة). ونقل البيان عن حمودي تأكيده(ضرورة الاستمرار باستثمار النصر والمحافظة عليه وترتيب خطوات في ضوئه)، محذراً من أن الاكتفاء بالنصر العسكري فقط قد يمنح الاعداء فرصة جديدة تفقد العراقيين انتصارهم). وبحث الطرفان الخارطة السياسية المقبلة، مؤكدين (وجوب أن تكون أي تحالفات انتخابية خادمة للشعب وتصحيحية لأخطاء العملية السياسية)، داعين أيضا الى (عدم التعدي على التوقيتات الدستورية للانتخابات)، مؤكدين أن (ذلك تحصين للعملية الديمقراطية). وجرى خلال اللقاء (مناقشة أوضاع التحالف الوطني وأهمية تماسكه بما يمنح العملية السياسية تماسكاً أكبر انطلاقا من حرصه على وحدة العراق الوطنية ، اضافة الى بحث ضرورة الاسراع بإعادة جميع النازحين ودعم الجهود الحكومية لإستقرار مناطقهم المحررة). الى ذلك اعلنت بلغاريا استمرارها في دعم جهود العراق في مجال الاعمار. وقالت الرئاسة البلغارية في بيان لمناسبة تسلم بلغاريا رئاسة الدورة الراهنة للاتحاد الاوربي للمرة الاولى منذ انضمامها الى عضوية الاتحاد في عام 2007 انه (في مجال مكافحة الارهاب سوف يتم التركيز على كفاءة تطبيق نظام سجل اسماء الركاب المسافرين والحد من التطرف والتصـــدي لظاهرة المقاتلين الاجانب).

وتعهدت بـ(العمل على التطبيق الفاعل لآليات رفع مستوى امن سكان الاتحاد الاوربي وتعزيز التحكم بالحدود اضافة الى ادارة عمليات الهجرة على نحو افضل).

دعم مجهول

كما تعهدت الرئاسة البلغارية بـ(العمل على دعم جهود الممثلة العليا للاتحاد الاوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني الرامية الى ايجاد حل سلمي للأزمة في سوريا واستئناف مفاوضات جنيف تحت رعاية الامم المتحدة وكذلك دعم جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية واعادة الاعمار في العراق وايجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا)، مؤكدة (استمرار العمل لدفع جهود الاتحاد الاوربي المبذولة لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط من اجل التوصل الى حل الدولتين ولدعم التعاون بين الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي).