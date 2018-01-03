كرسي عبد الكريم قاسم – ثامر مراد

كانت الريح شديدة تصفر بشكل مخيف في جميع الأشجار الكثيفة التي تحيط بمنزلنا – الطيني- في بواكير الستينات . لم تكن لدينا كهرباء في ذلك الزمن . نهجع الى منازلنا عند أفول الشمس ولا نخرج من البيت إلا عند شروقها. لم أكن في المدرسة بعد .

كحلم باهت ينسل الى ذاكرتني في ليلة ممطرة تتخللها عواصف رعدية شديدة. كنا نتكور قرب – الموقد – أغلب أفراد العائلة المتكونة من ثلاث بنات وولدين إضافة الى الأم والأب. الفانوس الصغير الوحيد معلق في مسمار كبير يتوسط الغرفة . ابي يحاول تجميع قطع الأخشاب المحترقة بدقة متناهية ويعيدها الى مكانها في الموقد المتقد شعلة لاتنطفئ. والدتي تغسل أقداح الشاي الصغيرة في إناء معدني صغير قبل أن تسكب الشاي لوالدي. بين فترة وأخرى يحاول ابي أن يتنصت الى صوت المطر وينظر الى سقف الغرفة الطينية ليتأكد من أن قطرات المطر لن تنفذ هذا اليوم من خلال السقف. كانت والدتي تؤكد له بأن سقف الغرفة محكم فقد بذلنا هي ونحن الصغار والكبار جهداً كبيراً قبل أيام للأستعداد ليومٍ كهذا. حينما تمطر السماء تحاول والدتي أن تخفي كل شيء من فناء الدار المفتوح كي لايتأثر بقطرات المطر المنسكبة بغزارة. حينما سألها ابي فيما إذا كانت قد نسيت شيئاً ما لازال هناك تحت الفضاء المفتوح صمتت قليلاً وأردفت بأنها تركت الكرسي الحديدي الوحيد تحت المطر. نهض ابي على الفور وجلبه الى داخل الغرفة وكأنه يعتني بشي عزيز على قلبه. لم أفهم لماذا يهتم والدي بذلك الكرسي البسيط وإن كان في ذلك الزمن من أروع المقتنيات في بيتنا المتواضع.

حينما جلس والدي مرة أخرى في مكانه قال بهدوء وكأنه يريد أن يحكي لنا حكاية ذلك الكرسي. منذ أن أبصرت النور وأنا أشاهد ذلك الكرسي في الحوش أي فناء الدار وكان يجلس عليه أخي الكبير كلما كان في البيت. بلا مقدمات راح ابي يحكي لنا قصة الكرسي وكنا نستمع إليه بشغفٍ كبير ” ….في يوما ما كنت صائماً في شهر رمضان أجلس على قطعة من الحجر وأمامي قدر صغير من – الحساء- أنتظر صوت المؤذن ليعلن السماح لنا بتناول الأفطار. ” كان والدي يعمل في مشروع الماء في معسكر الحامية . كنت أتذكر ذهابه وعودتة كل يوم. أردف ابي قائلاً ” …في اللحظة التي إنطلق فيها صوت المؤذن ورفعت غطاء القدر الصغير وإذا بآمر المعسكر – عبد الكريم قاسم ومجموعة من الضباط يقفون قرب مشروع الماء في جولة تفقدية – تفتيش- وفي اللحظة التي حاولت فيها النهوض لأستقبل الآمر – وهذه أول مرة يأتي بها عبد الكريم قاسم ليلقي نظرة على مشروع الماء – الماكنة العملاقة التي تسحب الماء من الفرات وتغذي كل زاوية من زوايا المعسكر. أشار لي أن أجلس وأتناول فطوري. حينما شاهدني متردداً في تناول – الشوربة- حاول أن يلاطفني وقال بالحرف الواحد ” لماذا تجلس على صخرة ؟ ألا يوجد لديك كرسي؟

وماهو فطورك؟ أخبرته بأنني أجلب فطوري من البيت معي وليس لدي إلا هذه – الشوربة- ولايوجد هنا أي كرسي وشكرتُ الله على هذه النعمة. نظر عبد الكريم قاسم الى الضابط المرافق له وقال ” إجلب له كرسياً جيداً جدا من كراسي بهو الضباط وسجل إسمه مع أسماء الضباط الذين يتناولون الفطور والسحور لمدة شهر كامل وأنت المسؤول عن تنفيذ هذا الأمر.

إلتفت الي الآمر عبد الكريم قاسم وقال ….منذ غد سيكون فطورك وسحورك من بهو الضباط طوال شهر رمضان ، لاتجلب معك أي شيء من البيت . شكرته كثيراً. بعد أقل من ساعة جلب لي أحد ألأشخاص هذا الكرسي وكمية رائعة من الطعام. ثلاثون يوماً كنتُ أتذوق أجمل طعام في حياتي .

ظلت تلك الحكاية عالقة في ذاكرتي حتى هذه اللحظة. كان الكرسي يمثل بالنسبة لي تاريخاً ليس بالشيء البسيط ، هو تاريخ ابي رحمه الله وتاريخ عبد الكريم قاسم رحمه الله. من خلال هذا الحدث أستطيع أن أقول أن التاريخ سيوثق كل الأعمال الجيدة والرديئة التي يفعلها الأنسان سواء كان مسؤولا كبيرا أو شخص من عامة الشعب. ماذا سيوثق التاريخ عن الشخصيات التي سرقت العــــــــــراق وهربت الى لندن وبعض الدول الأخـــــــرى وهي تحمل معها ملايين الدولارات المسروقة من أموال هـــــــذا الشعب الفقيـــــــــــــر. كل من عليها فان . ستبقى الأعمال الخالدة الجميلة تنير صفـــــــــحات التاريخ وستكون الأفعال السيئة بقع سواد تلعنها الأجيال حتى قيام الساعة.