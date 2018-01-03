لماذا تعنيف الطفولة ؟ – شاكر كريم عبد

ظاهرة التعنيف الأسري ضد الأطفال من الظواهر القديمة ولكنها انتشرت مؤخرا بشكل ملفت للنظر، وان الانفتاح الذي أصاب الناس جعل من هذه الظاهرة تخرج عن صمتها لإلقاء ما يحصل للأطفال والذي يتابع الأخبار والحوادث والقصص يرى ان كثيرا من قصص المجرمين وأصحاب المشاكل من ان البداية كانت بسبب سوء التعامل من قبل عوائلهم إثناء طفولتهم فانعكس ذلك على نفسيتهم وتصرفاتهم عندما أصبحوا كبارا ولذا أصبحت ظاهرة التعنيف الأسري من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الدول ووضعتها في أولويات الاهتمام بها ومعالجتها وتتفاوت نسب العنف الواقعة على الأطفال، بالاعتماد على طبيعة البيئة التي يوجدون فيها. هذه الصفحة البيضاء النقية والثغر الباسم، تعامل اليوم بلا رحمة وبلا إنسانية في مجتمعنا من قبل بعض الآباء او الأمهات ، مثل الضرب، والشتم، والإيذاء الجسدي أو النفسي، ولا يقصد هنا الضرب الخفيف للتأديب، حيث إنَّ ضرب التأديب لا يجب أن يكون قوياً ولا أن يترك أثراً كما يجب عدم الاقتراب من الوجه. وكثيرا ما سلطت الضوء قناة الشرقية في برنامج” أهل المدينة” وعرضت حالات وحشية و لاانسانية في التعامل من قبل بعض الإباء وإدارات المدارس مناشدتهم بالابتعاد عن التعنيف الأسري والمدرسي و الرأفة في أبنائهم والغريب والعجيب ان تعامل الطفولة بقسوة مفرطة من إدارات بعض المدارس تصل حد تكسير أسنان التلميذ وخنقه في حفرة وحدوث كدمات على وجهه او كسر يده او رجله من قبل مدير المدرسة وبعض المعلمين ومهما فعل التلميذ لايجوز معاقبته بهذه الطريقة الوحشية لان الطفولة وداعة ولهو ولعب ولأشان لها بما يحدث، فهمها الأساسي هو اللعب والحراك حتى انه لايتردد عن فعل كل شيء صراحة وأمام اي مكان فهو لايجامل ولا يعادي أحدا كل ما في داخله يظهر على محياه هكذا هي الطفولة

اضافة الى عمليات الخطف التي يتعرض لها الاطفال وغالبا ما تكون عملية الخطف بقصد التحرش الجنسي من قبل ضعاف النفوس او الحصول على فدية وفي حالة رفض الاهل دفع المبلغ المطلوب لعدم تمكنهم من دفعها يكون مصير الضحية القتل. المطلوب للحد من هذه الظاهرة من خلال عقد الدورات التدريبية للعوائل التي تستخدم العنف وتأهيل الوالدين لرعاية أطفالهم وبناء دور رعاية وإصلاح لمن عانوا منه وتفعيل القوانين المتعلقة بالعنف وخطف الاطفال والحد منه ونــــــــــــــقلها من حيز الكتابة الى حيز التنفيذ وتفعيل دور الشرطة المجتمعية ودعمها ماديا وإعلاميا وباليات ومعدات وبخبرات في هذا المجال وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبي العــــــــــنف الأسري والمدرسي للتقليل من نسبة انتشار العنف بجميع أنواعه وقيام وزارة التربية بدور فاعل وجدي يحمل ادرارات المدارس التي تمارس العنف ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها والابتعاد عن كل مظاهر العنف بالطرق الحضارية لنصل إلى مجتمع أفضل تتمتع فيه الطفولة بحياة هانئة وسعيدة..