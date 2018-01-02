‎الخارجية المصرية لـ(‬الزمان‫)‬‫:‬‎اقتراحنا بإشراك البنك الدولي في مفاوضات السد الفرصة الأخيرة لأثيوبيا 

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎أكد مصدر بوزارة الخارجية المصرية فى تصريحات لمراسل( الزمان )أن الاقتراح الذى قدّمه وزير الخارجية المصري سامح شكري للجانب الاثيوبي باشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة باعتباره طرفاً محايداً يعد الفرصة الاخيرة للجانب الاثيوبي قبل اتخاذ اجراءات تصعيدية أخرى خاصة بعد رفض الجانب الاثيوبي التقرير الاستهلاكي للمكاتب الاستشارية حول اثار سد النهضة، وهو مايخالف اتفاق المبادئ الموقع بين مصر واثيوبيا . ‎وأضاف المصدر أنّ مصر أبلغت رسمياً الجانبين السوداني والاثيوبي بهذا المقترح ،وهي فى انتظار رد الجانبين. كما تلقت القاهرة موافقة مبدئية من البنك الدولي على المقترح المصري على أن تتلقى رداً نهائياً قبل زيارة رئيس وزراء اثيوبيا لمصر والمقررة فى منتصف يناير. ‎ وأشار د/ نادر نور الدين الخبير المائي ان قبول اثيوبيا لهذا المقترح سيوجد منظمة دولية تابعة للامم المتحدة شاهد على اضرار السد ،كما سيكون شاهد على التعسف والتسويف الاثيوبى ويضع فى يد مصر تقريراً دولياً عن اضرار السد يمكن من خلاله قيام مصر بطلب تعويضات من الجانب الاثيوبى. ‎ وأكد انّ رفض اثيوبيا لهذا المقترح يجعل العالم شاهدا على المراوغات الاثيوبيه قبل اتخاذ اية اجراءات تصعيدية . ‎وعن الرد المصري فى حالة رفض الجانب الاثيوبي هذا المقترح قال د/ ضياء القوصي خبير المياه الدولي ومستشار وزير الري السابق ان الحل سيكون بالانتقال من الملف الفني والسياسي الى الملف القانوني وتدويل القضية فى مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية ،فيما أوضح السفير أحمد حجاج الامين المساعد السابق لمنظمة الوحدة الافريقية انه يجب على الجانب الاثيوبي يجب ان يوافق على اقتراح مشاركة البنك الدولي في المفاوضات خاصة انها تتلقى معونات وقروضاً كبيرة من هذا البنك، وأضاف انّ المواقف السابقة للجانب الاثيوبى لاتبشر بالخير ولكن الامر لايحتمل التاخير. ‎ وتحسبا لاحتمالات المرحلة القادمة اكد مصدر بوزارة الري فى تصريحات خاصة للزمان انّ الوزارة تعكف حالياً على اعداد تقرير بمخالفات اثيوبيا فى اعالي الانهار لعرضها على الاتحاد الافريقى ومجلس الامن وتشمل تلك المخالفات قيام اثيوبيا بانشاء

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