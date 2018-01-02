غارة إسرائيلية على مواقع حماس بعد اطلاق صاروخ  وليبرمان:السلفيون يريدون جرّنا لحرب في غزة

غزة -رام الله- الزمان

نفذت طائرة إسرائيلية صباح الثلاثاء غارات على مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية، من دون الإشارة إلى إصابات. وأعلن الجيش في بيان أن الطائرة استهدفت «مجمعا عسكريا لمنظمة حماس الإرهابية».

ومن جهته، راى وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ان الحرب مع غزة ليست في مصلحة اسرائيل. وأشار ليبرمان في حديث مع اذاعة الجيش الاسرائيلي «المصلحة الاسرائيلية هي في تحويل الانتباه الدولي باتجاه ايران، ليس شن حملة عسكرية على غزة وتحويل الانتباه الى هناك» في اشارة الى موجة الاحتجاجات في طهران، العدو اللدود للدولة العبرية. وتابع «نعلم حقيقة ان جميع السلفيين يرغبون في جرنا الى حرب ضد حماس في غزة». وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن الغارات وقعت في خان يونس بجنوب قطاع غزة وفي دير البلح في الوسط، متسببة بأضرار بدون تسجيل إصابات. وكان الجيش أفاد ليل الاثنين عن سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل بدون ان يسفر عن قتلى او جرحى. ولم يذكر الجيش تفاصيل اخرى لكن الاذاعة العامة قالت ان صاروخا انفجر قرب بلدة اسرائيلية لم تحددها. ووقعت أحداث مماثلة الجمعة إذ قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب الجيش ومصادر فلسطينية. وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة 18 صاروخا وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي في 6 كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان الجيش الثلاثاء أن «قوات الدفاع الإسرائيلية تحمل حماس وحدها مسؤولية الأحداث في قطاع غزة». بينما قال رئيس الاركان الاسرائيلي جادي ايزنكوت ان اسرائيل غير معنية بالمزيد من التصعيد. واكد ايزنكوت في تصريحات نقلتها الاذاعة العامة الاسرائيلية «الجماعات المتمردة لديها مصلحة في تعطيل الهدوء وجرنا الى عملية في غزة» مؤكدا «لا حاجة الى التسرع في ذلك».