ربيع فارس أهلاً بك

علي السوداني

ثورة الشعب الإيراني بدأت الآن بآلاف مؤلفة قلوبهم على الحقّ وأهله ، وستصبح غداً ملايين مملينة ، وسيكون الحصاد بنزع عمائم الدجّالين والإستفادة المثلى من قماشها ، في ستر عري الفقراء . بها ستسقط معادلات كثيرة وستجز لحى وفيرة وستسقط ألغاز واحجيات حقيرة ، وسيتبين الكذب الأسود من الكذب الأبيض وستتفكك حيرة بعض الناس بين بوصلتهم أو كعبتهم الشرقية فارس ومتبوعاتها ، والغربية لملوم اسرائيل ودكاكين الماسونية المتخفية ، وسيعلم الجمع علم المؤمن اليقين انّ الشر اذا سقط بطهران وتهاوى عرشه وصار مثل جذع نخلة خاوية ، تداعى له الشر الرجيم بتل ابيب بالقلق والحمى ، حيث الشران يتقاسمان دمنا ونفطنا وأرضنا بالتخادم وان بديا على بعض عداوة وشجار حدوده التلفزيون ووسائل الغفلة .

سيكون من المهم والعادل هنا أن يتم التمييز بين شعوب إيران المسالمة الطيبة وبين من جاءت بهم دهاليز السراب العنصرية الطائفية المتخلفة وزرعتهم على كرسي الحكم ، تماماً مثلما جيء بطرف المعادلة الآخر الذي بيض بجحور قندهارية مظلمة عفنة نتج عنهما معاً كل هذا الخراب والدمار الشامل .

ستكون العلاقة مع إيران جديدة مختلفة علاقة طيبة ومفيدة وطبيعية مشروطية أن ينزعوا من رؤوسهم مسألة تصدير مزابلهم الفكرية صوب أرضنا ، التي فيها من العلم والفهم والخلق والإبداع ما يجعلها مصدر ضوء ورحمة للأرض بعد أن يتم تنظيفها وغسلها من الدرن والعفن السطحي الذي جاءت به داعش وأخواتها بالرضاعة .

سنفتح حدود الأرض والقلب والعقل معهم كجيران طيبين وسنستقبل بضاعتهم اللذيذة من الشعر والأدب والفن والغناء الكوكوشي العذب ، والموسيقى والفستق والكاشان والمسرح والرسم وما فاض من علم ننتفع به ونبني عليه ، ثم نعيد لهم ما تحت ايماننا وايسارنا مما ينتفعون به ، فنحن أبناء ثلاثية قريبة مذهلة منورة بادت ومرضت لكنها لم تمت ، حيث الخيال والعشق والخلق ما زال أموياً عباسياً أندلسياً رائعاً مدهشاً فيه لذة ونعمة للقارئين السائلين .

وأخيرها الذي يشبه أمل مفتتحها ، سنقول ونتمنى سنة حلوة على أرض الله كلها ومن عليها ، حيثما شرقت وغربت ، ولا فضل لواحدكم على غيره إلا بقوة الآدمية والنقاء والنبل والحب والعدل ، وفي النهاية سيصطف الجميع امام الله ولكل مجتهد نصيبه وما جنت يداه .