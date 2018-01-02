إنهم يكفرون

فاتح عبد السلام

ليس دائماً ، عندما ينفجر صدر الشعب بالغضب ، يكون ساعياً بالضرورة لتغيير سياسي في نظام الحكم واسقاط الذين يجلسون على كرسي السلطة.

الشعب يريد أن يعيش بكرامة فوق الأرض التي ينتمي إليها ،ومطالب دستورياً بأن يدافع عنها ساعة يجب الدفاع. ولكن حين تتجاهل أية سلطة ،مهما كانت حججها، جوع المواطنين وعوزهم ومعاناتهم في سبيل توفير أسباب الحياة الكريمة وتأمين مستقبل أطفالهم ، فإن ذلك الجوع سيتحول الى أداة للتغيير السياسي ، وربما يمضي أكثر في إطار الأنظمة الشمولية الى تغيير ايديولوجي وبنائي .

الجوع نتاج الفقر الذي تورثه الحكومات لشعوبها لأسباب عدة ، أبرزها سياسات تبديد الاموال في مشاريع العقيدة السياسية التي يتم البذخ في تمويلها بالرغم من إنّ الشعوب تئن تحت سياط الجوع . الجوع والفقر والشعور بالانسحاق الاقتصادي لاسيما لدى الطبقة المتوسطة المتعلمة في ايران ،أو في العراق أو أي بلد آخر، هي عوامل الكفر بكل الشعارات السياسية حتى لو كانت ذات صبغة مقدسة كولاية فقيه في ايران ، فكيف إذا كانت قدسيتها طلاءً كما في العراق ؟.

وأبو ذر الغفاري ،كان يشرح هذه المعادلة المعقدة بين العوز والايمان ، فيقول : إذا سافر الفقر الى مكان ما ،قال الكفر خذني معك . الجوعى والمظلومون اقتصادياً هم مظلومون بشرياً في شروط العيش والحياة ، وهؤلاء لا يتظاهرون لكي يشبعوا بطونهم بعد أن بلغ بهم اليأس من الصلاح والاصلاح مبلغاً عظيماً ، انّهم ببساطة يكفرون بكل ما جعلته السلطات الدينية تحت القوة والجبروت مقدساً .

أيها العراقيون ، حكاماً ومحكومين ، سقطت الحجج التي كانت تساق باسم الارهاب للسكوت عن المظالم الكثيرة إكراماً لدماء تسيل في سبيل الخلاص من داعش المصنوعة لتفكيك النسيج العراقي . لقد دنت ساعة مواجهة الحقيقة ، ولكم في مثلكم الأعلى ايران اليوم خير مثل .

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح عبد السلام

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