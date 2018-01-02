(الزمان) تتربّع على عرش صاحبة الجلالة بإستفتاء موازين 2017

بغداد – شيماء عادل

حققت (الزمان) المرتبة الاولى ضمن منافسات الاستفتاء الذي أجرته وكالة (موازين نيوز) للتصويت على افضل الشخصيات ووسائل الاعلام لعام 2017 ، فيما نال الزميل محمد الصالحي المركز الاول ضمن الاستفتاء ذاته كأفضل صحفي شاب. وقالت الوكالة في بيان تلقته (الزمان) امس (تم اعلان نتائج الاستفتاء الذي أجرته الوكالة للتصويت على افضل الشخصيات لعام 2017 حيث حققت جريدة (الزمان) المركز الاول ضمن منافسات افضل صحيفة عراقية). واضاف البيان ان (الزميل محمد الصالحي نال لقب أفضل صحفي شاب فيما حقق رئيس الوزراء حيدر العبادي لقب افضل شخصية سياسية لعام 2017 ، فيما حقق رائد ابو فتيان لقاب افضل شاعر و أحمد فلاح كأفضل رسام كاريكتير). وأطلقت وكالة موازين نيوز في 5 كانون الأول الماضي استفتاءها السنوي للعام الثالث على التوالي لإختيار الأفضل من بين القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية ومقدمي البرامج السياسية والشعراء ورسامي الكاركتير والإذاعات والصحف والشخصيات السياسية والناشطين على السوشيل ميديا والمراسلين والصحفيين الشباب والبرامج السياسية ومقدمي البرامج الرياضية والعلاقات العامة ومقدمي البرامج العامة. وتقيم الوكالة قريباً حفلاً كبيراً تكرم فيه الفائزين في الاستفتاء، تحضره نخبة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية والرواد والمبدعين. وسبق لـ ( الزمان) ان حققت مراتب مماثلة ضمن استفتاءات محلية ودولية بينها استطلاع ميداني علمي نظمته مؤسسة ايركس الامريكية خلال عام 2010 وحققت فيه (الزمان) المرتبة الاولى في المقروئية. الى ذلك اعلنت صحيفة البينة الجديدة انسحابها رسميا من استفتاء نظمته اذاعة جمهورية العراق بداعي وجود ما وصفته بعمليات تلاعب في الاصوات بحسب بيان تلقته (الزمان) صادر عن رئاسة تحرير الصحيفة .