كردستان تنفي موافقتها على تسليم المنافذ إلى الحكومة الإتحادية وخبير لـ (الزمان): منفعة مشتركة وراء إعادة إفتتاح إيران لمعبرين مع الإقليم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان اعادة افتتاح ايران لمعبري تمرتشين وبرويزخان مع اقليم كردستان اسهاما بمنفعة مشتركة بين الطرفين، فيما نفت حكومة الاقليم موافقتها على تسليم المنافذ الى الحكومة الاتحادية . وقال انطوان لـ(الزمان) امس ان (ايران تحاول تسويق منتجاتها الى العراق حتى تكون منافسة للدول الاخرى بالاضافة الى تحقيق فائدة وارباح حيث بلغت قيمة السلع المصدرة للعراق من ايران 13 مليار دولار خلال العام الماضي)، واضاف ان (اعادة افتتاح المعبرين يسهم بمنفعة مشتركة للجانبين لاسيما ان كردستان تعاني في الوقت الراهن من ازمة في دخول البضائع بسبب الاجراءات التي فرضتها الحكومة الاتحادية على الاقليم بعد اجراء استفتاء الاستقلال). واعلن المدير العام لعلاقات الاقليم مع ايران عبد الله اكريي عن ان طهران قررت اعادة فتح معبرين مع كوردستان. وقال اكريي في تصريح امس ان (مسؤولي القنصلية الايرانية في الاقليم اكدوا ان المعبرين الدوليين سيفتحان امام حركة المواطنين والتجار). واكدت القنصلية العامة الإيرانية في أربي?ل عن إستئناف النشاطات في المعبرين. وجاء في البي?ان الذي أصدرته القنصل?ة في أرب?يل أنه (نظرا للمشاورات الجارية مع الح?كومة العراقي?ة س?عاد فتح منفذي تمرج?ن في ب?رانشهر وبرويزخان في قصر شيرين الحدودين مع اربيل والسليمانية اللذين تم إغلاقهما منذ مدة بناء على طلب رسمي من العراق)، وتابع انه (تم استئناف الحركة في المعبرين يوم امس الثلاثاء من اجل إجراء التبادلات التجارية بين الجانبين). وسجل حجم التبادل التجاري العراقي الإيراني خلال العام الماضي، أعلى ارتفاع منذ عام 2003 وبلغ 13 مليار دولار حيث تضاعفت صادرات إيران إلى العراق . واكد الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا زاده خلال كلمة في الاجتماع المشترك لمجلس الحوار وتبادل الرأي مع الناشطين الاقتصاديين في إيران أن (التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13 مليار دولار سنوياً، يتضمن نحو 6 مليارات و200 مليون دولار صادرات السلع غير النفطية الإيرانية إلى العراق)، موضحا ان (غالبية السلع المصدرة إلى العراق هي ذات قيمة مضافة)، واشار زاده إلى أن (صادرات إيران إلى العراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير)، مبينا ان (الخدمات الفنية والهندسية والسيارات والمواد الغذائية والألبان، شكلت جزءاً ملحوظاً من الصادرات). من جهة اخرى عقد رجال أعمال إيرانيون وعراقيون أول اجتماع لهم في السفارة الإيرانية ببغداد لمناقشة تعزيز الاستثمارات والاستفادة من الامكانيات المتاحة للتبادل التجاري . وقال بيان امس ان (المجتمعين ناقشوا الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية ورفع العوائق إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في المجالات كافة، وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول بين البلدين ووضع حد للقوانين المقيدة للتبادل التجاري والوفاء بالالتزامات المالية التي تقع على الجانب العراقي تجاه الشركات الايرانية). وشدد السفير ايرج مسجدي على (ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين)، مشيراً إلى أنه (أبلغ الجانب العراقي بشأن المشكلات المتعلقة بالتأشيرات وضرورة إلغائها لتسهيل سفر المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين)، منوها الى (إنشاء منطقة تجارية حرة في خرمشهر وأخرى في عبادان لفسح المجال أمام المستثمرين العراقيين). بدورها ، رأت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري ان (زيادة حجم التبادل التجاري يعود إلى تحول التعاملات التجارية العراقية إلى ما تؤمنه الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة الإيرانية، ولاسيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية في شمال العراق وغربه بفعل سيطرة داعش على مناطق واسعة وأثرت في طرق المواصلات بين العراق وكل من تركيا وسوريا والأردن). على صعيد اخر نفى المتحدث باسم حكومة كوردستان سفين دزيي موافقة الاقليم على تسليم المعابر الحدودية الى بغداد بشكل كامل.وقال دزيي في تصريح امس ان (المناقشات جارية عن ادارة تلك المعابر بشكل مشترك مع بغداد)، مشيرا الى انه (لم يرد في القانون والتعليمات التسليم المباشر للمعابر، بل هناك اشراف مباشر من قبل الطرفين)، واوضح دزيي ان (حكومة الاقليم سبق أن أعلنت عن استعدادها للعمل المشترك مع بغداد).