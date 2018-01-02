رأسية كلافان تمنح ليفربول فوزاً قاتلاً على بيرنلي

مانشستر يونايتد يضع حداً للتعادلات بثنائية أمام إيفرتون

{ مدن – وكالات: تخلّص نادي مانشستر يونايتد من مسلسل التعادلات الذي رافقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وتغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين مساء اول امس الإثنين، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من الفرنسي أنطوني مارسيال (57)، والإنكليزي جيسي لينجارد (81). وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثاني مؤقّتا، بفارق نقطتين أمام حامل اللقب تشيلسي، فيما توقّف رصيد إيفرتون عند النقطة 27، علما بأنه تلقّى الخسارة الثانية له بقيادة المدرب الجديد سام ألارادايس. وفي ظل إصابة روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، لعب أنطوني مارسيال كرأس حربة، بدعم من جيسي لينجارد وخوان ماتا، فيما لعب لوك شو كظهير أيسر لتعويض غياب الموقوف أشلي يونج. أما إيفرتون، فأجرى مدربه سام ألاردايس 7 تعديلات على تشكيلته الأساسية التي واجهت بورنموث في الجولة الماضية، فلعب توم ديفيس مكان إدريسا جايا، وشارك عمر نياسي كرأس حربة. وعاد قائد مانشستر يونايتد السابق واين روني كلاعب وسط مهاجم، وخاض الكونجولي يانيك بولاسي أول مباراة له كأساسي منذ تعرضه لإصابة خطيرة الموسم الماضي. هدّد إيفرتون مرمى ضيفه في الدقيقة الخامسة عبر تفاهم بين نيكولا فلاسيتش ومايسون هولجايت في الجهة اليمنى، فارتدت تسديدة الأول من الدفاع إلى روني الذي سدد كرة اصطدمت بمدافع آخر وذهبت إلى ركنيّة لم تثمر. وفي الدقيقة الثامنة عشرة، وصلت الكرة من رأس نياسي إلى ديفيس الذي تخلص من رقيبه وسدد كرة أبعدها فيل جونز قبل أن تصل المرمى. واصل إيفرتون تفوّقه رغم تحسّن أداء مان يونايتد، وانطلق بهجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى نياسي الذي اقتحم منطقة الجزاء قبل أن يلعب ماركوس روخو دورا بطوليا في قطع الكرة من أمامه بالدقيقة 24 . وأدى إبعاد خاطئ للكرة من قبل حارس يونايتد دافيد دي خيا، لوصول الكرة إلى بولاسي الذي مررها إلى ديفيس، فسدّد الأخير كرة قطعها الدفاع في الدقيقة 37، ثم جرّب بوجبا حظّه بتسديدة لم تصل المرمى في الدقيقة 38 . وانطلق لينجارد بهجمة مرتدة بعدما تخلّص من مورجان شنايدرلين لكنه سدّد بجانب المرمى بدلا من التمرير إلى مارسيال. تحوّلت السيطرة في الشوط الثاني إلى مانشستر يونايتد، فسدّد ماتا كرة قوية أبعدها الحارس جوردان بيكفورد بأطراف أصابعه في الدقيقة 47، وعاد اللاعب الإسباني ليطلق صاروخية ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 51، وتبادل بوجبا الكرة مع لينجارد قبل أن يمرر كرة سريعة أمام المرمى دون أن تجد متابعة. وافتتح يونايتد التسجيل في الدقيقة 57، عندما وصلت الكرة إلى مارسيال على حدود منطفة الجزاء ليسددها مقوّسة، فشل بيكفورد في الوصول إليها، وهو الهدف السابع للمهاجم الفرنسي في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم. وأجرى ألاردايس تبديلين بإخراج بولاسي وروني وإشراك أرون لينون وجيمس مكارثي، وتلاعب بوجبا بمدافعين قبل أن يطلق كرة أبعدها بيكفورد إلى ركنية، ثم تلاعب مارسيال بالمدافع مايكل كين على الناحية اليسرى قبل أن يرسل عرضية سريعة سبقت رأس بوجبا في الدقيقة 64 . وتألّق بيكفورد في إبعاد كرة نحو القائم البعيد من لينجارد، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 81، بعدما وصلت الكرة إلى بوجبا الذي مرّرها بدوره إلى لينجارد، فسدّد الدولي الإنكليزي من حدود منطقة الجزاء كرة مركّزة فشل بيكفورد في إبعادها.

رأسية كلافان

في مباراة اخرى اقتنص ليفربول فوزا قاتلا، على مضيفه بيرنلي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، اول امس الاثنين، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج. وسجل هدفي ليفربول كل من، ساديو ماني (61)، وراجنار كلافان (94)، فيما جاء هدف بيرنلي عن طريق يوهان جودموندسون (88). وارتفع رصيد ليفربول إلى 44 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة، بالمركز السابع. ورغم استحواذ ليفربول على الكرة، في بداية المباراة، إلا أن بيرنلي هو من بادر بتهديد المرمى، في الدقيقة 9، عن طريق آشلي بارنس، الذي استلم تمريرة رائعة من جيف هيندريك، إلا أنه سددها بعيدًا عن المرمى. وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 19، ليهدد مرمى أصحاب الأرض، عن طريق تشامبرلين، الذي سدد كرة قوية، لكن حارس المرمى أبعدها بنجاح. وتصدى سيمون مينيوليه، حارس الريدز، لرأسية خادعة من سكوت أرفليد، في الدقيقة 28 . وكاد أرفليد، أن يفتتح النتيجة لبيرنلي بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، عقب تمهيد رائع من بارنس، ليسدد كرة أرضية زاحفة، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس. وفي الشوط الثاني، نجح ساديو ماني، في تسجيل هدف التقدم لليفربول، بالدقيقة 61، بعدما استلم عرضية أرنولد، قبل أن يسدد يسارية صاروخية في شباك بيرنلي. وأنقذ بوبي، حارس بيرنلي، مرماه من هدف محقق في الدقيقة 74، بعدما حول تسديدة أرنولد القوية، إلى ضربة ركنية. وأضاع بارنس، فرصة التعادل لبيرنلي، بعدما مرت تسديدته الخطيرة، بجوار القائم الأيمن لحارس ليفربول، في الدقيقة 81 . وواصل حارس بيرنلي تألقه، بالتصدي لتسديدة خطيرة من تشامبرلين، في الدقيقة 84 . ورد البديل سام فوكس، مهاجم بيرنلي، برأسية قوية، في الدقيقة 85، نجح مينيوليه في إبعادها، قبل أن يشتتها دفاع الريدز. وحضرت الإثارة بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إذ سجل يوهان جودموندسون، هدف التعادل لبيرنلي، في الدقيقة 88، بعدما استلم تمهيد فوكس بالرأس، ليوجه رأسية أخرى سكنت شباك ليفربول. في المقابل، خطف كلافان هدف الفوز القاتل للريدز، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليهدي ليفربول 3 نقاط ثمينة.