صراع مرتقب بين يوفنتوس والإنتر

{ روما – وكالات: توقعت تقارير إيطالية، حدوث صراع مثير بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان، للحصول على خدمات موهبة بوكا جونيورز. وأشارت شبكة كالتشيو مريكاتو، إلى أن كشافي الفريقين، يتابعان تطور مستوى المهاجم كريستيان بافون، في الدوري الأرجنتيني منذ مدة. ويعتبر بافون، القادر على تأدية أدوار الجناح والمهاجم الثاني على أرضية الملعب، من أبرز مواهب كرة القدم الأرجنتينية في الوقت الحالي. وأوضحت الشبكة، أن يوفنتوس سيحاول أن يسبق إنتر ميلان، في هذا الصراع بتقديم عرض مبكر، للفوز بخدمات اللاعب، الذي يُلقب بخليفة أليكسيس سانشيز، نجم آرسنال ومنتخب تشيلي.