التعليم يمدّد مهلة الترشيح لمناصب العمداء

المستنصرية تناقش بحوثا طبية في مؤتمرها المقبل

بغداد – داليا احمد

تقيم كلية الطب في الجامعة المستنصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرها الثالث عشر لمناقشة البحوث العلمية ذات التخصصات الطبية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجامعة تعقد مؤتمرها العلمي الثالث عشر في 22 و23 شهر اذار المقبل لمناقشة البحوث العلمية ذات الاختصاصات الطبية), مشيرا الى ان (نشاطات المؤتمر تتضمن مرض السكري واضطراب التمثيل الغذائي وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والطب الجزيئي والقائم على الأدلة بالاضافة الى التعليم الطبي), واوضح البيان ان (المؤتمريهدف الى تقديم أحدث البحوث العلمية في مختلف التخصصات الطبية للأرتقاء بتلك الجوانب من التطبيقات في العراق وتحقيق أعلى المستويات من البحث العلمي الرصين والمتقدم الذي يواكب التطورات العالمية).

سيرة ذاتية

واضاف انه (يجب تقديم نبذة عن البحث لا تقل عن صفحة واحدة مع السيرة الذاتية المختصرة لمن يلقي البحث). من جهة اخرى ترأس العراق المؤتمر السادس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي المنعقد في مقر جامعة الدول العربية واكد الوزير عبد الرزاق العيسى خلال ترؤسه المؤتمر (المضي بالتنسيق والتأسيس لتعاون علمي يخدم مصلحة الامة العربية).

والتقى العيسى عددا من الطلبة العراقيين في الجامعات المصرية لمناقشة احتياجاتهم . وقال البيان ان (العيسى استمع خلال اللقاء الذي جرى في مقر السفارة العراقية بالقاهرة الى احتياجات الطلبة وملاحظاتهم بشأن طبيعة اختصاصاتهم التي يدرسونها والمعوقات الادارية والاجرائية في بعض الجامعات), مشيرا الى (ضرورة اعتماد المعايير العلمية والاكاديمية في التعامل مع الجامعات العربية او الاجنبية التي قد يقصدها الطلبة).

تقويم شهادات

وتابع ان (الوزارة تعتمد الرصانة العلمية معيارا اساسيا في تقويم الشهادات ومعادلتها).

الى ذلك مددت الوزارة مدة الترشيح الى مناصب العمداء الشاغرة او المشغولة بأوامر جامعية الى غاية السابع من الشهر الجاري. ودعت الوزارة في بيان امس الراغبين الى (التقديم مراعاة شروط الترشيح التي منها حصول المتقدم على شهادة الدكتوراه وأن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد فضلا على أن لا يقل معدل تقويمه السنوي عن 75 بالمئة للسنوات الخمس الاخيرة), لافتا الى ان (المعايير الخاصة بالترشيح تحكمها عدد البحوث المنشورة في داخل العراق وخارجه والمؤتمرات المحلية والدولية وعدد اللجان والمشاريع التي أسهمت بتطوير المؤسسة والجوائز العلمية والمساهمات المجتمعية والمدنية).

من جانب اخر شاركت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شارك في اعمال الدورة 34 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب الذي عقدفي العاصمة المغربية الرباط . وقال وكيل الوزارة إستبرق إبراهيم الشوك في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الحالية حيث تم خلال الاجتماع اقرار التوصيات التي تقدم بها المكتب التنفيذي واهمها اقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة لغاية سنة 2030 وتفعيل العمل العربي المشترك لتبادل التجارب في معالجة السكن العشوائي الذي يشوه حواضر المدن ويكون بيئة خصبة للجريمة والتجاوزات على البنى التحتية). واضاف انه (تم كذلك اقرار التوصيات الخاصة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ودعم مشاركة الدول العربية في المنتدى الحضري التاسع الذي سيعقد في ماليزيا بداية العام المقبل لما له من اهمية للاستفادة من تجارب الدول في مجال الاسكان والتنمية الحضرية المستدامة ولتمكين الدول العربية من تحقيق الهدف الحادي عشر من اجندة التنمية الحضرية العالمية الجديدة التي تجعل من المدن مرنة ومستدامة وصامدة لاستيعاب زيادة سكانها).

واوضح الشوك انه ( تم الاطلاع خلال الاجتماع على تجربة مصر في توفير السكن الميسر واسكان الشباب والترتيبات الخاصة بالمؤتمر العربي للاسكان والمنتدى الثالث ومناقشة امكانية تدريب الملاكات العربية في الدول الاقليمية التي ابدت استعدادها لعقد ورش عمل متخصصة في قطاع الاسكان والتنمية المستدامة).

وعلى صعيد اخر اعلنت الوزارة عن تنفيذ حملات خدمية لرفع النفايات والانقاض في مدينة الموصل القديمة.

وتابع البيان ان (بلدية الموصل التابعة لمديرية البلديات العامة احدى تشكيلات الوزارة قامت بازالة ورفع1153مترا مكعبا من الانقاض في المدينة القديمة فضلا عن رفع 60 طنا من النفايات في احياء شارع فاروق وشارع خزرج و منطقة رأس الجادة والساعة اضافة الى فتح 9 شوارع في 9 ازقة من اجل اعادة النازحين الى مناطق سكناهم في المنطقة القديمة).

واضاف ان (قطاع نركال التابع لمديرية بلدية الموصل ينفذ حملته المستمره واليومية بازالة النفايات المتراكمة في عده مناطق في الجانب الايسر لمدينة الموصل ), مشيرا الى ان (الجهد الخدمي في القطاع قام بازالة 60 طنا من النفايات في احياء الجزائر شارع التل شقق الجزائر روضة الغسق جامع المتقين كراج الشمال فيما يستمر قطاع موصل الجديدة بتوزيع حاويات التنطيف على احياء موصل الجديدة والاسواق التجارية في منطقة المنصور).