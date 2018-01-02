الطائي: المرض لم يصل إلى مرحلة الوباء

ديالى تحذّر من إنتشار حبة بغداد في 7 مناطق

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اكدت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، إن مرض حبة بغداد انتشر في 7 وحدات ادارية داخل المحافظة، واعلى المعدلات سجلت في ناحية العظيم . وقالت الطائي لــ (الزمان) أمس، أن (حبة بغداد لم تصل الى مرحلة الوباء رغم تسجيل مئات الاصابات خلال الاسابيع الماضية)، واضافت (لكن الامر مقلق حقا، ويخضع لمتابعة يومية من قبل لجنة الصحة من خلال بيان الاصابات اليومية ونشاط فرق الصحة في احتوائه), واوضحت الطائي، أن (المحافظة تعاني نقصا واضحا في حجم امدادات اللقاحات الخاص بالمرض)، داعية (وزارة الصحة الى زيادة جرعات اللقاحات من اجل احتواء المرض ومنع بروز اصابات جديدة كون انتشار المرض يؤدي الى عواقب سلبية وخاصة بين الطلبة والتلاميذ كونه يؤثر على مستوياتهم الدراسية نتيجة كثرة المراجعات للدوائر الصحية لحين السيطرة عليه). وعلى الصعيد نفسه أعلن رئيس المجلس البلدي في ناحية المنصورية التابع للمحافظة راغب العنبكي، عن إن الناحية، سجلت خلال الأسابيع الماضية 384 حالة إصابة بمرض حبة بغداد)، موضحا أن (نسب الإصابة في تزايد خاصة في المناطق الزراعية).

زيادة جرعات

وقال العنبكي لــ (الزمان) امس أن (خطة احتواء المرض تحتاج الى دعم الوزارة من ناحية زيادة جرعات اللقاحات ونشر فرق جوالة لحصر المرض في المناطق الزراعية، وخاصة القرى البعيدة عن مركز الناحية وإطلاق حملة توعية بسبل الوقاية منه).

من جانبها اعلنت دائرة صحة المحافظة في بيان تلقته (الزمان)، عن (توفر علاج حبة بغداد في مراكز الرعاية الصحية الاولية في المناطق التي ظهر فيها المرض، ومنها المراكز الصحية في نواحي العظيم، المنصورية، قره تبه، مندلي ومجمع حمرين وقرية زهيرات، اضافة الى جميع الاستشاريات في مستشفيات المحافظة)، داعية المصابين بالمرض الى (مراجعتها لتلقي العلاج والاستشارات الطبية من قبل الاخصائيين لغرض الشفاء منه والحد من انتشاره).

وكان مسؤول محلي قد كشف عن انتشار غير مسبوق للمرض في مدرستين شمال المحافظة، مشيراً إلى أن عمليات الوقاية من المرض استمرت ليوم واحد فقط. وقال رئيس مجلس ناحية العظيم التابع للمحافظة محمد ضيفان العبيدي في تصريح سابق إن (المرض انتشر بشكل غير مسبوق في مدرستي المربد والسلام في الناحية ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلاب), واضاف أن (الناحية تدرس تعليق الدوام في كلتا المدرستين لتقليل معدلات الإصابة).

احتواء المرض

وتابع أن (إدارة ومجلس الناحية استبشرت خيرا بخطة مديرية صحة المحافظة باحتواء المرض, لكننا تفاجأنا بانها ليوم واحد فقط وهناك المئات من المصابين بدون أي علاج), واوضح العبيدي ان (المرض انتشر في مناطق أخرى وتحول إلى وباء). داعيا الوزارة الى (إرسال فرق تغطي مناطق وقرى الناحية), مؤكداً أن (المركز الصحي الرئيس في الناحية خال من أية لقاحات ضد المرض ولم تصله أية إمدادات من الأدوية).