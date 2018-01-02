العمل يناقش نقل الصلاحيات وإطلاق رواتب المناطق المحرّرة

إفتتاح دار لضحايا الإتّجار بالبشر والإيعاز برعاية فاقدات المعيل

بغداد – داليا احمد

افتتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدار الآمن لايواء المتضررين وضحايا الاتجار بالبشر، مشيرة الى مناقشة نقل الصلاحيات واطلاق رواتب الموظفين في المناطق المحررة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزير محمد شياع السوداني خلال الافتتاح القول ان (منهجية الوزارة هي معالجة بعض الظواهرالسلبية في المجتمع من خلال الاعتماد على الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة).

شح الامكانيات

مشيدا بـ (جهود العاملين ولاسيما دائرة الاحتياجات الخاصة في انجاز هذا المركز برغم من شح الامكانيات المادية)، وعد السوداني (وجود مركز لتأهيل الضحايا وانجازه يمثل جزءا مهما من التزام الدولة وبحكم الاتفاقيات الدولية في تنفيذ قانون الحد من الاتجار بالبشر التي نتجت بسبب التخلخل الامني والاقتصادي التي تعرض له المجتمع)، منوها الى ان (الحالات السلبية في المجتمع ووجود الجريمة المنظمة التي استغلت الافراد الامر الذي تأثر به مستوى الضمانات والحقوق للفرد)،

معربا عن (استعداد الوزارة للتعامل بإيجابية مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اللجنة المركزية لتنفيذ القانون).

مشيرا الى ان (المركز او البيت الآمن سيكون منفذا لما مطلوب منه ووفق القانون للتعاون بين الاطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر). من جهة اخرى ناقش السوداني موضوع تأخير نقل صلاحيات الوزارة الى المحافظات واطلاق رواتب الموظفين في المناطق المحررة. وشدد السوداني خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة على (تقديم المبادرات لمساعدة اسر الشهداء والجرحى استذكارا لتلك الانتصارات)،

موجها الهيئات ودوائر الوزارة بـ(العمل على اعادة تأهيل الاقسام التابعة لها في المحافظات التي تم تحريرها من اجل القيام بممارسة العمل وتقديم الخدمات الى المستحقين من المواطنين).واوضح السوداني ان (الوزارة نجحت في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم11 لسنة 2014 وتأمين صرف الاعانات في موعدها على الرغم من العقبات التي واجهتها)، داعيا الى (العمل من اجل القضاء على البطالة والفقر عن طريق الافادة من القروض التي تمنحها دائرة التشغيل والقروض واعطاء الاولوية للنساء فاقدات المعيل لمساعدتهن في انشاء مشاريع)، ووجه السوداني (باطلاق الرواتب المتأخرة للموظفين في المناطق المحررة في حال صدور التعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء).وتابع ان (الاجتماع ناقش موضوع نقل الصلاحيات الى المحافظات). الى ذلك اعلن مدير الدائرة عمار عبد الواحد عن منح اجازة ممارسة مهنة لأصحاب المحال الصناعية .

مشروع مشاركة

وذكرعبد الواحد ان (لجان الدائرة الموجودة في بغداد والمحافظات البالغ عددها 21 لجنة حققت 11040 زيارة للمحال و منحت815 اجازة ممارسة المهنة لاصحاب المحال التجارية)، مؤكدا (اختيار وقبول 648 صاحب مشروع للمشاركة في ورش دائرة التدريب المهني)، وتابع ان (تلك اللجان قامت باغلاق 167 مشروعا لمخالفتها قانون الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 بالاضافة الى اجراء الكشف على 2326 مشروعا). على صعيد متصل افتتح الوكيل الاقدم للوزارة فالح العامري معرضا للمشاريع الصغيرة. وقال البيان ان (العامري اطلع خلال الافتتاح على ابرز الاعمال والمشاريع المعروضة لخريجي دورات البرامج الريادية المقامة في مراكز التدريب المهني البالغ عددهم 85 صاحب مشروع باختصاصات مختلفة صناعية وخدمية)، مشيرا الى ان (الوزارة مستمرة في اقامة دورات تدريبية للباحثين عن العمل لغرض اكسابهم المهارات وتعليمهم انشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل).