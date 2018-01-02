كاتيوشا

نصير للأمل والبناء والسلام – هاشم حسن التميمي

مع اخر ساعات العام الماضي واول ساعات العام الجديد كان لنا موعد مع الموسيقى المستمدة من تراثنا الاصيل،رافقها عزف لروائع السمفونيات العالمية جعلتنا نحلق باجواء الحلم وبعثت في ارواحنا بذرة الامل لبناء عراق جديد ووطن يليق بالجميع ،هويته الحضارة والجمال وهدفه سعادة الانسان.

بطل هذه الليلة وعنوانها الكبير الفنان القدير نصير شمه الذي ادهش العالم بانامله السحرية التي حولت اوتار العود وانغامه لحمامة سلام تمحو ماتركته دولة الخرافة من اثام، وتزرع في الارواح الامل والتفاؤل وتحفز للعمل الجاد الذي يحول ركام الحروب لكيان منتج وشكل جميل يعوض الوطن عن حرمان السنين ويخرجه مثل العنقاء من تحت ركام الحروب، هكذا كانت تفعل فينا اوتار العود والجوقة الموسيقية السمفونية التي قادها المايسترو علي خصاف في تزاوج نغمي مابين الشرقي والغربي انتصر فيه العود ليتحدث بكل لغات العالم وانغامه ليقول كلنا عراق لن نسمح لدمنا ان يراق ثانية او تسرق ابتسامة طفل وتختطف فتاة ويقتل بريء، لن نسمح بعد اليوم بالعتمة فغدا تشرق الشمس ويعزف زرياب مع شمه وخصاف لحن الانتصار مع جوقته المبدعة.

وهكذا تنهض الارواح من اجسادها لتلبي نداء الامل وينتقل العزف السمفوني من صالة المسرح لساحات الحياة، في مشروع اطلقه فنان واستجابت له مؤسسات متعددة الاختصاصات اولها امانة بغداد ورابطة المصارف الخاصة وحمل تسمية رمزية هي(الق بغداد) اعاد الحياة لساحة الاحتفال لتومسرحها وستطور ساحاتها الخضر واروقتها ، فبغدادنا كما يقول شمه تستحق منا ان نمسح عن وجهها غبار السنين ودخان الحروب لتظهر انيقة جميلة كما ارادها الله ومحبوها لتعود عروساً للمدن كما وصفتها قصائد الشعراء… بدأنا واستجابت لنا ارادات عراقية حرة ونبيلة لاعادة تاهيل (21) ساحة رئيسة في بغداد وضعت لها تصاميم مميزة تعبر بجمالية عن فلسفة المكان وستكون شواهد لحضارة وعنواناً لمدنية وعبقرية انسان وعراقة امة. وتحملت نفقات هذا المشروع الكبير رابطة المصارف ومتطوعين من المعماريين والفنانين واختصاصات متعددة، ويستكمل المشروع بعمليات تطوير لنصب الشهيد برمزيته الخالدة، ونتدارس لافكار اخرى لتسليط الضوء على اثار العراق ومصادره الثقافية ومعالمه السياحية، وسترى بغداد هذا الالق قريبا جدا بجهود متطوعين وجنود مجهولين جمعهم حب بغداد وحضن العراق. والايمان بالمستقبل بعد زوال دواعش الارهاب والفساد.

ونختم مقالنا ونقف احتراما لعبقرية فنان اثرى ارواحنا بموسيقاه وفجر فينا ينابيع الحب التي طمرها الهم والحزن، وننحني عرفانا لاعماله ومن تطوع معه لاعادة الالق لمدينة اتعبتها الحروب وسرق ابتسامتها اللصوص والقتلة لتغفو بسلام على ضفاف دجلتها التي تنتظر عودة خيراتها وبساتينها كما رسمتها عيون الجواهري الكبير.