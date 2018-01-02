بعض المجذوبين والمجانين في بغداد – طارق حرب

في ساسلة التراث البغدادي كانت لنا محاضرة عن المجاذيب والمجانين في بغداد ذلك ان هذه المدينة شأنها شأن جميع مدن العالم لا بد ان يكون فيها عدد من الظرفاء وكثير من المجانين على طول تاريخها ويروي لنا تاريخها ان هنالك ردهات تخصص للمجانين في مستشفيات بغداد في العهد العباسي اذ يذكر لنا التاريخ ان المارستان العضدي وهو من المستشفيات المشهورة في بغداد زمن العهد العباسي كان فيه قسم مخصص للمجانين في بغداد وكان المجانين في بغداد لا تفارقهم روح الظرافة والدعابة.

كما يؤكد ذلك المبرد المتوفي عام 285 هج وممن اشتهر في بغداد من هذا النوع بهلول بن عمر الصيرفي المتوفي عام 197 هج صاحب الاخبار والنوادر والشعر الذي استمع الخليفة الرشيد لكلامه وان كان يوصف من البعض بأنه متصوف ومن عقلاء مجانين بغداد ومتكلميهم جعيفران الشاعر الذي عاش في نهاية المئة الثالثة للهجرة ومنهم ابراهيم بن الموسوس 271 هج نزيل شعبة المجانين في المارستان والشاعر خويلد الموسوس الذي كان يجوب ازقة بغداد عدواً وصبيان بغداد يرددون خلفه يا خالد يا بارد ومنهم المعتوه المتفلسف الذي كان يقف عريانا عند جامع الرصافة ويقول: انا مجنون الله المتوفي عام 331 هج

اما في القرون الاخيرة من العهد العثماني والنصف الاول من القرن العشرين فقد كان الكثير منهم في بغداد وكانت المراقد المقدسة اماكن لوجودهم عادة ولكن ذلك لا ينفي وجودهم في مناطق بغداد الاخرى اذ لا زلت اتذكر في نهاية خمسينات القرن العشرين احدهم يفترش منتصف رصيف جسر دجلة الرابط بين الصالحية في الكرخ وحافظ القاضي في الرصافة وامامه قطعة قماش وهو ينادي باعلى صوته فلس فلس فلس ويتم القاء الفلس اليه ولا يقبل القاء اية عملة اخرى حتى ولو كانت اعلى ثمنا وكان الفلس اصغر عملة نقدية والدينار المتكون من الف فلس يتكون من ثلاثة دولارات وكانت الاماكن المقدسة تشكل عالماً اسلامياً صغيراً تجد فيه العربي والايراني والافغاني والهندي وتوجد مجموعة يتميزون عن غيرهم بالثياب الرثة وكشف الرؤوس والزهد والشذوذ في الكلام والمشي والمنام يألفون الدوران ليل نهار او يسكنون المقابر القريبة وعلى الرغم من جنونهم فأن الناس تطلق عليهم ارباب الجذب وعرفاء البشر وخاصة الناس ومن هؤلاء الموجودون خاصة في منطقة باب الشيخ بالقرب من مرقد الشيخ الكيلاني الشيخ محمد المغربي الذي اتخد جامع الكيلاني سكنا له وكان يلهج ليل نهار بلفظ والعبا والعبا والعبا ثم يجهش بالبكاء ويذكر شعرا:

ذهب الزمان بأهله فأختر لنفسك من تؤاخ

ان الذين تودهم هم ناصبون لك الفخاخ

ومنهم الحاج فتحي المغربي وهو عبد اسود من اهل طنجة جاء لبغداد سنة 1870 وكان للناس اعتقاد عظيم به ويرتدي ثوبا ابيض لا شيء على جسده غيره صيفا شتاء ومنهم عبد الرحمن الافغاني الذي كان يجلس في الحضرة الكيلانية ويصيح يا كريم ليلا نهارا توفي 1901 ومنهم حيدر أبو توثية الذي كان يجمع الصغار ويسير امامهم وهو يصيح لا اله الا الله والصغار يرددون بعده محمد رسول الله من مقبرة الغزالي الى الحضرة الكيلانية توفي 1912 ومنهم حمام الدليمي الذي كان يقطع طريق باب الشرقي والى الحضرة الكيلانية ذهاباً ايابا وهو لا يكلم الناس بل يصيح اتقوا الله لا اله الا الله توفي 1914 وصالح ابو حية الذي كان مشغولا بصيد الافاعي ويتخذ من خرائب سور بغداد سكنا له توفي 1892 وعلي ابو الحب الذي كان طول النهار يدور في المساجد ويجمع حب الرقي ليوزعه على الصغار والشيخ سعود الدليمي الذي يقضي وقته بقراءة الموالات العامية العتابة والصلوات على النبي ودفن في مقبرة الغزالي وعبد العزيز الافغاني ويسمى عزيزه ابو بم اتخذ الحضرة الكيلانية سكنا له ليل نهار واتخذ القبة البيضاء التي تعلو الجامع الكبير مزارا يدور حولها فيكثر ضجيجه بكلمات غامضة المعنى غير مفهومة منه كلمة بم وكلمة خوب بالفارسية يمشي حافي القدمين ويلبس عدة جوارب صوف الواحدة فوق الاخرى وحدث ان سألته امرأة عما اذا كان جوادها سيفوز بالسباق فأجابها خوب مرتين وفعلا فاز مرتين فاخذته الى دارها وجعلت له مسكنا ودفن في مقبرة الغزالي وعبد الله محمد الذي اتخذ من الحضرة الكيلانية سكنا له وكان يردد طول النهار إطلع من هنا دون معرفة مقصده ومنهم طعمة المجـــــــــذوب الذي كان عظيم الجثة اسمر اللون طويل القامة يقيم في الاعظمية ويقضي معظم اوقاته متجولا بين الكرخ والرصافة حافي القدمين ومن عحائبه انه دخل دار نجــــــــم الدين افندي النائب وكان حافلا بالناس فنادى الفاتحة فقــــــــــــرأها وقرأ الجميع خلفه وفي تلك الليلة قتل صاحب الدار ومنهم صالح المجذوب الذي كان يطلب من سوق الخــــــــــــفافين تبديل حذائه ويتولى اهل السوق ذلك وكان يردد الكفر عندما يجتمع عليه الصغار وهم يرددون عبارة طلعت النخلة توفي 1951 ودفن في سلمان باك .