سيدة النجاة تحتضن المكونات مع بدء العام الجديد

البرنامج الوطني للتعايش يشدّد على وحدة العراق وتثمين التضحيات

بغداد – رحيم الشمري

دعت لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي البرلمانية، الى التكاتف والوحدة الوطنية والإيمان بالقدر السماوي الذي جعل نسيج المجتمع العراقي متنوعا بأطياف القوميات والأديان والمذاهب، واختيار الله جل جلاله بلاد الرافدين ليكون وطنا للجميع يمارس طقوسا مختلفة ويتكلم لغات متعددة.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للبرنامج الوطني للتعايش السلمي النائب عبود العيساوي في بيان تلقته (الزمان) امس خلال جلسة حوار وطنية، عقدت في كنيسة سيدة النجاة في بغداد، وتقديمه التهاني مع أعضاء البرنامج، ان (اللحمة العراقية تبقى متماسكة مهما أراد لها الأعداء ان تتفتت، ولن تستطيع اي قوة ان تنال من وحدة المجتمع العراقي الذي عاش متاخياً منذ سبعة آلاف سنة من التاريخ، ولن تنجح اي محاولات كانت إقليمية آو دولية يقودها الفاشلون من الخارج والداخل، والسنة الميلادية الجديدة 2018 ستكون سنة الاستقرار والامان والتكاتف الوطني، والحضور من المسلمين والصابئة المندائيين والايزيديين والمسيحيين عرب واكراد وتركمان، والعمل على تكريس المودة والتسامح والتآخي والوقف ومساندة الآخوة بعيدا عن العرق والطائفة والمذهب)، فيما قال رئيس السريان الكاثوليك في بغداد والبصرة والخليج العربي الأب يوسف عبو منصور عباّ،ان (زيارة وفد اللجنة لتقديم التهاني للمسيحيين وجلسة الحوار الوطنية، كانت مناسبة تاريخية وادخلت البهجة والفرح للمسلمين والمسيحيين والصابئة والايزيديين، ويجب علينا جميعاً تجاوز ما حصل والبدء بحملة التثقيف للتعايش السلمي ونبذ الأفكار المتطرفة التي جاء بها الاٍرهاب والجماعات المسلحة المجرمة).

مستقبل أفضل

واضاف ان (صورة جلوسنا وسط بغداد وفِي كنيسة شهدت فاجعة، لكنها عادت ونهضت، ويزورها كل يوم المسلمون اكثر من المسيحيين، ونتطلع لمستقبل افضل وقدرنا ان نعيش اخوة في بلد واحد يواجه للصعاب وستبقى راية العراق تجمعنا، وتحية لتضحيات الشباب فخرنا وعزنا جميعا في الحفاظ على الارض والكرامة والشرف)، ومن جانبه أكد النائب المسيحي يونادم كنّا ان (دماء ابنائنا وأولادنا وشبابنا التي حررت الارض وسطرت تضحيات عجزت عنها جيوش العالم وامكانيات دول كبرى، واعادت الاستقرار لبغداد وحررت بعد معارك شرسة وصعبة صلاح الدين والانبار والموصل وفرضت الامن والقانون بالعديد من المناطق المختلفة وأفشلت محاولات انفصال وتقسيم، يفرض على كل شخص عراقي يحمل النخوة والهوية الوطنية تقديم ما يستطيع من اجل البلاد والعباد، والواجب الاخلاقي والشرعي والقانوني يوجب ذلك)، واضاف ان (ما يقدم اليوم للأخ الاخر دليل فخر واعتزاز امام العالم، وكيف قاتل الجنود والضباط من أقصى جنوب العراق في الموصل والمناطق الشمالية وقصموا ظهر الاٍرهاب وحرروا الارض)، فيما اشار النائب الايزيدي حجي كندور الى ان (الكوارث التي طالت الايزيديين اقل من ما اصاب التركمان والمسيحيين ووصلت الى العرب والأكراد، والجميع اصابهم العنف والتطرف والقتل، والكل هب وتصدى وقاتل للقضاء على ارهاب وتطرف مجرم).

واضاف (علينا بالمرحلة المقبلة ان نتجه لثقافة التعايش والإعمار والبناء وإعادة الحياة للمدن المدمرة، وإيقاف لغة الخطاب التحريضي التي تصعد وتؤجج، وثقتنا عالية بتجاوز المحنة والمأساة رغم قسوتها، وان نعمل لجيل مقبل يتعايش بالعراق الواحد).