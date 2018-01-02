عشائر الجنوب تعلن براءتها من مطلقي العيارات النارية

إعتقال متورطين بتهريب النفط في البصرة

بغداد – محمد الصالحي

أعلنت قيادة عمليات البصرة عن اعتقال ثلاثة أشخاص ينتمون لعائلة واحدة متورطين بتهريب النفط الخام، وفيما كشفت عن تعرض الأنبوب 36 عقدة الناقل من مدينة الكوت إلى البصرة الى خرق، فيما كشفت مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة، عن تعرض محطة الشافي الثانوية في ناحية الدير شمالي المحافظة الى اطلاق نار من نزاع عشائري في منطقة الشافي، وخروج خط مغذي المازني عن العمل.

وقال قائد العمليات الفريق جميل الشمري خلال مؤتمر صحفي امس ان (الأجهزة الأمنية اعتقلت يوم أمس شخصا واثنين من أبنائه متهمين بعمليات تهريب النفط الخام، فيما بين ان القيادة احتجزت عددا من عناصر شرطة النفط للتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا مدانين بتلك القضية).واضاف ان (القيادة شكلت لجنة بمشاركة الأمن الوطني والاستخبارات للتحقيق بقضية تهريب النفط، فيما سيتم رفعها إلى الجهات المعنية). من جهته رجح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني أن يكون هناك تواطؤ من قبل بعض الشركات العاملة في المجال النفطي بقضية تهريب النفط.

أنابيب نفطية

وكان مدير شرطة نفط الجنوب العميد علي حسين هليل، قد نفى يوم الجمعة وجود اي نشاط يذكر للمهربين على الأنابيب النفطية، فيما اشار، ان (الخرق الذي ذكر في بعض وسائل الإعلام عن عثور الأمن الوطني على أنبوب لسرقة وتهريب النفط الخام من الأنبوب الرئيس للتصدير في منطقة الرميلة الشمالية في محافظة البصرة عار عن الصحة). وكانت اللجنة الأمنية بمجلس قضاء الزبير غرب البصرة قد كشفت عن تمكن جهاز الأمن الوطني من العثور على انبوب لسرقة وتهريب النفط الخام من الأنبوب الرئيس للتصدير في منطقة الرميلة الشمالية، مؤكدة ان الجهات الامنية تقوم بالتحقيق وجمع المعلومات لملاحقة المتورطين بتلك العملية. وكشفت مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة، عن تعرض محطة الشافي الثانوية في ناحية الدير شمالي المحافظة الى اطلاق نار من نزاع عشائري في منطقة الشافي، وخروج خط مغذي المازني عن العمل. وقالت المديرية في بيان امس إن (المعارك مستمرة، وكوادر المديرية لا تستطيع الدخول لإصلاح اي عطل بسبب النزاع العشائري المستمر).

نزاع مسلح

وكشف مصدر امني في محافظة البصرة، في وقت سابق عن اندلاع نزاع مسلح بين أبناء عشيرة واحدة في منطقة الشافي التابعة الى ناحية الدير شمالي المحافظة، ما تسبب بقطع الطريق الرئيس المعروف بطريق بصرة – بغداد اثر شدة المواجهات، فيما اشار مصدر صحفي بإن قوة مشتركة من الشرطة والجيش تم توجيهها الى موقع النزاع بغية اعتقال مفتعليه وفتح الطريق.الى ذلك، اشارت المديرية في بيان آخر عن أنجاز كوادرها في مركز صيانة كهرباء الثغر أعمال الصيانة لخطوط الشبكة الكهربائية 11 كي في وسط ناحية الثغر شمالي البصرة، بعدما تعرضت الى اطلاق نار عشوائي بسبب نزاع عشائري يوم امس. وقال معاون مدير توزيع كهرباء شمال البصرة رافد صبّار بحسب البيان إن أعمدة ضغط عالي عدة في الناحية تعرضت للرصاص من قبل بعض العشائر المتنازعة في الناحية ما تسببت بإتلاف وقطع العديد من أسلاك الشبكة الكهربائية 11ك.ف وإتلاف عوازل الضغط العالي، مستدركا بان كوادر المركز هرعت لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة وذلك بإسناد الكوادر الفنية بكادر من مركز صيانة كهرباء القرنة، مؤكداً إعادة جميع الخطوط للعمل. وأهاب صبّار جميع المواطنين بعدم العبث والتخريب في الشبكة الكهربائية وعدم إطلاق العيارات النارية وكذلك الإبلاغ عن كل من تسّول له نفسه العبث بالممتلكات العامة التي هي ملك الشعب، وفقاً للبيان. وقال بيان لعشائر بني مالك إنه (نتيجة لاتساع واستفحال ظاهره إطلاق العيارات النارية بصورة غير مسبوقة في الاونة الأخيرة، وفي المناسبات كافه سوى الفرح كان أم الحزن). مضيفاً (بحيث صار البعض يعبر عن مشاعره باستخدام السلاح في مشهد صار يتكرر كل يوم والذي تسبب بألم شديد للكثير لفقدان وخسارة أحبائهم). وتابعت العشائر قولها (إضافة إلى ما يتسببه من فزع وترويع للأهالي مخالفين بذلك تعاليم ديننا، وتوجيهات مرجعيتنا الرشيدة، وقوانين الدوله). مبينا أنه (بعد التشاور مع وجهاء القبيله تعلن عشائر بني مالك براءتها امام ألله سبحانه والدولة والعشائر من كل شخص يطلق النار في المناسبات).واعتبرت عشائر بني مالك أن (هكذا تصرف غير حضاري وغير مقبول وسلوك شائن ومستهجن. ونشهد الله على ذلك). بحسب البيان. يذكر أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي،وجه كافة تشكيلات وزارته باتخاذ إجراءات حازمة بحق مطلقي العيارات النارية أثناء الاحتفالات والمناسبات، فيما توعدت وزارة الداخلية بأنها ستطبق القانون بشدة .وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار احتفالا بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري في بطولة الخليج الـ23.