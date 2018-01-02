حلم وقت الغروب – شادية السعيد

لا أحتاج أن اقرأ عن عالم الأرواح بين طبقات القصص وفتحات الكتب هناك بئر عميق أسمه الأحساس وقرين للروح يحتل ندبات الجسد – آنه العالم الأخر أشعر بشغف ألى نقاء الصباح الأخير ألى برودة العصور الوسطى ألى نار التاريخ القديم ألى حروب العالم الحديث ينمو فى الفلك ألف ولد بلا وجه بلا ملامح بارزة تجرعت كتاب الأمس وعبرت ألى نفق الأحلام – أقطف من طرائف الحب واداعب الحيوانات الآليفة – ربما شجار تلك الساحرة تحت الأرض أنجب من ضلع القرد أمراة تبتسم على وجه الماء فى ذلك المساء الحزين ذهبت أميرة تعد مراكب الصيد لابيها الذى مازال يغزل الشباك المثقوبة بالهواء – يالله أرى المجلات مثل ثقوب الشباك وما العمل والسمك مثل قصيدة غائبة عن الوعى والعقل يحتاج ألى مال – ربما البحر مثل المسرح يحتاج ألى رجال عندما تاتى الطيور تهمس ألى الأمواج يقذف الشاطى الروح بين الرمال – أعدد ت رقائق من الشوفان وكوبا من حليب الضان ووصلت ألى مركب الأنفعال هاهو أبى ياتى بغزل السعف يزين به جيد الأسماك الهاربة رغم أنه صيف جاء المطر كالسيول وتلك القطة السمراء أخذت الحليب وهربت أنه قدم نحس على الصيادين لا بيع ولا شراء وقطة ترصد علامة الغيم ولكن لاسبيل للحياة فى ذلك البيت رغم أنى عذراء ساذهب للطبيب من أجل الأجهاض أنا أم تلك القطة والالام تشتد فى ثوبى كبر حجم الصدر والبطن يا الله من والد هذا الحيوان وكيف أقدم نفسى للعالم أنى أم قطة وأيضا سمراء – أنها الحلوى تقدم للبواب والشيال الذى حمل المتاع ألى تلك العيادة – نعم أسبوع مر على وأنا أمرغ وجهى فى التراب وأحتفل بقدوم المولود لا يهم ساقدم لهم شايا ومشروبا باردا أى شئ غير اللحوم -القط لايرضع جائع ربما ياكل الضيوف – حتى هذا العجوز لم يقرأ أحداث الكتاب – تفصلني عن المحطة بضعة أمتار وأنا أمر بين سخافة النار وأكوام الفضلات وبتلات الحطب القط يجرى معى بمحاذاة القطار يقف سائق بلا قدم بلا أطراف يرن فحم الاجراس ربما تكون نهاية الرحلة ولم اسمع أمجد فى فنجان العرافة ألف مقال بلا عنوان بلا بوابة للرجوع ألى الحاضر والسمك مات فى المنفى سيطر الجوع على أهل القرية والآمهات تأكل نهود الأطفال حتى الاسكافى يلبس جلبابا من صوف الثعبان ويغفو على رائحة الزيت بالاحذية وذباب صائم عن الطعام تكور على أسنان الحداد ومشرط الجزار وصف أبى بالدجال وتم ذبح القط وتم بيع الغرام بريال – وأبى تجنب مصير القتال وعاد يستجدي النور من الظلام – لم يعد أبى من الصالحين ينام بالمسجد المهجور- حتى الدعوات حبلى بالسفور – مر دخان الماضى سريعا ودخل ألى القصور والساحر علق صورة على النت أنه فنان مشهور ولديه أربعة نجوم كبار تظهر بالنهار وكل شئ مضمون حسب الأصول – فقد الصوت بريق الكلام كل الأراضى بور من الرجال – وفى وسط الشهب المتدلية نساء وخمور وسفور – وحصان ثائر يحمل سيف الأحرار – لا أدرى أين خريطة البحر ولاأعلم اين الأختلاف بين الحيوان والآنسان فى مستوى الثقافات – كل شئ مفقود حولى – لازمن لاساعة لاشئ محسوس غير شريط للذكريات يسير عكس الأتجاه لا نظام للحاضر ولا بريد للماضى ولازمن للمستقبل إختفى العالم حولى وأنا أرى أمجد فى العالم الأخر أعطى لى قاموس هذا العصر – ربما شيطان يسيطر على خيالي أرى المنام حقيقة والحقيقة خيالا – عندما نحب نصدق الإوهام رسم لى شارعا بلا نهاية إجري فيه وحدي أبحث عن فارس الأحلام ولكن فى الأخير لاياتى رغم إنه قابع داخل جسدى تركنى وحيدة أتبع خرافات حشرة بيضاء تقودنى ألى حفرة من الظلام أسبح وحدى رغم الغرق فكل الكائنات بريئة الا أنا أدمنت أحلام الخيال ورحيل سنوات عجاف من الآوهام تلاعب قمار المدن المحروقة بالهذيان.

الاسكندرية