ظلمني مظلوم – زاهد الخليفة

هناك قول مأثور ينسب للإمام علي (ع) مفادهُ (لا تربوا أبناءكم كما رباكم آباؤكم فإنهم خلقوا لزمانٍ غير زمانكم) لا أريد الخوض في أصل وقائل هذا الكلام بقدر ما يُهمني ما تحمل من بُعـد ومعنى عميق. بالرجوع إلى الزمن الذي قيلت بهِ هذه الكلمات وتأمل معناها سوف نشعر بالفجوةِ الفكرية الهائلة التي كان لابد أن نكون عليها قبل ألفٍ وأكثر من الأعوام. تؤدي العادات والتقاليد دوراً مهماً في حياتنا تكاد تكون جزءاً أساسياً يحدد بموجبها نمط وكيفية وأسلوب عيش الفرد، وتؤثر بدورها على الكثير من توجهات وأهداف وطريقة العيش التي يريد أن يكون عليها الفرد. حيث يكون مجبراً على أن يذوب في أيديولوجيا المجتمع الذي يعيشه بما فيه من أخطاء متوارثة وصحيحة، وهكذا وبفعل هذا الامتثال سوف تُحدد أو تُلغى الكثير من الطموحات والأفكار والأحلام التي ينوي أن يحققها في حياته سواء كانت مرتبطة بموهبة أو مشروع. وتعرف العادات بأنها أنماط سلوكية متكررة ومكتسبة تفرضها الجماعة على الفرد، أما التقاليد هي طائفة من القواعد والسلوك بطبقة معينة أو بيئة محلية محدودة ينقلها جيل لآخر، ولتلازم هذين المفهومين في طريقة الفهم والتفاعل والحفاظ عليهما من قبل المجتمع واعتمادهما ظاهرة جوهرية في نمط عيشه يمكن القول بأنهما يحملان مفهوماً واحداً لدرجة التقارب بينهما. تُرسخ العادات والتقاليد من قِبل الآباء لأبنائهم أكثر من حثهم على الالتزام بالدين وترسيخ ثقافة حب القانون، رغم إن (الدين والقانون) ضرورة ملّحة في حياة كل إنسان لما فيهما من تنظيم وتهذيب لسلوك الفرد، بينما لا يترتب على عدم الرضوخ للمورثات أي أثر شرعي أو قانوني. سوى إن بمخالفتها يتعرض الفرد للجزاء الاجتماعي من قِبل الجماعة متمثلاً أما بالاستياء أو الاستهجان أو النفور، ولكون الإنسان اجتماعي وحسّاس بطبعه، يتفاعل مع من حوله بصوره مباشرة وغير مباشرة ولكونهِ يعيش داخل هذا الإطار أصبحَ ملزماً أن ينصاع للبيئة التي يعيشها حتى لا يتعرض للضغوط متجنباً الجزاء الاجتماعي على حساب رغباته وتطلعاته، ولتراكم العادات والتقاليد وقِدمها ظنَّ الآباء إن أتباعها هي الطريقة المثلى في العيش . يقول (جوزيف كامبل) وهو كاتب ومحاضر: أتبعوا بركاتكم، أي الشعور العميق بمعرفة ما يريد الجسد والروح والتوجه إليه. ويذكر أنه في أيام دراسته كان يرتاد أحد المطاعم وفي أحدى الليالي جلس بالقرب من طاولته أب وأم وولد نحيف في قرابة الثانية عشر من عمره، يقول سمعت الأب يقول للولد: أشرب حساءك، فيرد الولد: لا أريد، فيرد الأب بصوت أعلى: أشرب حساءك ! فتدخلت الأم قائلة: لا تجعلهُ يفعل ما لا يريد فعله! فينظر إليها بغضب ويقول: لا يمكن أن يعيش في الحياة فاعلاً ما يحلو له! إذا فعل مايريد فعله سينتهي بهِ الأمر ميتاَ. أنظري أليّ، لم أقم بفعل شيء أردت فعله طوال حياتي!. حسناَ قد تعيش حياتك برتابة وروتينية، لكن فكر بها أيُّ حياةٍ كانت؟ ما فائدتها؟ لقد فقدت اللذة بها ما دمت لم تختر طريقك فيها. باختيارك طريقك في الحياة سواء قبِلَ بها أبناء جلدتك أو مقتها سوف تستمر الحياة ولن يتأثر سلباً غيرك في حال امتثلت لهم. إن العالم في ديمومة مستمرة ومن شأن هذه الديمومة أن تُحدث تغيرات كثيرة فما يصلح اليوم لا يمكن أن يصح غدا ربما باستثناء منظومة الأخلاق فهي ثابتة وبديهية لكل زمان. نعيش الحياة مرة واحدة وهذه الفترة متفاوتة في مدتها من شخصٍ لأخر فلا تقحمونا في دوامة الموروثات البالية بحجةِ الخوف علينا من أن نعيش تجربة قاسية وإنكم بفعل الخبرة ستضمنون لنا عدم الاصطدام إذ لا يوجد أقسى من حرماننا لذة التجربة بالطريقة التي نُحب، تقفون في وجه تطلعاتنا بحجة الخوف من المجهول فلا يعلم احد. نعلم إن الدافع هو المحبة والاهتمام والعاطفة ولكن يجب عليكم الفهم بأن المقاييس التي تملكونها لا يمكن سكها في قالب الأجيال القادمة فلكل مخلوق رؤيا وبصمة خاصة بهِ.يقول أينشتاين: كُل ما هو ملهِم صنعهُ إنسان بحرية). والسؤال الأخير ماذا لو اخترت نمط حياتك كما تحب؟ لا كما يريد الآخرون، شريك حياتك، عملك، سكنك،ممارسة هوايتك،دراستك..الخ الجواب بديهي: ستكون سعيداً مهما كانت النتائج لأنها حياتك وحدك أنت كما لباقي الآخرين حياتهم، لها وقتها والكل راحلون.

البصرة