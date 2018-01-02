التعددية بين ديمقراطية الأحزاب وأحزاب الديمقراطية – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

أمامي قائمة تصنيف القوى السياسية والشخصيات الموجودة الأن على الساحة العراقية ، تمثل التيار القومي العربي ، والقوميين المستقلين ، والتيار القومي الكردي ، والتيار الديمقراطي والتيار الأسلامي ( الشيعي والسني ) والمجموعة العسكرية ، والعشائر العربية والكردية ، وبعض الشخصيات الوطنية وشيوخ العشائر .ونحن لا نستغرب من هذه ( التعددية ) المتمثلة بالأحزاب ( الدينية والعلمانية ) وأنما نستغرب من أمرين أحدهما أن ما حدث في العراق لم يحدث له مثيل في التاريخ القديم والحديث ، فأنهيار أي نظام حكم لا بد له من بديل يحل محله ، والأشد غرابة في الأمر الثاني غياب المنهجية ، والتوافق الذي شهدته هذه ( التعددية ) في وضع مشروع أو ميثاق توليفي يحل محل النظام السابق رغم أجتماعات صلاح الدين ولندن والناصرية وبغداد سابقا والأجتماعات الثنائية والثلاثية والسباعية حاليا .

ما حصل في حرب غزو العراق وأحتلاله في التاســــــــع من نيسان 2003 ورغم ظاهرة التنوع السياسي ( الخارجي والداخلي ) الذي يعد من مصادر القوة ورفض التسلط والأنفرادية السياسية ، فأن هذه التعددية فقدت قوتها بين صراع فوضى ديمقراطية الأحزاب وأحزاب الديمقراطية . وبقيت الأحزاب أسيرة هذا الصراع الذي يفور مرة ويخفت أخرى .ولأهمية التعددية رغم هذه الصراعات الساخنة ، فأنها تعد الأساس في بناء المجتمع الديمقراطي المتحضر الذي يتسم بالتطور الأجتماعي والأزدهار الأقتصادي . ولكي يعرف القارئ الكريم أهمية هذه التعددية لا بد عليه أن يعرف العلاقة الجدلية بين التعددية الحزبية وديمقراطية الأحزاب واحزاب الديمقراطية خاصة في مرحلة ما بعد حرب أحتلال العراق.

أن الأحزاب السياسية وسيلة من وسائل التطور الأجتماعي والأقتصادي والحضاري حيث أنها تنقل الأفكار المهنية من المستوى التلقائي النظري ( الممارسة ) الى مستوى الفهم الموضوعي العملي ( التطبيق ) لتنظيم العلاقات الخاصة والعامة وفق منطلقات أيديولوجية واضحة لها علاقة بالفرد والمجتمع والأمة ، ولم يعرف العالم سابقا الأحزاب السياسية بالمفهوم المعاصر ، وأنما كانت هناك نواد ثقافية وجمعيات فكرية ومنتديات أدبية ذات أتجاهات مختلفة تعبر عن الرأي العام الشعبي .

حركات واحزاب

غير أن هذه النوادي والجمعيات والمنتديات تحولت الى حركات وأحزاب تنظيمية في منتصف القرن التاسع عشر ، فكانت هناك الأحزاب التقدمية والرجعية والقومية والأقليمية والدينية والأشتراكية والبرجوازية واليسارية ، وأصبح من الضروري أن تتحول التلقائية الحزبية الى واقعية حزبية تتوفر فيها شروط التكوين التنظيمي ليحتل موقعه في عملية التغيير والبناء وترسيخ أحزاب الديمقراطية ، فهل توفرت الموضوعية والضوابط التنظيمية في أحزاب ما بعد أحتلال العراق؟

لكي تتوفر الموضوعية والضوابط التنظيمية لكل حزب أو تنظيم يجب أولا أن يتوفر لكل حزب دليل نظري (وجود أيديولوجية ) يمثل التصور الشامل لأهدافه ومبادئه ويحدد البنية التنظيمية والسياق النظري والتطبيقي له .

وثانيا (الوجود الجماهيري ) الذي يعد شرطا رئيسا لوجود ذلك الدليل الذي يحدد الدور الأساس في أستيعاب مبادئ وأهداف تلك النظرية ، غير أن هذا الوجود الجماهيري يتحول الى فوضى واطياف سياسية متناقضة تتفجر من خلالها المصالح الشخصية والتنافس السلبي أذا لم توجد قيادات واعية تتفاعل تفاعلا جدليا مع المشاريع والبرامج والمواثيق السياسية التي تطرحها الأحزاب لتحقيق طموحات الشعب .

وثالثا ( الشكل التنظيمي ) الذي ينقل الأطار النظري الى المضمون التطبيقي ، بعيدا عن الأخطار المصلحية والأستفزاز السياسي الحزبي الذي يؤدي الى رد فعل قوي يقود الى العدوان على الآخرين ، وهذا لا يتم الا من خلال التفاعل الجدلي الجاد والأيمان المطلق ببرامج تلك الأحزاب والمنظمات والحركات التي تطالب بحقوق الشعب ومن أهمها حق ( الديمقراطية ) الذي نادى بها كل الكتاب والمفكرين والمثقفين والسـياسيين منذ فجر النهضة العربية وحتى الآن فما هي الديمقراطية ؟ وما هي العلاقة بين ديمقراطية الأحزاب واحـــزاب الديمقراطية ؟

وهل أن الممارسات التي تماريها الأطياف والأحزاب السياسية التي بلغت أكثر من مائة طيف ، هي شكل من أشكال التعددية السياسية التي تمد المجتمع بالصحة والعافية ، أو عاملا تعطل قدراته وتشل حركاته ؟

الديمقراطية كلمة يونانية قديمة تتكون من شقين ( Demos) أي الشعب ، و Cratuse أي الحكم والسلطة ، والديمقراطية تعني ( حكم الشعب أو السلطة ) وللديمقراطية عدة مصطلحات كالديمقراطية السياسية التي تعني تمتع المواطنين بحق الأقتراع السري العام، والديمقراطية الأجتماعية وتعني العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة ، والديمقراطية الشعبية التي هي امتداد سياسي يطلق على النظم الشيوعية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية كما هو في الأتحاد السوفيتي ( سابقا ) والصين وكوريا الشمالية وفيتنام الشمالية مع اختلافات محلية عديدة أضافة الى المسميات الأخرى كالديمقراطية المباشرة وغير المباشرة وشبه المباشرة . وأيا كان شكل الديمقراطية فهما المذهب الليبرالي والمذهب الأشتراكي .

فأي نوع من الديمقراطية والأحزاب ظهرت على الساحة العراقية بعد حرب احتلال العراق ؟ ما بعد حرب احتلال العراق ترددت خطابات سياسية غريبة ، وشاعت شعارات حزبية مختلفة من شتى الأنتماءات الوطنية والقومية والمذهبية تحمل الكثير من الأفكار والتطلعات والهموم والآمال من جهة ولكنها تعبر عن طموحات يتوهم فيها هذا الطرف بأنه أحق من الطرف الآخر بأمتلاك السلطة من جهة أخرى ، وتحولت هذه التطلعات والطموحات الى فوضى في حرية تشكيل الأحزاب وممارسة الديمقراطية ، فشاعت ديمقراطية احزاب الأستيلاء على الدوائر العامة ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية ، وأشغال دور المواطنين رغم فتاوى المرجعيات الدينية ، لتكون مقرا لهذا الحزب أو تلك المنظمة دون أن تكون لمعظم هذه الأحزاب والحركات والجمعيات أنظمة أو منهجية واضحة أو ميثاق مبرمج يحدد الأهداف والمبادئ بأستثناء بعض الأحزاب الدينية والعلمانية ذات التاريخ النضالي الطويل ، ويطلق على هذه الخطابات والشعارات السياسية والنشاطات التلقائية بفوضى حرية ( ديمقراطية الأحزاب ) ومن مميزات هذا النوع من الديمقراطية ما يلي :-

1-الأنفرادية والعفوية والتلقائية مستغلة غياب السلطة وأنفلات الأمن وهيمنة المحتل ، بحيث أصبح من السهل فردا كان أومجموعة أن يطلق على نفسه أسما سياسيا وينسب الى نفسه التصريحات المختلفة والأدوار النضالية الأفتراضية لكونهم تعرضوا لشتى انواع التعذيب والأضطهاد والتشريد .

حرية ديمقراطية

2-ان الذي يجري الآن في ظل فوضى حرية ديمقراطية تشكيل الأحزاب لا يتعدى محاولات تثبيت الشعارات على جدران المباني والمقرات الحزبية بمختلف الخطابات السياسية ، والتهافت على التصريحات المختلفة دون ، يعرف المواطن هوية التنظيمات الحزبية وبرامجها السياسية والتأريخ النضالي لأصحابها

3-في ظل فوضى حرية ديمقراطية تشكيل الأحزاب فقد الأستقرار مقوماته وأنتشر الفلتان الأمني ، وكثرت أعمال الفساد الأداري والمالي على مرأى مؤسسي هذه الأحزاب ومسمع وعلم المحتلين رغم مظاهرات وأحتجاجات المواطنين وتأكيد مطالبة العراقيين والعرب والأوربيين المحتلين لتشكيل حكومة قوية من أجل أن تتحول فوضى الحرية التي تشكلت في خلالها عشرات الحكومات في المنازل والشوارع والنوادي ، تنزل القصاص بمن تشاء وتبرئ من تشاء ، تنصب من تريد وتبعد من تريد بدفع من الأنتهازيين المتسللين الى الصف الوطني ويسمون ، دون حياء ، احتلال العراق ( تحرير العراق ) ويدعون الوطنية والأخلاص وهم يرون العراق ينزف المزيد من الدم الطاهر ونهب المزيد من أملاك الدولة وأحتراق المزيد من مؤسساتها ، يقوم على تمنيات شعارية ورغبات شخصية أساسها نريد ( زيد ) ولا نريد (عمرو)

4-اختلال التوازن بين واقع الفرد وطموحاته مما يؤدي الى غياب الفهم الموضوعي للممارسات الديمقــــــراطية وأستيعاب الشكــــــــلية الحزبية التي تقود الى شل العلاقات الأجتماعية وسيطرة الخوف والرعب على الآخرين .

والسبب في ذلك يعود الى أن الممارسات الديمقراطية وتشكيل الأحزاب في ظل حرية الفوضى تفتقر الى الضوابط الموضوعية وخضوعها لأجتهادات فردية تتطلع الى التسلط والفردية والأستبداد في قيادة الجماهير .

5-فقدان الحوار المنهجي المبرمج واعتماده على الأفكار والحوارات التي يرسمها الأفراد في تصوراتهم الخاطئة على دراسة الواقع وعدم معرفة أسس الديمقراطية الفاعلة التي تعمل على عدم مصادرة حقوق الأخرين ومشاركاتهم الأيجابية في العمل السياسي والبناء الأجتماعي والأستقرار الأمني بعيدا عن العنف والتسلط والأضـــطهاد وتهميش الآخرين .

6-غياب الممارسة الديمقراطية والوقوع في خلل الرؤية القلقة لمجرى الأحداث أذ أن مثل هذه الممارسات أسيرة الأحزاب ذات النزعة الفئوية الضيقة والتراث الممسوخ والصراع غير المشروع على مكاسب التمثيل الحزبي في هذا النشاط أو ذاك ( الصراع من أجل المكاسب ) والسبب في ذلك يعود الى عدم وجود اتفاق موحد بين قيادات الأحزاب لرسم تصور جديد واقتصار النشاطات على كسب أكبر عدد ممكن من الجماهير دون أن يكون هناك فهم مشترك لطبيعة الأنتماء الحزبي سوى كونه رد فعل أتجاه ما حصل من سلبيات في الشارع السياسي الذي تغلب عليه الشعارات الصورية .

أما وضع هذا البلد الأقتصادي وتفشي البطالة ، وشيوع نزعة الأذلال الوطني ، وتفتيت البنية التحتية وسلب ثروات العراق وتعطيل مؤسسات عمل الدولة ، وحرمان ملايين المواطنين من صرف رواتبهم وتفكيك عوائل بريئة من الحاق التهم ضدها (المتهـــــــــــم بريئ حتى تثبت أدانته ) .

فهذه تحمل على لافتات تعلق أمام أبواب المحتلين لتواجه أبتسامة مرتزقة ما وراء البحار .

7-أتسمت فوضى ديمقراطية الأحزاب في صراعات مسألة أقتسام السلطة ( الحقائب الوزارية) التي يوزعها المحتل حسب أرادته ، والخوض بعد حضور المؤتمرين الذين يستدعيهم ويختارهم المحتل بنفسه لنيل شرف مقابلة حاكم العراق المحتل .وأنشغالهم بالتحالفات الثنائية لغرض تفتيت الوحدة الوطنية ، وتعميق نزعة التناحر والمزايدات والأختلاف على أحـــــــــــتلال المناصب التي تدار من وراء سياسة ( فرق تسد ).

مما ذكر يتبين أن مصطلح (ديمقراطية الأحزاب )أن صح التعبير يعني أنتعاش الآراء والأفكار غير المبرمجة ، وفوضى الحرية ، وشيوع نزعة الأنتقام وتصفية الحسابات بعيدا عن الضوابط الموضوعية ومقومات الديمقراطية الدستورية التي تعمل على رسم تصور جديد لبناء أحزاب جماهيرية ذات قيادات واعية تعمل على فهم ما يحصل بين أفعال الشارع وردودها ، مما يؤدي الى شيوع الفوضى الديمقراطية والأحزاب الهامشية التي تعمل على تشجيع المصادمات على صعيد الأفراد في معاملاتهم اليومية أو فوضى نقاشاتهم السياسية التي تفرز تطرفا يدفع الى سلوك سلبي لا ينسجم مع الفعل الديمقراطي بخلاف الديمقراطية التي تولد في أحضان الأحزاب الشرعية التي تؤسس وفق معايير ومنطلقات نظرية معروفة قائمة على أسس وضوابط قانونية تنص عليها القوانين الوضعية التي تدعو الى حرية الأختيار وعدم فرض حياة ذات لون خاص.

ثوابت دينية

فما هي أحزاب الديمقراطية وماهي ثوابتها الدينية والوطنية والقومية ؟ وما هي مقومات المشروع الوطني الذي يضمن سلامة العراق وسيادته واستقلاله ويحقق الديمقراطية في ظل الأحزاب الوطنية والتعددية ؟ أن أحزاب الديمقراطية هي الأحزاب السياسية والحركات والجمعيات التي تنشأ في طل الأنظمة الديمقراطية التي تحترم مبدأ الحوار الهادف والرأي الآخر ، من أجل تعميق الثقة بمستقبل المسار الديمقراطي الذي هو حق طبيعي من حقوق الأنسان ومن مميزات أحزاب الديمقراطية ما يلي :-

العمل على توفير العناصر المادية والمعنوية والتربوية لأصلاح الفرد وعدم تهميش دوره الأجتماعي ، واستكمال حاجاته اليومية وصنع سلوك ايجابي ليتطابق من حيث المفهوم والفعل مما يقلل الى درحة كبيرة من النزاعات اليومية ، التمثيل الشعبي النزيه وبناء مجتمع ديمقراطي ، والشعور بالمسؤولية الوطنية سواء على مستوى الأفراد أو التيارات السياسية على أختلاف برامجها الأقتصادية والأجتماعية والسياسية لتعبر بكل حرية عن طموحات الشعب من أجل بناء دولة ديمقراطية فاعلة . كما أن احزاب الديمقراطية تعتمد على الحوار الهادف والسياقات المنظمة وصولا نحو أحقية كل حزب في المشاركة في نظام الحكم حسب قاعدته الجماهيرية وقدرته القيادية على كسب الجماهير بعيدا عن الأكراه والأستقرار والعنف .

ان احزاب الديمقراطية تسعى بالدرجة الأساس لممارسة الفعل الديمقراطي قبل الأنتماء اليها ، كممارسة الصحافة ونشر الأدبيات وتوفير الأمان وتقديم خدمات الماء والكهرباء قبل أيجاد المقرات الحزبية ، واعادة سلطة القضاء بدلا من حالة الصراع وطلب الجاه ، ومداواة جروح الأنسان وتأمين مستلزمات العيش لكافة المواطنين

ان أحزاب الديمقراطية تسعى الى أيجاد صيغة توفيقية بين التيارات والأحزاب بأتجاه العملية السياسية ، وتعمل على عدم الغاء الآخرين أيديولوجيا ، وتوحيد الجهود بغية الوصول الى السلطة لصالح أبناء الشعب وتركهم يختارون ممثليهم بدون وصاية من أحد لكي تكتسب هذه الأحزاب شرعيتها ووجــــــــودها من ضمير الشعب .

ان الديمقراطية في ظل الأحزاب التي أكتسبت شرعيتها ووجودها من الشعب هي الأطار الذي يجمع الأطياف السياسية تحت خيمة واحدة ، وهي الوسيلة الصالحة لأدارة جوانب الأختلاف والتباين في وجهات النظر ، كما أنها هي الطريق الذي يتيح اعتراف الفرد للآخر بحق الأجتهاد وحق الأختلاف واحترام الخيارات بروح ديمقراطية شفافة

ان أحزاب الديمقراطية تستشرف المستقبل بشكل سليم دون عناد متزمت يقفز فوق الواقع ويلغي أرادة الشعب ، كما انها تعتمد على التحليلات المبدئية والأستنتاجات الواقعية لأرساء دعائم الديمقراطية وتعميق المكونات النفسية والأعتبارية والأجتماعية والأقتصادية والسياسية لأبناء الشعب .

احزاب ديمقراطية

ان احزاب الديمقراطية تعمل على تأسيس مؤسسات ضمن مبادئ ديمقراطية لخلق انسان جديد يمتثل للقانون ويحترم استقلال القضاء من اجل القضاء على حالات الفساد الأداري والمالي وتفعيل مبادئ النزاهة في كل الميادين .

ان أحزاب الديمقراطية تعمل على وضع دستور دائم للبلاد تنبثق منه كل القوانين الجديدة التي تلغي عمل القوانين المتخلفة وتراعي حرمة وسيادة الدستور ، وتثبيت أسس جديدة في السياسة الخارجية العربية والأقليمية والدولية ، مبنية على فهم جديدومنطلق معاصر للمصالح الوطنية العليا ، وبناء مشروع أستراتيجي وطني يشترك فيه الجميع بكل أديانهم ومللهم وطوائفهم وانتماءاتهم ومرجعياتهم في مؤسسات مدنية ديمقراطية .

ان من مهام احزاب الديمقراطية عدم تحول السلطة والأحزاب الى قوى متسلطة على الآخرين ذلك ان احزاب الديمقراطية لا تفرض على الأنسان رأيا أو ثقافة بأسلوب قسري ، بخلاف حرية الفوضى في ديمقراطية الأحزاب الأنشطارية . بعد معرفة الديمقراطية ودورها بين ديمقراطية الأحزاب وأحزاب الديمقراطية يتحتم علينا ان نحدد الدور الأساس الذي تلعبه ( التعددية ) الحزبية في ظل احزاب الديمقراطية ، أي ما تدعو اليه الأحزاب من التعددية السياسية والديمقراطية لن يكون كافيا لأقامة مشروع وطني عقلاني اذا كات على أساس التمثيل الطائفي أو القبلي أوالعشائري الذي يتيح اخضاع يعض الفئات السياسية لفئات سياسية احرى ، وانما على المشروع الوطني المطلوب ان يتمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا، والدعوة الى المصالحة الوطنية بين جميع القوى السياسية ، بمختلف أتجاهاتها والأرتفاع بها الى مستوى التسامح والسلام ، والتماسك بين ابناء الشعب ومحاربة الطائفية والتفرقة العنصرية ، والدفاع عن حق المواطن في حريته وكرامته وعدم المساس بخياراته السياسية والينية والمذهبية والتعجيل ببناء مؤسسات المجتمع المدني ، وتحديد هوية واهداف وتعديل الدستور الذي يحكم الدولة ، وان يحمل كل منا أنفاسا جديدة في التعامل الجديد من اجل اعادة البناء في تشكيل دولة ليس بمؤسسات واجهزة شكلية ، بل بفكر سياسي تعددي جديد وروحية تتميز بالشفافية والعقلانية وبأطار قانوني سياسي ديمقراطي يتمتع الأنسان فيه بكل حقوقه وواجباته .

وفي التعددية السياسية يتم ألغاء المصلحية والأنقسامات الداخلية على حساب الآخرين بعيدا عن الشعارات التي تقود الى الصراع السياسي بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية ، وفي التعددية الحزبية ضمان الحقوق العامة وتعزيز المجتمع المدني وسيادة القانون ، وعدم تركيز السلطات في سلطة واحدة ما دام الجميع يمارسون الديمقراطية ، من خلال التنظيمات السياسية وتعدد الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية ، وهنا يسقط شعار فوضى حرية ديمقراطية الأحزاب ما بعد حرب احتلال العراق .