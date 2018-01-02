شعبان بين الماركسية والقومية – حمدي العطار

عبد الحسين شعبان ما يحسب له إنه حينما خرج من الحزب الشيوعي لم يتخل عن ماركسيته بل أثبت بإنه قادر على تبني الماركسية من دون شرط الارتباط والبقاء في داخل الحزب الشيوعي، ونشاطه في التأليف وفي مجال البحوث الذي مارسه بعد هجرته من العراق الى بيروت والشام والتشيك والذي أتصف بالغزارة والتنويع كان أكثره وهو خارج الاطار الحزبي، وفي الندوة الثقافية عند استضافته في اتحاد الادباء ولم يتحدث ألا عن مؤلف واحد كان قد كتبه وهو ضمن صفوف الحزب الشيوعي ، وهذا الكتاب قد سبب له مشاكل كثيرة مع نظام صدام ودفعت والدته واهله الثمن غاليا، اسم الكتاب (النزاع العراقي – الايراني) الصادر سنة 1981 وفيه طرح شعبان رؤية (الحزب الشيوعي ) أنذاك بالحرب العراقية – الايرانية! فلا يعقل ان يطرح شعبان وهو في صفوف الحزب الشيوعي رؤية مخالفة لما كان يطرحه الحزب الشيوعي، ونحن نعلم كما يعرف أيضا شعبان ان للحزب الشيوعي العراقي موقفين تجاه الحرب العراقية – الايرانية ،موقف حينما كان الجيش العراقي داخل الاراضي الأيرانية كمحتل ،وهناك موقف مغاير حينما أصبحت ايران تحتل بعض الاراضي العراقية، وقد جعل هذا الموقف من قبل بعض كوادر وقيادات الحزب يلقي بظلاله على قرارات المؤتمر الرابع للحزب سنة 1985 الذي تم فيه الاستغناء عن العديد من قيادات الحزب الشيوعي ومن ضمنهم عبد الحسين شعبان !

لخص شعبان رؤيته تجاه الحرب مع ايران بالشكل التالي”- بإن من حق العراق في السيادة على شط العرب كونه نهر داخلياً وليس مياه اقليمية حتى يجري تقسيمه وتستحوذ ايران على نصفه ،ومن حقه السيادة على اراضيه، ولكن هذه الحقوق شيء واندلاع الحرب شيئا آخر، كان شعبان يرى بإن الحرب العراقية – الايرانية لا تخدم الا المصالح الصهيونية والامبريالية، هذا الرأي لم يرض مخابرات والاجهزة الامنية انذاك لذلك قدم شعبان اعتذاره الى أمه التي تعرضت الى المضايقات والتحقيق من قبل تلك الاجهزة في مدينة النجف وسمعت ما يسيء الى انتمائه العربي الاصيل بتهمة ان شعبان (ابن العجم) كما أجبرت للسفر الى بيروت لأقناع ابنها بالعودة الى العراق وممارسة العمل الاكاديمي في الجامعة او اي مكان يرغب به من باب (الاغراء) بصورة متزامنة مع (الترهيب) لكن والدته تعرضت الى الاختطاف في بيروت من قبل الكتائب ومن حسن الحظ ان يتم مبادلتها مع شخص من الكتائب كان لدى الحركة الوطنية اللبنانية! لم يرجع شعبان مع والدته ،وادعت امام الاجهزة الامنية بأنها لم تلتق بأبنها! وبقيت والدته وأهله اسرى لمدة 20 سنة!

كان شعبان بعد خروجه من الحزب الشيوعي يحاول التعويض الذي يجب ان يقدمه للتاريخ من جراء تبني بعض المواقف التي لم يكن يقتنع بها بشكل تام لكن من واجبة الحزبي الاطاعة وعدم الاعتراض، نستطيع ان نقول ان شعبان قد تحرر فكريا واصبح قادراً ان يقدم رؤية مستقلة عن القضايا التي يعتقد كان اليسار (الشيوعي) قد أهملها أو وجود (النقص) في تناولها كما تستحق!

وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة تلك القضايا يقول شعبان “حاولت سد ذلك النقص في هذا المجال فقدمت 50 بحثا و8 كتب ومئات المقالات على مدى أربعة عقود حول هذا الموضوع ، وتحدث عن كتابه (مذكرات صهيوني) سنة الاصدار 1986 بعد سنة من خروجه من الحزب الشيوعي،كما قام بتشكيل اللجنة العربية المناهضة للصهيونية للدفاع عن القرار المرقم 3379 والذي ينص على ان الصهيونية شكل من أشكال العنصرية وهو قرار صادر من الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1975 كما تحدث في الندوة عن المفكر (جورج جبور) الذي امتدت علاقة شعبان به لثلاثة عقود،ومن الجدير بالذكر ان الاهتمام بالقضايا القومية من قبل شعبان جعلته قريبا من المؤتمر القومي العربي ويحضر مؤتراته ويشارك في فعالياته،وعن جورج جبور كتب شعبان كتابه (بين كتابين) على شاكلة عنوان رواية شارلز ديكنز (بين مدينتين) لندن وباريس، لأن جورج جبور دخل القصر الرئاسي في دمشق بسبب تأليفه كتاب اعجب الاسد سنة 1970 وخرج من القصر نتيجة تأليفه كتاب آخر لم يعجب مستشارين الرئيس! ولم يكن جبور في القصر موظفا اعتيايا بل دخله باحثا وخرج منه باحثا ويصف شعبان جورج جبور بإنه (حداثيا، عقلانيا، مدنيا، علمانيا، أنسانيا، عنفيا، تقدميا)