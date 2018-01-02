أبيض .. أسود

فساد التخطيط .. كيف ولماذا ؟ – مازن صاحب

منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005 وحتى اليوم، حولت مفاسد المحاصصة الاقتصاد الوطني الى نموذج مشوه ومعاق، فهناك الكثير من التشريعات ولاسيما في الجوانب الاقتصادية ما زالت في ادراج البرلمان لدوراته المتتالية، كل ذلك، يؤشر المعضلة المباشرة لفساد التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، وليس ثمة حلول وطنية في التعامل مع هذه المعضلة غير الهروب الى الامام في زيادة الاقتراض من البنوك الأجنبية بما يثقل كاهل الموازنة العامة والأحزاب التي بلغ عددها حتى الان أكثر من مئتي حزب، ليس فيها من يبحث عن حلول للأجيال المقبلة اكثر من سعيه للتشبث بكرسي السلطة واطماع مفاسد المحاصصة فما الحل المنتظر من تلك الأصابع التي تقف امام الحبر البنفسجي وهي تسال: اين حقي ؟؟

تسعى الكثير من الندوات التي تشرفت بحضورها معالجة ما يطلق عليه بـ( الإصلاح الاقتصادي) منها ندوة جرائم الفساد ومكافحتها في العراق التي نظمت بالتعاون بين المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ومنظمة المشروعات الدولية الخاصة، ومع كل التقدير لهذه الجهود العلمية الواعدة ، الا ان معالجة مظاهر الفساد في التخطيط الاستراتيجي لا يقع ففقط في تعدد الاستراتيجيات الحكومة وضعف تطبيقاتها ، او في عجز السياسات العامة للحكومة عن الاتيان بتطبيقات تكافح الفساد ، صلب الموضوع يتمثل في عجز مجلس النواب عن تكييف التشريعات القانونية ما بين تلك التشريعات التي صدرت في زمن الحصار والعقوبات الاقتصادية خلال عقد التسعينات وتلك التي تتطلب وجود سوق اقتصادي مفتوح ، ناهيك عن مفاسد المحاصصة التي تؤشر ارتفاع نسبة البطالة من 19 بالمئة (2013) الى 30 بالمئة (2016) في حين انتهى توزيع مغانم هذه المفاسد الى زيادة الترهل في الهيكل التنظيمي ،فاذا اعتمدنا عدد الدرجات الوظيفية بدرجة مدير عام كمؤشر لعدد الادارات العامة فقد بلغ عدد الدرجات (4802) درجة استنادا الى قانون الموازنة لعام 2016 في حين كانت (2962) درجة فقط في جدول الدرجات الوظيفية في قانون الموازنة العام 2006.اي ان عدد التشكيلات بمستوى ادارة عامة توسعت بنسبة 62 بالمئة خلال عشر سنوات.

في مقابل ذلك أدى استخدام الدرجات الوظيفية من قبل الأحزاب في ذات مفاسد المحاصصة الى تضخم الموارد البشرية في القطاع العام لمستويات غير مسبوقة حيث يبلغ عددهم 3.5 ملايين موظف عام 2014 مقارنة بـ 1.1 مليون فقط في عام 2003.

هذا النموذج من التوظيف الريعي لمفاسد المحاصصة ، لم يصاحبه أي انتباه من نواب الشعب للتفكير في وضع حلول تطبيقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط ، فمثلا في الميدان الاقتصادي لا تزال قوانين الشركات والشركات العامة وتسجيل الشركات وقانون تأجير واستملاك أراضي الدولة رقم 32 لعام 1986 قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لعام 1979 قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1981 قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 36 لسنة 2001 وغيرها نافذة من فترة ما قبل التغيير، يضاف الى ذلك عدم اكتمال النصوص التشريعية، حيث يتأخر صدور التعليمات فترات طويلة بعد صدور القانون مما يعرقل التنفيذ، من الامثلة على ذلك قانون التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية الذي صدر منذ كثر من اربع سنوات و لم تصدر تعليماته لحد الان. اذ تمتنع العديد من التشكيلات من تنفيذ القوانين في ظل عدم وجود تعليمات واضحة تفسر وتسهل عملية التنفيذ، مما يساهم في خلق فجوة التنفيذ.

ويبقى سؤال المواطن امام صندوق الاقتراع: اين حقي في ثروات العراق التي نهبت بمفاسد المحاصصة ؟؟