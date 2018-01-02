الدراجة أمامكم والستوتة خلفكم – سامي الزبيدي

يترحم العراقيون هذه الأيام على أيام زمان أيام كان القانون يطبق والنظام يحترم من قبل الجميع وفي كل الميادين وعلى سبيل المثال كانت الدراجة النارية لها رقم مروري ولا يمكن قيادتها إلا لمن يحصل على إجازة سوق أسوة بإجازة سياقة العجلة وكان رجال المرور يطبقون القانون ويحفظون النظام دون الخوف من (الكوامة العشائرية ) أو التهديد حتى جاء الاحتلال الأمريكي البغيض وجاءت معه الفوضى في كل ميادين الحياة في العراق ومنها الفوضى المرورية حيث غاب القانون والنظام وسوء التخطيط في هذا الجانب الحيوي والحضاري والذي له علاقة بأرواح الناس وحرياتهم وحتى ممتلكاتهم فغصت الشوارع بالعجلات التي تم استيرادها بدون ضوابط وبدون دراسة لاستيعاب الطرق وبصفقات يشوبها الفساد الكبير لان أغلب مصادر هذه العجلات هي دول الجوار التي ترتبط أحزاب السلطة معها بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة وأنواع أغلب هذه العجلات غير رصينة وغير اقتصادية وغير متينة ولا تتوفر فيها معايير السلامة و الأمان ، وبالإضافة الى الاستيراد غير المبرمج وغير الاقتصادي للعجلات تم استيراد ملايين الدرجات والدراجات المحورة التي تسمى شعبياً (بالستوتة) لتضيف لشوارع المدن فوضى مرورية وازدحاماً واسعاً وأخطار جسيمة على سائقي العجلات وعلى المارة من المواطنين فهذه الدراجات والستوتات لا تخضع لأي قانون ونظام ولا يتم محاسبة من يقودها بمخالفات واضحة وأمام أنظار رجال المرور فهي تسير دون نظام وعكس السير غالبا وعلى الأرصفة وفي الأسواق المزدحمة لتشكل تهديدا مخيفاً على حياة المواطنين وحياة حتى سائقيها حيث كثرت حوادث الدهس للمارة وحوادث الاصطدام والانقلاب لهذه الدراجات والستوتات وحوادث اصطدامها بالعجلات وما تسببه من فوضى مرورية في الشوارع ، ورغم الحوادث التي يتسبب بها سائقي الدراجات والستوتات فان رجال المرور والأعراف العشائرية السائدة لا تلقي بالمخالفة واللوم على سائق الدراجة بل على سائق العجلة ،والأخطر من ذلك ان هذه الدراجات بدأت تستخدم في عمليات تهدد أمن المواطنين وأمن المدن فهي تستخدم في عمليات الاغتيالات والسطو المسلح وسرقة حقائب النساء في الشوارع والأسواق ناهيك عن عمليات التحرش بالفتيات ودهسهن بصورة متعمدة خصوصاً طالبات المدارس وهكذا تضيف هذه (البلوة) الجديدة المتمثلة بالستوتات والدراجات خطراً كبيراً وجديداً على حياة المواطنين وممتلكاتهم ليضاف الى إخطار العجلات المفخخة وتفجير العبوات الناسفة والتسليب والسرقات والسطو المسلح والاغتيالات التي ابتلى بها العراقيون منذ مجيء الاحتلال وتسلط الحكومات الفاشلة والفاسدة على المشهد السياسي والأمني في العراق حيث غياب القانون والنظام وسوء إدارة الدولة وسوء التخطيط و انعدام الأمن . فيا أيها العراقيون انتبهوا لحالكم فلا أحد يحميكم في ظل أحزاب تسلطت على رقابكم لا تفكر إلا بمصالحها وبسياسيين ومسؤولين فاشلين وفاسدين لا يهتمون لشعبهم ولا يوفرون الأمن والأمان له ولا يحترمون ابسط حقوقه منشغلين بالفساد والصفقات المشبوهة والسرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن لا يحترمون القانون والنظام تاركين شعبهم يواجه يومياً مختلف الأخطار ومن هذه الأخطار المميتة والتي لا حلول لها الدراجات والستوتات ، فالدراجة أمامكم والستوتة خلفكم والتفجيرات والعمليات الإرهابية حولكم والسرقات والسطو المسلح يطالكم فأين النفر؟