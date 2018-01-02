كلام * كلام

قنوات الأطفال – فيصل جاسم العايش

لم يكن امام اطفال الاجيال السابقة الا بضعة مطبوعات رائدة كانت تصدرها دار ثقافة الاطفال كمجلتي والمزمار وسيل من الكتب الصغيرة الملونة تضم قصصاً جميلة تبدعها عقول وانامل نخبة من كتاب الاطفال ،نباهي بهم اشقاءنا العرب ،الآن ليس امام اطفالنا واحفادنا سوى مجموعة من القنوات الفضائية التي يفترض ان تكون مخصصة للاطفال . هذه القنوات العديدة بغض النظر عن مالكيها فهي تكاد تكون مجرد أوعية لأفلام كارتونية غريبة لا تقدم سوى بهلوانيات وسيارات مرعبة ووجوه بشعة واحداث لا علاقة لها بالحياة ولا تغني ثقافة الطفل ومداركه وتوسع من معلوماته بل هي مجموعة من التأليفات الغريبة العجيبة تعتمد سرعة الحركة والمباهاة بالقوة الجسدية والاسلحة الفتاكة ،بحيث صرنا نتحسر على افلام القط والفأر ومسلسلات حكايات الشعوب والافلام الهادفة التي تعظ الاطفال وتوجههم لبناء حياتهم وتبـــــــذر فيهم قيم انبل والخير والمحبة . ثمة الآن فضائيات عائلية لمالك القناة وزوجته وابنائه تصدع رؤوس الاطفال وهم يتقافزون ويلعبون بعقول اطفالنا ،فالاغاني بأصواتهم والتمثيل لهم والتلحين لأبيهم او عمهم او خالهم ،تتكرر اغانيهم عشرات المرات في اليوم الواحد . ليست الطفولة معلباً للتهريج ،بل هي اللبنة الاولى في بناء الانسان معرفياً وذوقياً واخلاقياً ،تنتبه وسائل الاعلام الى اهميتها فاعطيها كل جهده الاستثنائي من خلال نخبة من المتخصصين في علم النفس وفي فن الكتابة للطفل ،الذي هو واحد من اصعب انواع الكتابة ،وقد برع لدينا مجموعة من المختصين في هذا النوع الابداعي اثروا واقع الطفولة ثارءاً مبهجاً بما قدموه من تراث فكري لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع ،كانت الافلام الكارتونية المعدة اصلاً للاطفال يتابعها الكبار بشغف كبير وكأنهم يستذكرون من خلالها طفولتهم التي لم تشهد ما يشهده آنذاك ابناؤهم واحفادهم ،وكان من اجمل ما يمكن ان تقدمه للطفل من هدايا رزمة من كتب الاطفال الجميلة ،بل توسع الامر حتى كانت الصحف اليومية تعّد صفحات خاصة بالاطفال يشرف عليها متخصصون في هذا الميدان . الآن ،ينبهر الطفل بما يرى من افلام مدبلجة بغض النظر عن قيمتها الفنية والثقافية ،وليس امام الآباء والامهات الا الرضوخ لرغبة اطفالهم بعد ان غابت عن هذه القنوات ما كانوا يتمنون ان يتلقفه ابناؤهم من مشاهد ترسم لهم الحياة جميلة بسيطة مبهجة متالقة ،بدون الاذعان لرغبات كراندايزر !.