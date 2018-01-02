موجة برد تخفّض الحرارة دون الصفر في مدن أمريكية

الأنواء تتوقّع إستمرار سقوط الأمطار والثلوج شمالاً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق في اليومين المقبلين غائماً واستمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية فيما تجتاح موجة برد شديدة عددا من المدن الامريكية تنخفض فيها درجات الحرارة إلى نحو تسع درجات تحت الصفر . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ,وسيكون طقس اليوم الاربعاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة).

رياح شمالية

واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 5 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات ),واوضح البيان ان ( طقس يوم غد الخميس سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في االقسام الغربية الى غائم ممطر وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا , مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة). وأشار البيان الى ان (طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً، وفي الجنوبية والشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). برد قارس

فيما اعلن خبراء الأرصاد الجوية إن موجة البرد القارس القطبية القياسية التي تشهدها مناطق بالولايات المتحدة وصلت إلى ولاية فلوريدا مع تحذيرات من الصقيع في أماكن تمتد من تكساس إلى ساحل الأطلسي.

وقال الخبير في هيئة الأرصاد الوطنية في كولدج بارك بولاية ماريلاند بريان هارلي ان ( موجة البرد تلك مستمرة لايام عدة و من المرجح أن تصل درجات حرارة إلى مستويات قياسية منخفضة ايضا وقد تنخفض درجات الحرارة خلال الليل إلى تسع درجات تحت الصفر في مدينة موبايل على ساحل خليج المكسيك في ولاية ألاباما).

وقالت هيئة الأرصاد إن (من المتوقع أن تهب رياح شديدة البرودة على نحو خطير في أنحاء جنوب شرق ولاية جورجيا وشمال شرق ولاية فلوريدا وتسببت كتلة الهواء البارد في انخفاض درجات الحرارة في داخل الولايات المتحدة).

وتابع ان (درجات الحرارة في أوماها بلغت 29 درجة تحت الصفر لتحطم رقما قياسيا عمره 130 عاما، كما حطمت درجة الحرارة رقما قياسيا منخفضا مسجلا في أبردين بولاية ساوث داكوتا في عام 1919 بعدما انخفضت إلى 36 درجة تحت الصفر).

وقال هارلي إن (البرد لن يتراجع في أنحاء مناطق وسط الأطلسي وشمال شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع تسجيل ما يزيد على 20 درجة انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة في تلك المناطق اليوم الاربعاء أو اليومين المقبلين).

فيما قالت وكالة أكيوويذر الخاصة للأرصاد في بيان امس إن (موجة البرد قد تندمج مع عاصفة تتجمع قبالة جزر الباهاما لتؤدي إلى تساقط ثلوج وهبوب رياح شديدة في أنحاء كثيرة من الساحل الشرقي أثناء اتجاهها شمالا اليوم الأربعاء وغدا الخميس).

واضافت ان (المنطقة الوحيدة في الولايات المتحدة التي نجت من الصقيع الشديدهي جنوب غرب البلادوان ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بالانخفاض).

فيما ادت موجة الصقيع التي تضرب كندا الى تأجيل رحلات كثيرة والغاء اخرى في المطارات الرئيسية، وتسبب بحالة من الفوضى لنقص اعداد الموظفين وعدم ازالة الجليد عن مدرجات المطار بسرعة.