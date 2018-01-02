محافظ ديالى يوجّه بفتح عدد من الشوارع المغلقة في بعقوبة

مدينة الرمان تنساب حزناً على بساتينها التي تحولّت إلى رماد

ديالى ــ سلام عبد الشمري

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، بفتح عددا من الطرق المغلقة شرقي بعقوبة وإغلاق مرائب لوقوف المركبات لعدم التزامها بالضوابط المعمول بها.

وقال التميمي في بيان تلقته الــ (الزمان) امس ، إنه (وجه بفتح أربعة طرق كانت مغلقة منذ سنوات لدواع أمنية في حي بعقوبة الجديدة كبرى أحياء شرقي بعقوبة، وإغلاق ثلاثة مرائب لوقوف المركبات لعدم التزامها بالضوابط والتعليمات) .

وأضاف التميمي، أن (فتح الطرق المغلقة في بعقوبة وبقية مدن ديالى مستمرا وفق آليات ممنهجة من اجل إعطاء مرونة اكبر لحركة المركبات وهو يمثل بذات الوقت رسالة بان الأوضاع الأمنية مستقرة وآمنة)

وفي المقدادية ” شهربان ” المدينة التي حولها نهر “الشاخة ” وهو أحد روافد نهر ديالى إلى مساحة خضراء، ويقع ضمنها سد الصدور الذي يوفر المياه للزراعة منذ سنوات طويلة ومجمع الصدور السياحي ، حيث تتبعها نواح وقرى كثيرة منها نواحي أبي صيدا والوجيهية . مدينة تحتوي على ما يقرب من 200 ألف دونم من أخصب أراضي العراق، حيث تمتد فيها بساتين النخيل ومزارع الفواكه، لكنها مميزة بشكل خاص بزراعة الرمان ، فالمقدادية تجهز العراق بالكامل بأفضل أنواع الرمان، وكان رمانها أحد صادرات العراق إلى دول الجوار قبل ان تفجع بنيران الحروب التي حولت مدينة الرمان إلى مدينة الدموع تستورد الرمان المنتج في دول العالم ومنه الرمان المصري والتركي وغيره الذي يقال بانه يتميز بنكهة وحلاوة ولكنه لا يصل جودة الى انتاجها المميز .

المزارع عبد الرحمن الربيعي ، ذكر لــ (الزمان)، أن (آلاف الدونمات من الأراضي والبساتين الزراعية في المناطق المحررة بقضاء المقدادية تعرضت إلى هلاك شامل، بسبب تداعيات سيطرة تنظيم “داعش” عليها لأشهر عدة قبل تحريرها، ما أدى الى حصول انتكاسة كبيرة لقطاع الزراعة) .

اراض خصبة

واضاف الربيعي ، ان (اراضي المقدادية من أخصب أراضي محافظة ديالى ، حيث تمتد فيها بساتين النخيل ومزارع الفواكه، لكنها مميزة بشكل خاص بزراعة الرمان، فهي كانت في السابق تجهز العراق بالكامل بأفضل أنواع الرمان، وكان رمانها أحد صادرات العراق إلى دول الجوار قبل ان تفجع بنيران الحروب التي حولتها من مدينة الرمان إلى مدينة الدموع ، حيث اصبحنا اليوم نتجول في الاسواق وخاصة اسواق الفواكه والخضر ، حيث لا نجد من المستورد ما يضاهي رمان شهربان من حيث النكهة والجودة والحلاوة) . ودعا الربيعي الحكومة المحلية والمركزية ، الى (إحياء قطاع البستنة في قضاء المقدادية بكافة نواحيه وقراها في ظل حجم الأضرار الذي سببته أحداث حزيران 2014 من حيث توفير المياه ودعم المزارعين ماديا ومعنويا ، اضافة الى ايقاف استيراد المستورد عند جني الحاصل كون ذلك يسمح للمزارعين بيع محاصيلهم وسد نفقاتها ، اضافة الى توفير لقمة العيش لعوائلهم) .

المواطن سعد يعمل في بيع الفواكه والخضروات في المقدادية، اوضح لــ (الزمان) ، ان (قضاء المقدادية كان مصدر لمعظم منتجات الفواكه والخضر ومنها الرمان ، المشهور بجودته الى دول الجوار الاقليمي، بينما أصبح حالياً مستورداً ومستهلكاً من الدرجة الاولى في ظل التراجع الكبير الذي شهده القطاع الزراعي بشكله الاعم والاشمل، ومحاصيل الفواكه والخضر بشكل خاص) . واضاف سعد ، ان (الوضع السياسي الذي مرت به المقدادية بعد احداث حزيران 2014 وسيطرت عصابات داعش على بعض مناطقها ، اضافة الى مصادر المياه اثر سلبا على الوضع الاقتصادي وادى الى تردي الزراعة وهلاك اغلب البساتين لعدم وصول المياه اليها او تركها من قبل اصحابها لأشهر عدة قبل ان يتم تحريرها ، ما ادى الى هلاكها وتحول اشجارها ومنها اشجار النخيل والرمان وغيرها الى حطب ، اضافة الى عدم توفير المناخ الملائم للفلاح في الوقت الحاضر ادى الى عزوفه عن الزراعة) .

منطقة مشهورة

واوضح سعد ، ان (اغلب باعة الخضر يعانون من تلف ما معروض لديهم من فواكه ومنها الرمان كون المشتري لا يعرف مدى جودتها مثلما كان سابقا يشتري الفاكهة بمجرد انها من كذا منطقة تشتهر بزراعتها ومنها رمان شهربان الذي كان يلاقي طلبا كبيرا في جميع محافظات العراق وحتى في الدول المجاورة ، اضافة الى برتقال ديالى التي اصبحت تكنى باسمه ولكن اليوم اصبحنا عرضه للمستهلك من حيث الإجابة على اسئلته وترغيبه من اجل تصريف بضاعتنا وهناك من الباعة اصبحوا يكذبون على المشتري ويحصل بينهم عتاب في اليوم الثاني كون الفاكهة التي اشتراها منهم ليس كما اوضحوا له ، مما يعزف من الشراء منهم) .

من جانبه رئيس مجلس قضاء المقدادية في ديالى عدنان التميمي بين لــ (الزمان) ، عن هلاك أكثر البساتين المثمرة شمال المقدادية وتحولها الى حطب . واضاف التميمي ، إن (أكثر من 500 دونم من البساتين المثمرة للبرتقال والرمان في شمال قضاء المقدادية، تحولت الى حطب ، عازيا ذلك بسبب تداعيات أحداث حزيران 2014 عقب سيطرة داعش على تلك الأراضي ومنع وصول المياه إليها) .

وأوضح التميمي ، أن (تلك البساتين تنتج أجود أنواع البرتقال والرمان لعقود طويلة وهلاكها شكل خسارة فادحة لقطاع البستنة في ديالى بشكل عام) ، لافتاً الى أن (إحياء قطاع البستنة في القضاء يحتاج الى دعم حكومي كبير في ظل حجم الأضرار الذي سببته أحداث حزيران 2014) .

رمان شهربان

الحاجة ام لؤي بينت لــ (الزمان) ، ان (رمان شهربان كان يستخدم علاجا لأمراض عدة وخاصة ” القشور واللب ” حيث كنا نصفه للمرضى الذين يعانون من امراض تحدث في المعدة بضرورة تناولهم الرمان كونه يشفيهم منها ، ولكن اليوم اخذوا يعزفون من تناول المستورد كون طعمه حامض ويؤدي الى تداعيات سلبية لدى المرضى ومنها الامساك) .

وتمنت ام لؤي ، ان (ترى رمان شهربان يعود الى ما كان عليه سابقا بعد ان عاد اغلب اصحاب البساتين الى مناطقهم المحررة في المقدادية وبقية المناطق الاخرى في المحافظة بعد تحريرها من سيطرت عصابات داعش ، ولكن هذا يحتاج الى توفير كافة وسائل الدعم من قبل الحكومة لهم من اجل انعاش بساتينهم والتي هي مصدر رزقهم الوحيد منذ مئات السنين) .