الزراعة تناقش تطوير العمل في القطاعين النباتي والحيواني

بغداد – اليا احمد

ناقشت وزارة الزراعة سبل تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض العملية الزراعية .

وقال بيا ن للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة وجرى خلال الجلسة مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتي تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض العملية الزراعية)

واضاف ان (الهيئة وافقت على شمول المحاصيل الزراعية الخضر المغطاة والمكشوفة والبطاطا الربيعية والأعلاف والبساتين بالجرعة السمادية التي ستزرع في الموسم المقبل ، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تسهم في تعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الغذائي للمواطن).

فيما وزعت دائرة الاستثمارات الزراعية المواد الغذائية بين العوائل النازحة من محافظة نينوى.

واوضح البيان ان (الحملة تاتي ضمن سلسلة الحملات التي قامت بها الوزارة على امتداد الفترة الماضية من خلال توزيع سلة غذائية ومستلزمات طبية الى العوائل النازحة للتخفيف عن كاهلهم بعد تحرير مناطقهم من زمر داعش الإرهابية).

مكافحة حشرات

وتابع البيان ان (مديرية زراعة محافظة بابل تنفذ حملة لمكافحة حشرتي عنكبوت الغبار والحميرة على اشجار النخيل في عموم بساتين المحافظة، وباستخدام مبيد ماتركسين الصديق للبيئة والتقنيات الزراعية الحديثة وان الحملة تهدف الى التقليل من اعداد العناكب وحشرة الحميرة ، وبنسب كبيرة , والتخلص من اضرارهما، فضلا عن زيادة انتاج التمور من خلال القضاء على الحشرات والافات الزراعية التي تؤثر على مستوى انتاج النخيل).

فيما نظمت المديرية ندوة ارشادية بشأن زراعة محصول الحنطة تحت عنوان (تدريب الفلاحين وتعريفهم على مراحل النمو واهمية كل مرحلة في المحصول واهمية استخدام الحزمة المتكاملة) وباشراف دائرة الارشاد والتدريب الزراعي والمركز الارشادي في المحافظة, وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.

واضاف البيان انه (جرى خلال الندوة مناقشة عدد من المحاورمنها نمومحصول الحنطة، وتهيئة الارض وتسويتها واستخدام البذور ذات الانتاجية العالية، وتسويق المحصول، وكميات الاسمدة اللازمة، وعدد الريات الواجب توفيرها للمحصول)، واوضح البيان ان (المديرية سوقت 4565,490 طن من محصول الشلب للموسم الصيفي 2017 واكد مسؤول في المديرية انه تم تنفيذ وحصاد كامل المساحة المقررة للمحافظة والبالغة 4000 دونم).

مؤكـــــــداً ان (الكـــــــمية المسوقة من المحصــــــول للصنف عنبر بلغت 2316,550 طن فيـــــــما بلغت الكمية المسوقة من صنف الياسمين 2248,940 طن).

واشار البيان الى ان (المحافظة سبق وان احتلت المراكز الاولى في تسويق المحاصيل الاستراتيجية كالذرة الصفراء والحنطة اضافة الى رفد الاسواق المحلية بالاف الاطنان من المنتجات الزراعية المتنوعة كالفواكه وبالخصوص التين والعنب ومحاصي الخضر المختلفة علاوة على رفد اسواق المحافظة بمنتجات الثروة الحيوانية كالدجاج والاسماك وبيض المائدة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لها).

أثر المبيدات

وعلى صعيد اخر أقامت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي في محافظة ديالى دورة وظيفية بشان (متبقيات المبيدات وأثارها على البيئة وذلك بمشاركة 27 متدربا من موظفي مديرية زراعة المحافظة ،ودائرة فحص وتصديق البذور، تضمنت الدورة التعريف بمخاطر المبيدات الزراعية وتأثيرها على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة الزراعية.

واضاف البيان ان ( المركز الإرشادي في القادسية وبرعاية الإرشاد والتدريب الزراعي وبتوجيه من قبل وزارة الزراعة مشاهدة حقلية جاءت بعنوان (تعيير أنظمة الرش)، بحضور مدير زراعة الديوانية ، و43 فلاحا ومزارعا، تضمن المنهاج تقديم شرح عن كيفية تعيير المرشة المحورية وإدامتها وكيفية استخدامها).