جيفارا في كردستان – نوزاد حسن

في عام 2006 شاهدت بعض الشبان في دهوك يرتدون فانيلات عليها صور لجيفارا.سالت بعضا من اولئك الشبان وكان احدهم من اقاربي عن صاحب الصورة فقال هو جيفارا,وتحدث عن اساطير غير واقعية عن الثائر الارجنتيني.وكان من الاشياء التي اثارت انتباهي في حديث بعضهم هو ان جيفارا كان يحب الفقراء,ويكره المناصب.آنذاك فكرت بان جيلا في طور التكوين بدأ زغبه ينمو.وان رتابة الامور والصور الذاتية لكثير من قادة الاقليم ستتغير. لكن هل يمكن القول ان ما نشاهده على مدار الايام الماضية هو نتاج سياسة خاطئة اهمها عدم قدرة حكومة الاقليم على توفير الرواتب.اظن ان ربط هذه الغضبة الكردستانية بعدم صرف رواتب موظفي الاقليم ليست دقيقة وان كانت صحيحة.فهناك في داخل قلب الاقليم حدثت اشياء كان على قادة الاحزاب الكبيرة الانتباه اليها.وما لم ينتبه اليه احد من المسؤولين في اقليم كردستان هو ان السلطة التي حصلوا عليها بعد في التسعينات لم تكن امتيازا,وانما كانت اختبارا صعبا.ومع الاسف لم يكن القادة الكرد مدركين للفرق الكبير بين ان تكون الاحزاب الكردية فوق الجبل وبين ان تكون جالسة على كراسي المناصب. اظن ان احد الاخطاء الخطيرة التي وقعت بها اكثر حكومات المنطقة هو ان هذه الحكومات لم تنتبه الى الشعب.من المهم القول هنا ان عدم الانتباه يعني اهمال حياة الناس اهمالا واضحا.ويبدأ الاهمال دائما من تحويل البشر الى جمهور جاهز للتصفيق في مكان عام وامام الزعيم الذي يخطب فيهم.وهذا الجمهور هو فكرة في راس ذلك الزعيم الحزبي.فاذا انتهى الاحتفال تلاشى الناس,وعادوا الى حياتهم العادية.لكن الجمهور لن يكون ابدا كيانا واقعيا نافعا..انه باختصار شديد فكرة وهمية.لنطبق هذا الكلام على الاقليم.بدأت السلطة في الاقليم بهذا الاستعراض البشري الذي يغذيه الحزب في الغالب.ولا بد للجمهور من حطب.ان حطب الجماهير هو الحماس الذي لن يكون هو الاخر الا حالة انفعال مؤقتة تنتهي كحالة العطاس.وياخذ رجل الحزب فكرة الصواب من هذا الجمهور وهي ايضا فكرة وهمية وبلا قيمة.هذه القصة تكون نهايتها مفاجئة للجميع.لان التظاهرات والاضرابات تكشف عن جانب اخر غير وهمي يقوم به بشر غاضبون من اداء السلطة.وهذه المشكلة كما قلت ليست جديدة انها مرض السلطة المزمن.وربما يكون القذافي مثلا جيدا لفكرة الجمهور الوهمية حين كان يصرخ في انصاره للخروج ضد الثوار الليبين.لكن الجمهور كان بلا وجود على ارض الواقع.

جيفارا ذكي لانه اكتشف انه لا يملك استعدادا للعيش كرجل يحكم.ما السبب الذي جعل جيفارا يهرب من ابهة الحكم وفكرة الجمهور الكاذبة.؟ اعتقد ان تفسيرحالة هذا الشيوعي بعدم الاستعداد ليست شيئا جذابا.لكن اهم تعريف للسلطة في نظري هو ان السلطة ليست مهنة ولا وظيفة ولا طموحا.انها اللاشيء.