2018 يقرع أجراسه وسط أفراح العراقيين

إمنيات الكربلائيين تتراوح بين الأمن والوظيفة والسكن

كربلاء -محمد فاضل ظاهر

ودع العراقيون عام 2017 بالانتصارات مطرزين بدم الشهادة النصر الكبير على فلول داعش الارهابي .

معربين عن أملهم أن ( يكون العام الجديد 2018 عاماً سعيداً وتحقيق الرفاهية للشعب وإيجاد فرص عمل للشباب وبقاء البلد بأطار صحيح والسعي بإيجاد نهضة اقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بعد توفير الامن والاستقرار لهم).

اختيار حكومة

وقال المواطن محمود نعمة مركب لـ(الزمان) ( من منطقة الوند 41 عاماً) امس (امنيتي ان يتم إختيار حكومة جديدة في إطار الانتخابات المقبلة تكون قادرة على تحقيق طموحات الشعب واسعاده وان يتم إختيار عناصر كفوءة تلتزم بالمعايير الدستورية من اجل خدمة المواطنين).

فيما قال المواطن فلاح مهدي ( من منطقة سيف سعد 39 عاماً) (اهنئ الشعب العراقي بتحقيق الانتصار وتحرير الاراضي التي كانت في قبضة داعش ). متمنياً لهم (عاماً جديداً ينعم بالأمان والاستقرار وان يكون عام نمو وازدهار اقتصادي للعراق وإيجاد نهضة اقتصادية وعمرانية يحتذى بها).

ومن جانبه قال المواطن مرتضى منعم (من حي العامل 27 عاماً ).

(سيكون هذا العام ان شاء الله عام خير وبركة كما أتمنى على الحكومة ان تفسح المجال للشباب في فتح باب التعينات وإيجاد فرص عمل لهم).

مضيفاً ( إني خريج كلية التربية – قسم التاريخ منذ عام 2012 ولم يتم تعيني حتى الآن على الرغم من تقديمي طلبات عدة الى وزارتي الداخلية والدفاع وعلى ما يبدو ان عامل (الواسطة) قد اخذ دوراً كبيراً في هذا الجانب والبعض ممن قدموا حصلوا على فرصة عمل في حين كان يمكن يأخذ شخص آخر هذا الاستحقاق بحالة افضل منهم ).

بدوره اعرب المواطن حسين علي عن أمنيته بتحويل قطع الاراضي الزراعية الى سكنية وفسح المجال امام المواطنين لغرض البناء ).