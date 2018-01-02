إعفاء القروض الممنوحة في المناطق المحرّرة من الفوائد التأخيرية

الرافدين يؤكّد تسهيلات لبيع شقق بسماية

بغداد – محمد الصالحي

قرر مصرف الرافدين اعفاء المقترضين قرض 30 مليون دينار بالمناطق الساخنة من الفوائد التأخيرين , فيما اكد المصرف اجراءاته لتسهيل معاملات القروض لشراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية. وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس (نظرا لمراعاة الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها فروع المصرف في المناطق الساخنة تقرر اعفاء المقترضين لقرض اسكان المواطنين من الفوائد التاخيرية عن الفترة التي توقفت الفروع في المناطق الساخنة عن مزاولة اعمالها).

واضاف انه (يعاد احتساب الفوائد التاخيرية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في حالة تلكؤ المقترضين عن التسديد).

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس انه (وضع تسهيلات ميسرة لهذه القروض ومن خلالها شهدت فروعه المخصصة اقبالا من قبل الراغبين في منحها من خلال الغاء شرط الكفيل في حالة قيام المواطن بتسديد نسبة 25 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية ).

واشار البيان الى ان (مدة القرض 15 سنة، وسيتم تسديد المبلغ مع الفوائد على مدى 180 قسطا شهريا بطريقة القسط الثابت).

وكان مصرف الرافدين أعلن في وقت سابق، عن ضوابط قانونية جديدة لإقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني جنوب العاصمة بغداد.

ويقع مشروع مجمع بسماية على مسافة 10 كم جنوب شرقي مدينة بغداد، وهو جزء من المحافظة، وتنفذه شركة هانوا الكورية.