أمانة بغداد تحذّر من تشويه الطرق والمتنزهات

بغداد ــ داليـا أحمـد

أبدت امانة بغداد أسفها على سلوك بعض المواطنين بتشويه المناطق التي تم تطويرها في العاصمة بغداد. واكدت الامانة في بيان لها امس ان (سلوك بعض المواطنين الذين يقومون بتشويه ما يتم تطويره في العاصمة بغداد وكان آخرها الكتابة على جدران نفق طريق قناة الجيش للمرور السريع بعد ان تم طلاؤه وتجميله وجعله نفقا نموذجيا مزوداً بكاميرات للمراقـــــــــــبة هو سلوك مرفوض).

ملاكات خدمية

واضاف ان (تلك السلوكيات اثرت سلبا في عمل الامانة التي تواجه ملاكاتها الخدمية الصعوبات والتحديات في موضوع جباية اجور الخدمات ورسوم المهنة والاعلان التي يتم توظيفها في مشاريع تخدم اهالي مدينة بغداد) ودعت الامانة (القوات الامنية والسيطرات المرابطة في شوارع العاصمة بالتعاون مع ملاكاتها في ايقاف عمل الذين يقومون بتشويه المناطق والجدران للحفاظ على جمالية المدينة).

فيما انجزت الامانة اعمال تأهيل وزراعة مثلثات ساحة 83 ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية من خلال زراعة اكثر من 4000 شتلة موسمية.

مواقع اغنام

واوضح البيان ان (بلدية الصدر الثانية وبعد ازالة التجاوزات المتمثلة بالاكشاك والمسقفات ومواقع بيع الاغنام التي كانت تشغل تلك المثلثات وتعوق عمل تقديم الخدمات باشرت اقسام النظافة والطرق والزراعة بإصلاح القالب الجانبي ورفع النفايات والانقاض وزرعها بالشـــــتلات الموســـــــــمية المتنوعة) .

واضاف ان (العـــــــــمل جاء بالتزامن مع مبادرة ألق بغداد التي تشرف الامانة على انجازه من خلال تأهـــــــــــيل اغلب الســـــــــاحات في العاصمة بغداد وفق تصـــــــــــاميم اعدت على احدث التصاميم الهندسية العالمية).